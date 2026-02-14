Hiába vezetett a Ferencváros, az emberhátrányba kerülése után a ZTE fordított ellene

LABDARÚGÓ NB I
22. FORDULÓ
Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 3–1 (0–1)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 6148 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Calderón (64.), Skribek (88. – 11-esből), Lima (90+8.), ill. Ötvös (13.)
Kiállítva: I. Cissé (25., FTC)
Megfért egymás mellett a két szurkolótábor a ZTE Arénában és annak környékén. A Zalaegerszeg és a Ferencváros drukkerei közismerten remek viszonyt ápolnak egymással, így nem volt meglepő, hogy sokaknak mindkét klub címerével ellátott sál lógott a nyakában, és az sem, hogy egy-egy autóból ZTE- és FTC-zászló lógott ki egyszerre az ablakon. A helyszínre kilátogatók jó és színvonalas mérkőzésben reménykedtek, s a két csapat formája erre okot is adott. A Zalaegerszeg hetek óta remekel, egyre látványosabb a támadójátéka, s az eredmények is megjöttek, míg a Ferencváros a Nottingham Forest elleni Európa-liga-vereség óta minden mérkőzését kapott gól nélkül nyerte meg. S ha már az El szóba került, a Fradi csütörtökön Razgradban, a Ludogorec ellen lép pályára a rájátszás odavágóján, bár a kezdőcsapatot elnézve nem tartalékolt Robbie Keane vezetőedző.
A Ferencváros rögtön magához vette a kezdeményezést, főleg Mohammed Abu Fani volt elemében, remek átadásokkal szolgálta ki társait. Ő mégsem volt benne a Ferencváros vezető góljában, Gruber Zsombor jobb oldali szöglete után a hosszún érkező Ötvös Bence senkitől sem zavartatva passzolt a kapuba. Gyorsan megszerezte a vezetést a fővárosi együttes, aztán az addig sportszerű mérkőzésbe Ibrahim Cissé rondított bele, aki rettentő csúnyán rúgta meg Szendrei Norbertet, a játékvezető VAR-segítséggel kiállította a ferencvárosi futballistát – a hazaiak csapatkapitánya ápolás után tudta folytatni a játékot. Gruber Zsombor volt az áldozat, őt hozta le Robbie Keane, helyére Szalai Gábor érkezett, aki Cissé pozícióját foglalta el a védelemben. Az FTC 5–3–1-re állt át, a ZTE pedig igyekezett rövid passzokkal feltörni a felállt és stabil védelmet. Emberelőnyben gyorsan egyenlíthetett volna a kék-fehér együttes, de Szendrei fejesét követően Szalai Gábor a gólvonalról mentett. Az első félidő hajrája az emberhátrányban játszó Ferencvárosé volt, előbb Mariano Gómez fejelt fölé ígéretes helyzetből, majd egy szögletet követően Szalai Gábor bólintott a jobb oldali kapufára, ami után óriási kavarodás végén sikerült felszabadítaniuk a kék-fehéreknek, később Abu Fani vette észre, hogy kint áll a kapujából Gundel-Takács Bence, a félpályáról (!) lőtt, a hazai kapusnak résen kellett lennie.
A fordulás után 40 másodperc alatt kiegyenlíthetett volna a ZTE FC, a szünetben beállt, első meccsét játszó André Ferreira beadása után Szendrei Norbert közelről az égbe lőtt, majd a másik oldalon Szalai Gábor fejese után védett bravúrral Gundel-Takács Bence. A Zalaegerszeg játszotta a rövid, gyors passzos játékát, de középen remekül zárt a Ferencváros védelme, akkor keletkezett veszély, amikor a két szélen André Ferreira és José Calderón lépett be a támadásba. Jól látható volt a zöld-fehérek célja, emberhátrányban és egygólos előnyben igyekezték őrizni a vezetést, s ezzel párhuzamosan tartalékoltak a Ludogorec elleni El-mérkőzésre. Ám a ZTE máshogy gondolta, Kiss Bence lövése után még hatalmasat védett Gróf Dávid, de a kipattanóból José Calderón kiegyenlített – a spanyol balhátvéd októberben is betalált a Fradi kapujába az Üllői úton.
A hajrában mindkét csapat előtt adódtak nagy területek, de rendre rossz döntéseket hoztak a játékosok a tizenhatos előterében, sokáig úgy tűnt, döntetlennel ér véget a találkozó, de Júlio Romao kezezése miatt tizenegyest kapott a ZTE, amelyet Skribek Alen értékesített. A büntető jogosságát erősen megkérdőjelezték a ferencvárosiak, a kispadoknál elszabadultak az indulatok, a szakmai stáb tagjai és a cserejátékosok egymásnak ugrottak, még Hajnal Tamás, a fővárosiak sportigazgatója is megjelent a helyszínen, aki a lefújás után ismét összeszólalkozott a zalaiak stábjával – Robbie Keane percekig mondta a magáét a tartalék játékvezetőnek. Az utolsó percekben Daniel Lima még betalált a teljesen kinyíló FTC kapujába, így a ZTE október után ismét legyőzte a Fradit, amely vereséggel hangolt a Ludogorec elleni Európa-liga-mérkőzésre – nem mellesleg 2025. február 9. után kapott ki ismét idegenben a bajnokságban (akkor a Puskás Akadémiától 1–0-ra). 3–1
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Ferencvárosi TC
|22
|12
|4
|6
|41–24
|+17
|40
|2. ETO FC
|21
|11
|7
|3
|42–21
|+21
|40
|3. Debreceni VSC
|22
|11
|5
|6
|33–27
|+6
|38
|4. Paksi FC
|21
|10
|6
|5
|41–29
|+12
|36
|5. Zalaegerszegi TE
|22
|9
|6
|7
|34–28
|+6
|33
|6. Puskás Akadémia
|22
|9
|5
|8
|28–28
|0
|32
|7. Kisvárda
|21
|9
|4
|8
|26–33
|–7
|31
|8. Újpest FC
|22
|7
|5
|10
|30–38
|–8
|26
|9. MTK Budapest
|22
|7
|4
|11
|41–48
|–7
|25
|10. Nyíregyháza Spartacus
|21
|5
|6
|10
|25–37
|–12
|21
|11. Diósgyőri VTK
|21
|4
|8
|9
|28–35
|–7
|20
|12. Kazincbarcika
|21
|4
|2
|15
|20–41
|–21
|14