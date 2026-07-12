Bellingham volt a hős: Anglia a hosszabbításban győzte le Norvégiát, és ott van a vb-elődöntőben

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

NORVÉGIA–ANGLIA 1–2 (1–1, 1–1, 1–2) – hosszabbítás után

Miami, Miami Stadion, 64 478 néző. Vezette: Clément Turpin (francia)

NORVÉGIA: Nyland – Ryerson (Aursnes, 60.), Ajer, Heggem (Östigard, 91.), Wolfe (M. Pedersen, 90.) – Ödegaard, Berge, Berg – Sörloth (Bobb, 68.), Haaland (J. Larsen, 106.), Schjelderup (Nusa, 68.). Szövetségi kapitány: Staale Solbakken

ANGLIA: Pickford – Konsa (Rogers, 89.), Stones, Guéhi, O'Reilly (Spence, 86.) – Rice (Eze, a szünetben), Anderson – Madueke (Saka, a szünetben), Jude Bellingham (Burn, 111.), Gordon (R. James, 71.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel

Gólszerző: Schjelderup (36.), ill. Jude Bellingham (45+2., 93.)

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ÖSSZEFOGLALÓ

A negyeddöntő legjobban várt meccseként tartották számon a Miami Gardensben rendezett Norvégia–Angliát a világbajnokságon, még úgy is, hogy az északiak soha korábban nem jutottak el eddig a szakaszig a torna történetében, az angolok pedig 1966 óta várnak rá, hogy visszajussanak a csúcsra. A meccsre egyébiránt nyomasztó hőségben került sor, napközben 40 foknál is többet mértek Miamiban, végül nagyjából 33 fok mellett indult útjának a labda, de a telt házat ez sem gátolta meg.

Ami a kezdőcsapatokat illeti, Thomas Tuchel újra Noni Maduekének szavazott bizalmat Bukayo Saka helyett a jobb szélen, a meccs előtt sérülés miatt kérdéses Marc Guéhi ott lehetett a pályán, Reece James viszont nem tudott visszatérni, Jarrel Quansah pedig ugyebár eltiltott, így a jobbhátvéd ezúttal Ezri Konsa volt. Stale Solbakken norvég szövetségi kapitány egy fontos változtatást eszközölt: a brazilok ellen csereként két gólpasszt jegyző Andreas Schjelderup bekerült, így Antonio Nusa ki, először a világbajnokságon – utólag kijelenthetjük, ez jól sült el! A két gólvágó csatárklasszis, Harry Kane és Erling Haaland természetesen ott volt a pályán – előbbi 120. alkalommal volt válogatott.

Az gyorsan kiderült, hogy Tuchel nem szeretne kockáztatni, amíg nem muszáj, így az első fél óra még akkor is jobbára passzív angol mezőnyfölényt, 60 százalék feletti labdabirtoklást hozott, ám ettől függetlenül a norvégok sem voltak azzal vádolhatóak, hogy csak az átmenetekre bazíroztak volna. Az elején ebből inkább Norvégia veszélyeztetett, aztán az ezúttal tényleg indokolt ivószünet előtt O'Reilly kerülhetett volna ziccerbe, de nem tudta rendesen levenni a labdát.

Haaland először a 35. percben veszélyeztetett, fejjel, majd aztán egy perccel később Harry Kane vesztett labdát saját védőharmadához közel, Patrick Berggel szemben, földre esett és hevesen reklamált, de a játékvezető sípja néma maradt, Norvégia pedig nemcsak végigvitte az akciót, bődületesen nagy gólt is szerzett: Schjelderup a bal oldali félterületből próbálkozott, az is lehet, hogy eredetileg beadni akart, még a földbe is belerúgott, mielőtt a labdát találta el, de a tényen ez nem változtat, miszerint a labda Jordan Pickford kezei mellett elszállva, a hosszú kapufát érintve a hálóba csapódott. 1–0

Az emlegetett Kane-esetet egyébiránt visszanézték, de a gól érvényes maradt – az biztos, hogy Berg eltalálta Kane lábát, ám előbb a labdát is.

A bekapott gól meg is zavarta az angolokat, hiszen a következő percekben Norvégia többször is növelhette volna előnyét. A legnagyobb ziccert Alexander Sörloth pazarolta el, végül lövésig is alig jutott, pedig ha korán passzol Haalandnak, lehet, hogy kettővel ellépnek a norvégok. Anglia talán ebből, de erőt merített, s még a szünet előtt kiegyenlített: a 47. percben Anthony Gordon bepasszolt labdájára Jude Bellingham érkezett a tizenhatos vonalánál, majd az ötös sarkához érve, kissé sodródva lőtt, egyenesen a hosszú alsóba! 1–1

A félidő vége előtt még Kane jelentkezett egy lesgóllal, de ettől függetlenül is jobb formában zárta a játékrészt Anglia, Tuchel azonban így sem volt elégedett, s a folytatás elején kettőt is cserélt: Declan Rice-t Eberechi Eze, Maduekét pedig Saka váltotta.

