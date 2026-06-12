Remek magyar bemutatkozás a darts csapat-vb-n, ki-ki meccset vívunk a norvégokkal

A csapat-világbajnokság második napján a Kovács Patrik, Székely Pál összeállítású magyar válogatott is érdekelt volt, a mieink a 16. helyen kiemelt, csütörtökön 4–3-as vereséget szenvedő finnekkel csaptak össze.

Az első legben mindkét csapatnak problémái voltak a kiszállózással, végül Székely Pál megoldotta a dupla tízet, így a mieink hozták a kezdésüket. A másodikban pedig sikerült is lebrékelni a finneket, ezúttal Kovács Patrik szállt ki 60-ról. A harmadikban a mieink a gyengébb első kör után egy 140-es dobással kerültek kiszállóra, és a 100-at meg is oldották, egy legre kerültek a sikertől.

A negyedikben Kovács Patrik 180-nal kezdett, és 78-nál ő oldhatta volna meg a kiszállót, de elvétette a dupla tízet. A következő körökben Székely és Kovács is meccsnyilakat hibázott, de szerencsére a finnek is rosszul kiszállóztak. Végül Székely az első nyílból dupla egyet dobott, így a mieink legveszteség nélkül verték Jani Haavistót és Jonas Masalint, így este a norvégokkal ki-ki meccset vívhatnak a továbbjutásért.

A 12 csoportgyőztes jut tovább a nyolcaddöntőbe, Anglia, Hollandia, Észak-Írország és Skócia csak ott kapcsolódik be a küzdelmekbe.

DARTS

CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT

Magyarország (80.16)–Finnország (73.80) 4–0