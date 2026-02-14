Nemzeti Sportrádió

Visszavágott az Universitatea, sima Csíkszereda-vereség Kolozsváron

2026.02.14. 19:56
(Fotó: FC Universitatea Cluj)
Universitatea Cluj Csíkszereda Superliga
Szűk negyedóra alatt kapott négy góllal már az első félidőben megpecsételődött az FK Csíkszereda sorsa Kolozsváron, Kleinheisler László büntetőt hibázott első romániai bajnoki mérkőzésén.

SUPERLIGA
27. FORDULÓ
Kolozsvári Universitatea–Csíkszereda 4–1 (4–0)
Kolozsvár, Cluj Arena. 3355 néző. Vezeti: Iulian Calin 
Universitatea: Gertmonas – Mikanovic (Chintes, 57.), Cristea (Capradossi, 57.), Coubis, Chipciu – Drammeh (Murgia, 72.), Bic (Simion, 72.) – Macalou (Sztanojev, 55.), Nistor, El-Sawy – Lukic. 
Megbízott edző: Eugeniu Cebotaru 
Kispadon: Lefter, Chintes, Capradossi, J. Cissé, Codrea, Simion, Murgia, Fábry, O. Mendy, Sztanojev, Postolachi. 
Csíkszereda: Pap – Bettini (Bloj, a szünetben), Kabashi (Palmes, a szünetben), Csürös, Trif – Veres, Kleinheisler – Anderson Ceará (Szalay, 61.), Bödő, Jebari (Loeper, a szünetben) – Eppel (Nagy Z., 72.). 
Vezetőedző: Ilyés Róbert 
Kispadon: Simon, Bloj, Palmes, Hegedűs, Gustavo Cabral, Dusinszki, Loeper, Szalay, Bota, Noveli
Gólszerző: Macalou (25.), Csürös (32. – öngól), Nistor (36.), Drammeh (39.), ill. Eppel (71.)

A székelyföldi kezdő két anyaországi játékosáról szólt az első negyedóra, Kleinheisler szabadrúgása után Eppel Márton fejelt az ötös sarkától a hosszú sarokba, de centis lesről tette, majd az első román bajnokiját játszó Kleinheisler egy védőről a kapufára, onnan pedig Eppel elé pattant, aki azonban keresztbe lőtt az üres kapu előtt. Ezt követően viszont sorra jöttek a hazai helyzetek, amelyeket iszonyú jó százalékban be is lőttek: előbb Issouf Macalou talált be az ötösről, majd Csürös Attilának nem sikerült blokkolni Mouhamadou Drammeh lövését, és saját kapujába tolta a labdát. Az Universitatea némi játékvezetői segítséget is kapott, Omar El-Sawy esett el Kleinheisler mellett, és Iulian Calin könnyű síppal befújta a büntetőt. Pap Eduard pedig hiába ütötte ki az 500. élvonalbeli bajnoki mérkőzésén játszó Dan Nistor lövését, a kolozsvári veterán az ismétlést már bevágta, három perc múlva pedig Drammeh vágott a kapu közepébe egy jobbról visszagurított labdát.     

Szünetben Ilyés Róbert csíki edző hármas cserével igyekezett stabilizálni védelmét, az Universitatea viszont kényelmesre vette a tempót, és csak az előnyét próbálta megőrizni, lövés nélkül futballozva végig a második félidőt. Eppelnek viszont egy kapusba lőtt ziccer után egy fejessel csak összejött a szépítő gól, majd át is adta a helyét Nagy Zoárdnak. Négy perc múlva Elios Capradossi kezezése nyomán az FK is büntetőhöz jutott, amelyet a megszokott végrehajtók hiányában (Pászka Lóránd eltiltását töltötte, Jozef Dolny sérült) Kleinheisler vállalt el, de a kapu fölé vágta a labdát. A csíkiak a végjátékban első szögleteikből próbáltak sikertelenül tovább faragni a hátrányból, és három győztes mérkőzés után maradtak pont nélkül. Az Universitatea visszavágott az őszi vereségért.

 

Universitatea Cluj Csíkszereda Superliga
