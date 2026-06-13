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Vb, C-csoport: Brazília–Marokkó 1–1

A skótok lenullázták a magyarokat kiejtő norvégokat a darts csapat-vb-n

I. SZ.I. SZ.
2026.06.13. 23:44
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Gary Andersonék esélyt sem adtak a norvég párosnak (Fotó: Getty Images)
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darts darts csapat-vb World Cup of Darts
A Gary Anderson, Cameron Menzies skót páros egyetlen leget sem engedett a magyar csapattal azonos csoportból továbbjutó Norvégiának a PDC csapat-világbajnokság szombati nyolcaddöntőjében, 8–0-ra nyert.

Gary Anderson és Cameron Menzies a 12 duplára dobott nyílból nyolccal is betalált, míg Cor Dekker és Kent Jöran Sivertsen hatból nullával zárt. Ez volt a legsimább mérkőzés a szombati nyolcaddöntőben, a másik hét párharcban legalább öt leget meg tudott nyerni a vesztes csapat is.

A tavaly csúfosan búcsúzó Luke Littler, Luke Humphries angol páros ezúttal picit negszenvedett a spanyolokkal, de 8–5-tel továbbjutott, és készülhet Wales ellen. A versenytől visszalépő Gerwyn Price helyén játszó Nick Kennyvel Jonny Clayton eddig magabiztosan menetel, de az angol páros az eddigieknél sokkal nehezebb ellenfélnek ígérkezik.

A legszorosabb szombati meccseket a lettek és a címvédő északírek nyerték meg, Lettország a csoportkörben Ausztriát 0–3-ról 4–3-ra legyőző franciákat múlta felül döntő játékban, míg Josh Rock és Daryl Gurney 2–5-ről fordított a belgák ellen.

A negyeddöntőt vasárnap délután rendezik meg, az elődöntőre és a döntőre vasárnap este kerül sor.

PDC DARTS CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT
NYOLCADDÖNTŐ
Írország (William O'Connor, Mickey Mansell)–Lengyelország (Krzysztof Ratajski, Sebastian Bialecki) 8–5
Lettország (Madars Razma, Valters Melderis)–Franciaország (Thibault Tricole, Nicolas Thuillier) 8–7
Skócia (Gary Anderson, Cameron Menzies)–Norvégia (Cor Dekker, Kent Jöran Sivertsen) 8–0
Wales (Jonny Clayton, Nick Kenny)–Egyesült Államok (Adam Sevada, Stowe Buntz) 8–5
Észak-Írország (Josh Rock, Daryl Gurney)–Belgium (Mike De Decker, Dimitri Van den Bergh) 8–7
Németország (Martin Schindler, Ricardo Pietreczko)–Csehország (Karel Sedlácek, Adam Gawlas) 8–6
Anglia (Luke Littler, Luke Humphries)–Spanyolország (Cristo Reyes, José Justicia) 8–5
Hollandia (Gian van Veen, Michael van Gerwen)–Svédország (Jeffrey de Graaf, Oskar Lukasiak) 8–6

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
Anglia–Wales
Hollandia–Németország
Észak-Írország–Lettország 
Skócia–Írország

 

darts darts csapat-vb World Cup of Darts
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