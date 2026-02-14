NB I: Paks–Diósgyőri VTK

LABDARÚGÓ NB I

22. FORDULÓ

Paksi FC–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!

Paks, Fehérvári úti Stadion, 19.15 (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Kovács Imre

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A szerdai, 6–2-es DVTK-sikerrel zárult Magyar Kupa-nyolcaddöntő után 3 nappal újra az atomvárosban mérkőzik meg egymással a két csapat, amelyek bajnoki párharcában 17 győzelemmel a paksiak állnak jobban, hiszen 10 döntetlen mellett a diósgyőri diadalok száma csak 14.

♦ A miskolciak 2020 júniusától 2023 végéig képtelenek voltak legyőzni a tolnaiakat (1 iksz, 5 vereség), 2024-től viszont fordult a kocka, és 3 diadaluk mellett csupán 1 döntetlent és 1 paksi győzelmet jegyezhettünk fel. Októberben a DVTK Stadionban 2–1-es hazai siker született, a piros-fehérek akkor ezzel törték meg az ötös bajnoki nyeretlenségi szériájukat.

♦ Pakson 18 találkozót vívtak, a mérleg 9–4–5 a hazaiak szempontjából, akik 3 egymást követő győzelem után legutóbb, 2024 novemberében Böde Dániel duplája ellenére meglepetésre 4–3-ra alulmaradtak Vladimir Radenkovics együttesével szemben.

♦ A Paks 2–1-es felcsúti sikere után sorozatban két rangadót – az FTC, majd a DVSC ellenit – bukott el 1–0-ra, 2023 novembere óta először fordult elő vele, hogy 2 egymást követő bajnokiján nem tudott betalálni.

♦ A DVTK tavasszal a 2–0-s vezetésről 3–2-re elbukott debreceni bajnokija óta kétszer 1–1-et játszott hazai pályán, így az NB I-ben már 5 forduló óta nem tudott győzni – ezzel övé a leghosszabb aktív nyeretlenségi sorozat a bajnokságban. A miskolci gárda vasárnap visszacsúszott a kiesést jelentő 11. helyre, ahol legutóbb a 4. forduló után tanyázott.

♦ A tolnai csapat 5–3–2-es otthoni mérlegével úgy 3. a hazai táblázaton, hogy mindkét vereségét fővárosi együttestől – az Újpesttől, majd az FTC-től – szenvedte el.

♦ A Diósgyőr idegenben a legkevesebb pontot gyűjtötte be a mezőnyben, 5-öt. Még augusztus 23-án Nyíregyházán tudott nyerni (4–1), majd az FTC otthonában (2–2) és november 29-én Mezőkövesden a Barcika ellen (1–1) ért el döntetlent, 7-alkalommal vesztesen tért haza.

