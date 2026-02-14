Férfi vízilabda ob I: megszerezte első győzelmét a KSI

A továbbra is százszázalékos Ferencvárosban Vámos Márton négyszer volt eredményes.

A második helyen álló Honvédnál a szerb Vickovic Lazar három góllal vette ki részét a dobogós Vasas elleni sikerből.

A KSI-ben kilencen is eredményesek voltak a Miskolc ellen, Szűcs Levente Lajos háromszor is.

A Kaposvár az Egert, a Szentes az UVSE-t győzte le otthon, míg a Szeged szoros meccsen őrizte meg előnyét a Debrecennel szemben.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ

KAPOSVÁRI VK–ONE-EGER 16–11 (3–4, 6–2, 4–3, 3–2)

Kaposvár, 150 néző. V: Csanádi, Pintér

KAPOSVÁR: SZILÁGYI Á. – JUHÁSZ-SZELEI 1, Gaszt 2, Szabó G. 1, Hárai 1, DŐRY 3, VINDISCH 1. Csere: Takács K., Pellei K. 1, BAJ 2, VADAS 3, Somogyvári 1, Hugó. Edző: Surányi László

EGER: Borbély – Tomozi, Mihál, RÁDLI 2, Hughes, SALAMON 2, Szalai G. 1. Csere: Nagy K. (kapus), Bright 1, Berényi 1, Sári 1, Ádám E. 1, MOLDISZ 2, Klebovicz. Edző: Tóth Kálmán

Emberelőny-kihasználás: 14/4, ill. 15/7

Gól ötméteresből: 2/2, ill. 1/1

Kipontozódott: Vindisch, Sári (mindkettő 24. p.), Takács K., Tomozi (mindkettő 29. p.)

MESTERMÉRLEG

Surányi László: – Végre nyertünk, viszont kevés okunk van az örömre. Fontos volt ez a meccs, mert nagy gödröt ástunk magunknak, amiből most elkezdtünk kimászni. Egy mérkőzésből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, de már láttam vízilabdára utaló jeleket. Remélem, hogy a folytatásban maradunk azon az úton, amire most ráléptünk.

Tóth Kálmán: – Nem vagyunk elkeseredve a vereség miatt. A játékosok tették a dolgukat és helytállt a csapat.

SZEGEDI VE GOODWILL PHARMA FORTACE–DEBRECENI VSE 13–12 (4–4, 4–1, 3–3, 2–4)

Szeged, 250 néző. V: Kovács Cs. T., Kollár

SZEGED: DANKA – Bóbis B. 1, PETŐ A. 2, Horváth V., GÓLYA 4, Pörge 1, KÜRTI 3. Csere: Kasza, Báthory, Sánta 1, Gedra, Spitz 1, Doroszlai. Edző: Kiss Csaba

DEBRECEN: Krémer – Kis S., MACSI P. 5, Macsi M., Mihov 1, Gluhaic 1, Smitula. Csere: Rajna (kapus), TŐZSÉR 3, Gagulic 1, Vidovenyecz 1, Kónya, Miklász. Edző: Kádár Kálmán

Emberelőny-kihasználás: 13/3, ill. 11/3

Gól ötméteresből: –, ill. 3/3

Kipontozódott: Kis S. (30. p.), Doroszlai (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Kiss Csaba: – Hullámzó teljesítményt nyújtottunk. Tizenegy hetes állás után a Debrecen felzárkózott, és a hajrában Danka Benedek kapusbravúrjai is kellettek a győzelemhez.

Kádár Kálmán: – Kiélezett, nagy küzdelem folyt a medencében. A második negyedben akadozott a támadójátékunk, ezt könyörtelenül kihasználta a Szeged. Csalódottak vagyunk, mert a hajrában volt lehetőségünk az egyenlítésre.

METALCOM SZENTES–UVSE 17–13 (6–4, 5–3, 2–4, 4–2)

Szentes, 100 néző. V: Csizmadia, Kevi

SZENTES: Grieszbacher – Szatmári 2, HORVÁTH ÁKOS 3, Hajdú A. 2, Bozó 1, ASANYIN 4, Tóth Gy. 3. Csere: TAKÁCS J. 2, Varga M, Makán, Horváth Áron, Kürti-Szabó, Kiss Z. Edző: Somogyi Balázs

UVSE: Bögös – HEGEDŰS CS. 5, Korbán 1, Hegedűs Z., Szécsi 1, Besenyei 2, Korbács 1. Csere: Csiszer (kapus), Makarenkó, Budai, GÁL 2, Fülöp B., Szabó Á., Kovács K. 1. Edző: Vincze Balázs

Emberelőny-kihasználás: 24/5 ill. 24/4

Gól ötméteresből: 1/1 ill. 1/1

Kipontozódott: Varga M. (15. p.), Kürti-Szabó (24. p.), Fülöp (27. p.)

MESTERMÉRLEG

Somogyi Balázs: – A múlt héten mélyponton voltunk, ezúttal azonban remekül játszottunk, és a harmadik negyed végétől eltekintve uraltuk a mérkőzést. Végre eredményesek voltak az átlövéseink, ami a góljaink számában is megmutatkozott.

Vincze Balázs: – A harcosan és jól játszó Szentes kihasználta a védekezésünk gyengeségeit és a blokkjaink hiányát, így hiába szereztünk tizenhárom gólt idegenben, pont nélkül utazunk haza. Maradt még esélyünk a nyolc közé jutásra, ehhez azonban Szegeden sokkal jobb teljesítményre lesz szükségünk.

PANNERGY-MISKOLCI VLC–KSI SE 9–16 (3–4, 3–4, 2–5, 1–3)

Miskolc, 100 néző. V: Kun Gy., Tordai G.

MISKOLC: Moravcsik – Szabó B., Némethy 2, Dubinák, Guszakov 1, Kedves 1, VÁRKONYI 3. Csere: Sipos (kapus), Almási, Bikki-Petró, Szabo I., Füzesi, Molnár G. 1, Fedac 1. Edző: Popovics Miklós

KSI: Fejes – KOVÁCS M. 2, Rácz R. 1, Csendes 1, Kósi-Kelly, RABB 2, Irmes. Csere: Fórián (kapus), SZŰCS 3, Turán 2, Skoflek 2, Pető 2, Rónay, Tidrenczel 1. Edző: Horváth János

Emberelőny-kihasználás: 10/3, ill. 6/3

Gól – ötméteresből: 1/0, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Popovics Miklós: – Elismerésem a KSI-nek a győzelemhez, mást nem szeretnék mondani, mert a többi szóra sem érdemes.

Horváth János: – Mérhetetlenül büszke vagyok a csapatomra, örülök a győzelemnek. Szokatlan helyzet ez, mert általában nekem kell gratulálnom az ellenfélnek. Értékes pontokat szereztünk Miskolcon. Már a múlt heti mérkőzésen voltak jelei annak, hogy elérhetjük ezt a sikert.

Semmelweis OSC–FTC-Telekom 3–21 (0–8, 2–4, 0–5, 1–4)

EPS-Honvéd–VasasPlaket 12–8 (3–0, 4–4, 2–1, 3–3)

Jegyzőkönyvek később…