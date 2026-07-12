Hétfői sportműsor: teniszversenyek és férfi U20-as kézilabda Eb

JÚLIUS 13., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

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TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB

Kedd, 2.00: Home Run-derbi (Tv: Sport1)

KÉZILABDA

FÉRFI U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA

ALSÓHÁZI HELYOSZTÓ

III. CSOPORT

11.00: Izrael–Csehország (Tv: Sport1)

II. CSOPORT

13.30: Lettország–Norvégia (Tv: Sport1)

KÖZÉPDÖNTŐ

III. CSOPORT

16.00: Románia–Szlovénia (Tv: Sport1)

18.30: Svédország–Magyarország (Tv: Sport1)

SZNÚKER

CHAMPIONS LEAGUE (Leicester)

12.00: 19. nap, 1. rész (Tv: Sport2)

17.30: 19. nap, 2. rész (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP 250-ES TORNA, BASTAD

11.00: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-ES TORNA, GSTAAD

10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-ES TORNA, UMAG

16.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-ES TORNA, JÁSZVÁSÁR

9.30: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló

14.00 után: Bondár Anna (7.)–Sara Sorribes (spanyol)

WTA 250-ES TORNA, ATHÉN

15.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: L. Pap István, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Futball-vb, összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Somogyi Zsolt a vonalban; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Véget ért a wimbledoni tenisztorna – vendég: Köves Gábor

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Csisztu Zsuzsa, Deák Zsigmond, L. Pap István

17.00: BL-selejtező-visszavágóra készül az ETO FC

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Sajtótájékoztató a Gyulai Memorial előtt

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre

19.00: Focióra, vendégek: Simon Zoltán, Szabó Christophe

20.00: Gyulai Memorial-előzetes

21.00: Labdarúgó-vb, értékelés, esélylatolgatás

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával