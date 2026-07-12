Kajak-kenu vk: két magyar érem a férfi kenu párosoknál

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a férfiaknál C–2 500 méteren Kollár Kristóf és Juhász István párosa az elejét leszámítva végig vezetve, óriási küzdelemben nyert, miközben Fejes Dániel és Hajdu Jonatán duója nagy hajrával lett harmadik. Juhász és Kollár egyaránt két-két aranyéremmel zárt Montrealban, és az olimpiai ranglistán ezer pontot hoztak Magyarországnak. Hajdu szintén két (egy arany, egy bronz), Fejes Dániel pedig három (egy arany, egy ezüst, egy bronz) medáliával térhet haza Kanadából.

A vasárnap délutáni magyar éremkollekció a Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia alkotta női kenu négyes ezüstérmével lett teljes. A három hajót felvonultató mezőnyben a magyarok az előző két vk-n győztes kínaiak mögött, de a kanadaiak előtt zártak.

Férfi K–1 500 méteren Hidvégi Zalán megnyerte a B-döntőt, az összesítésben elért tizedik helye a férfi kajakszakágnak 720 pontot hozott az egyéni ranglistán.

Női C–1 200 méteren Kiss Ágnes és Nagy Bianka a B-döntőben volt érdekelt, ahol előbbi harmadik, utóbbi negyedik lett, ami összesítésben a 12. és a 13. helyet érte a szegedi versenyzők számára.

A délután során két magyar érdekeltségű paradöntőre is sor került: női VL2 200 méteren Boldizsár Dalma hatodik, férfi KL2 200 méteren Kiss Tibor pedig nyolcadik lett.