Hétfői sportműsor: teniszversenyek és férfi U20-as kézilabda Eb
JÚLIUS 13., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
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TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB
Kedd, 2.00: Home Run-derbi (Tv: Sport1)
KÉZILABDA
FÉRFI U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA
ALSÓHÁZI HELYOSZTÓ
III. CSOPORT
11.00: Izrael–Csehország (Tv: Sport1)
II. CSOPORT
13.30: Lettország–Norvégia (Tv: Sport1)
KÖZÉPDÖNTŐ
III. CSOPORT
16.00: Románia–Szlovénia (Tv: Sport1)
18.30: Svédország–Magyarország (Tv: Sport1)
SZNÚKER
CHAMPIONS LEAGUE (Leicester)
12.00: 19. nap, 1. rész (Tv: Sport2)
17.30: 19. nap, 2. rész (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP 250-ES TORNA, BASTAD
11.00: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, GSTAAD
10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, UMAG
16.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-ES TORNA, JÁSZVÁSÁR
9.30: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
14.00 után: Bondár Anna (7.)–Sara Sorribes (spanyol)
WTA 250-ES TORNA, ATHÉN
15.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: L. Pap István, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Futball-vb, összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Somogyi Zsolt a vonalban; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Véget ért a wimbledoni tenisztorna – vendég: Köves Gábor
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Csisztu Zsuzsa, Deák Zsigmond, L. Pap István
17.00: BL-selejtező-visszavágóra készül az ETO FC
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Sajtótájékoztató a Gyulai Memorial előtt
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre
19.00: Focióra, vendégek: Simon Zoltán, Szabó Christophe
20.00: Gyulai Memorial-előzetes
21.00: Labdarúgó-vb, értékelés, esélylatolgatás
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával