Szomorú szombat: az ETO is kikapott a női kézilabda BL-ben

2026.02.14. 19:32
Fotó: MTI/Krizsán Csaba
A gyenge napot kifogó címvédő ETO nem tudta megfékezni a roppant motivált dán riválist.

 

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 13. FORDULÓ
A-CSOPORT
TEAM ESBJERG (dán)–GYŐRI AUDI ETO KC 33–28 (21–10)
Esbjerg, 2647 néző. V: Sirbu, Serdiuc (moldovaiak)
ESBJERG: KRISTENSEN – Emmenegger, N. MÖRK 13 (7), REISTAD 9 (1), LÖFQVIST 3, L. RUSHFELDT DEILA 5, Sprengers 2. Csere: Haugsted, M. Jacobsen, H. Hansen, Heindahl 1, E. Hansson, Dekker. Edző: Tomas Axnér
GYŐR: Sako – Hagman 2, Housheer 6, Dulfer 4, Breistöl 1, DE PAULA 7, Van Wetering 2. Csere: SZEMEREY (kapus), K. Jörgensen, Stanko 3, Fodor Cs. 1, Hovden 2 (1). Edző: Per Johansson
Az eredmény alakulása. 9. perc: 7–4. 15. p.: 11–6. 22. p.: 16–8. 28. p.: 20–9. 42. p.: 24–16. 47. p.: 27–19. 51. p.: 31–20. 55. p.: 31–25
Kiállítások: 6, ill. 6 perc
Hétméteresek: 9/8, ill. 3/1

ÖSSZEFOGLALÓ

A sérülésekkel tizedelt, címvédő Győr mindössze tíz mezőnyjátékossal és két kapussal utazott el a szombat esti, esbjergi csoportrangadóra.

Sokkal jobban kezdtek a dánok, az első negyed órához közeledve 11–6-ra húztak el Nora Mörk és Henny Reistad vezérletével, miközben Hatadou Sako több bravúrt is bemutatott a vendégkapuban, így akár nagyobb is lehetett volna a különbség – indokolt volt Per Johansson időkérése. Nem hatott az eligazítás, az utolsó öt percre fordulva már 18–9-re vezetett az Esbjerg, a már biztosan negyeddöntős ETO egyre frusztráltabb svéd trénere (aki egy sárga lapot érő kisebb magánszámmal is megpróbálta kizökkenteni teljesen szétesett együttesét) ezért másodszor is magához rendelte rengeteget rontó, 25%-os hatékonysággal támadó játékosait.

A hiányzók miatt jó ideje nehéz helyzetben lévő magyar bajnoknál most csúcsosodtak ki az elmúlt hetek, hónapok viszontagságai, a ragyogó napot kifogó, roppant összeszedett és rendkívül motivált Esbjerg pedig kíméletlenül élt a kínálkozó eséllyel, tizenkettedik nekifutásra először nyert a BL-ben a végén az eredményen kozmetikázó győriek ellen.

Ha a tanulságos estét záró ETO egy hét múlva a német Dortmund ellen a záró körben a papírformát érvényesítve két pontot szerez, csoportelső lesz. 

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL-KGk 
1. GYŐR13112428–335+93 22 
2. Metz12102380–314+66 20 
3. Esbjerg13913436–382+54 19 
4. Gloria Bistrita1266354–374–20 12 
5. DEBRECEN1257345–366–21 10 
6. Borussia Dortmund1248335–377–42 
7. Storhamar12210315–349–34 
8. Buducsnoszt121110289–385–96 

PERCRŐL PERCRE

 

