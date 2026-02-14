Szomorú szombat: az ETO is kikapott a női kézilabda BL-ben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 13. FORDULÓ
A-CSOPORT
TEAM ESBJERG (dán)–GYŐRI AUDI ETO KC 33–28 (21–10)
Esbjerg, 2647 néző. V: Sirbu, Serdiuc (moldovaiak)
ESBJERG: KRISTENSEN – Emmenegger, N. MÖRK 13 (7), REISTAD 9 (1), LÖFQVIST 3, L. RUSHFELDT DEILA 5, Sprengers 2. Csere: Haugsted, M. Jacobsen, H. Hansen, Heindahl 1, E. Hansson, Dekker. Edző: Tomas Axnér
GYŐR: Sako – Hagman 2, Housheer 6, Dulfer 4, Breistöl 1, DE PAULA 7, Van Wetering 2. Csere: SZEMEREY (kapus), K. Jörgensen, Stanko 3, Fodor Cs. 1, Hovden 2 (1). Edző: Per Johansson
Az eredmény alakulása. 9. perc: 7–4. 15. p.: 11–6. 22. p.: 16–8. 28. p.: 20–9. 42. p.: 24–16. 47. p.: 27–19. 51. p.: 31–20. 55. p.: 31–25
Kiállítások: 6, ill. 6 perc
Hétméteresek: 9/8, ill. 3/1
ÖSSZEFOGLALÓ
A sérülésekkel tizedelt, címvédő Győr mindössze tíz mezőnyjátékossal és két kapussal utazott el a szombat esti, esbjergi csoportrangadóra.
Sokkal jobban kezdtek a dánok, az első negyed órához közeledve 11–6-ra húztak el Nora Mörk és Henny Reistad vezérletével, miközben Hatadou Sako több bravúrt is bemutatott a vendégkapuban, így akár nagyobb is lehetett volna a különbség – indokolt volt Per Johansson időkérése. Nem hatott az eligazítás, az utolsó öt percre fordulva már 18–9-re vezetett az Esbjerg, a már biztosan negyeddöntős ETO egyre frusztráltabb svéd trénere (aki egy sárga lapot érő kisebb magánszámmal is megpróbálta kizökkenteni teljesen szétesett együttesét) ezért másodszor is magához rendelte rengeteget rontó, 25%-os hatékonysággal támadó játékosait.
A hiányzók miatt jó ideje nehéz helyzetben lévő magyar bajnoknál most csúcsosodtak ki az elmúlt hetek, hónapok viszontagságai, a ragyogó napot kifogó, roppant összeszedett és rendkívül motivált Esbjerg pedig kíméletlenül élt a kínálkozó eséllyel, tizenkettedik nekifutásra először nyert a BL-ben a végén az eredményen kozmetikázó győriek ellen.
Ha a tanulságos estét záró ETO egy hét múlva a német Dortmund ellen a záró körben a papírformát érvényesítve két pontot szerez, csoportelső lesz.
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. GYŐR
|13
|11
|–
|2
|428–335
|+93
|22
|2. Metz
|12
|10
|–
|2
|380–314
|+66
|20
|3. Esbjerg
|13
|9
|1
|3
|436–382
|+54
|19
|4. Gloria Bistrita
|12
|6
|–
|6
|354–374
|–20
|12
|5. DEBRECEN
|12
|5
|–
|7
|345–366
|–21
|10
|6. Borussia Dortmund
|12
|4
|–
|8
|335–377
|–42
|8
|7. Storhamar
|12
|2
|–
|10
|315–349
|–34
|4
|8. Buducsnoszt
|12
|1
|1
|10
|289–385
|–96
|3
PERCRŐL PERCRE