Utóbbiak ellenére Norvégia jobban kezdte a második félidőt, az 55. percben pedig újra vezetést is szerzett – legalábbis egy ideig azt hitte: egy szögletet követően Torbjorn Heggem érkezett remekül középen, s a kapuba lőtt, ráadásul egyértelműen nem volt lesen, de hosszas videózás után kiderült, hogy a találat érvénytelen, mert Haaland két kézzel ellökte Elliott Andersont a sarokrúgás pillanatában.

Jóllehet ezt nem adták meg, de ezt követően is Norvégia járt közelebb az érvényes gólhoz: előbb Oscar Bobb jutott el kis híján ziccerig, majd Fredrik Aursnes felpattanó lövését Kristoffer Ajer bólintotta a lécre. Tuchel próbált változtatni, ahol csak tudott, de összességében elmondható volt a meccsről, hogy Solbakken cseréi jobban ültek.

A rendes játékidő utolsó perceire is komolyabb angol helyzet nélkül fordultunk rá, de aztán a 87. percben előbb Saka rendkívül veszélyes kapu elé tett labdáját Aursnesnek kellett szögletre mentenie, majd a 91. percben Orjan Nyland norvég kapus könnyelműsködött kicsit, amit Djed Spence kis híján kihasznált, de csak bele tudta tenni a lábát a felrúgott labdába. A hétperces ráadás gólt nem hozott, jöhetett hát a negyeddöntő első hosszabbítása!

A meccs a rendes játékidőben összesen 0.83-as xG-vel zárult, mi, nézők azonban így sem unatkoztunk, ahogyan a szövetségi kapitányok sem, akik ugyan elhasználták cserelehetőségeiket a rendes játékidőben, de a hosszabbításra kaptak még egyet-egyet.

A kétszer 15 perc elején aztán járatták a labdát az angolok, a csereként beszálló Morgan Rogers úgy döntött, vállal egy átlövést jó' harmincról, az életerős próbálkozás pedig csúnyán kipattant Nylandról, méghozzá Bellingham elé, aki ezúttal is könyörtelen volt a kapu előtt! 1–2

Bellingham ezzel már a hatodik (!) gólját szerezte a vb-n, ráadásul Kane-nel ellentétben mindet akcióból, így Gary Linekert megelőzve a legeredményesebb angol gólszerző lett egy vb-n belül, ha a tizenegyeseket levesszük. Nem sokkal később jöhetett volna a mindent eldöntő angol találat, de Spence kiharcolt büntetőjét videózás után visszafújták, a norvégok pedig ebből igyekeztek erőt meríteni.

Solbakken húzott is egy merészet, s lehozta a hosszabbítás szünetében Haalandot, de első számú sztárja nélkül csak hitehagyottabbnak tűnt Norvégia, Nylandnak sorozatos bravúrokra volt szüksége az egygólos hátrány „megtartására”. Próbálkoztak, próbálkoztak a norvégok, de egyenlíteni nem tudtak.

Anglia tehát 2–1-re nyert, ezzel 2018 után ismét elődöntőbe jutott, s várja ellenfelét, az Argentína–Svájc győztesét! 1–2

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A NORVÉG VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Örjan Nyland (Sevilla – Spanyolország), 13 Egil Selvik (Watford – Anglia), 12 Sander Tangvik (Hamburger SV – Németország)

Védők: 3 Kristoffer Ajer (Brentford – Anglia), 15 Fredrik Björkan (Bodö/Glimt), 25 Henrik Falchener (Viking), 24 Sondre Langas (Derby County – Anglia), 17 Torbjörn Heggem (Bologna – Olaszország), 16 Marcus Pedersen (Torino – Olaszország), 26 Julian Ryerson (Borussia Dortmund – Németország), 5 David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 4 Leo Östigard (Genoa – Olaszország)

Középpályások: 14 Fredrik Aursnes (Benfica – Portugália), 6 Patrick Berg (Bodö/Glimt), 8 Sander Berge (Fulham – Anglia), 2 Morten Thorsby (Cremonese – Olaszország), 18 Kristian Thorstvedt (Sassuolo – Olaszország), 10 Martin Ödegaard (Arsenal – Anglia), 19 Thelo Aasgaard (Rangers FC – Skócia)

Támadók: 22 Oscar Bobb (Fulham – Anglia), 23 Jens Petter Hauge (Bodö/Glimt), 20 Antonio Nusa (RB Leipzig – Németország), 21 Andreas Schjelderup (Benfica – Portugália), 9 Erling Haaland (Manchester City – Anglia), 11 Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace – Anglia), 7 Alexander Sörloth (Atlético Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Stale Solbakken

AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City)

Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea FC), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Trevoh Chalobah (Chelsea FC), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City)

Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa)

Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (FC Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa)

Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)