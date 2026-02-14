A BEAC meglepetésre legyőzte a TFSE-t és rájátszásba jutott a női kosár NB I-ben

Meglepetésre az ELTE BEAC Újbuda együttese 80–70-re legyőzte a vendég TFSE-t a női kosárlabda NB I alapszakaszának szombati játéknapján. Ezzel a győzelemmel a hazaiak biztossá tették, hogy az első nyolc között végeznek az alapszakaszban, és bejutnak a rájátszásba.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

ELTE BEAC Újbuda–TFSE 80–70 (24–28, 21–12, 15–11, 20–19)

Jegyzőkönyv később! Később

17.00: Csata TKK–Vasas Akadémia

17.30: DVTK Hun-Therm–NKA Universitas Pécs