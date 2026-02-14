Szomorú szombat: az ETO is kikapott a női kézilabda BL-ben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 13. FORDULÓ

A-CSOPORT

TEAM ESBJERG (dán)–GYŐRI AUDI ETO KC 33–28 (21–10)

Esbjerg, 2647 néző. V: Sirbu, Serdiuc (moldovaiak)

ESBJERG: KRISTENSEN – Emmenegger, N. MÖRK 13 (7), REISTAD 9 (1), LÖFQVIST 3, L. RUSHFELDT DEILA 5, Sprengers 2. Csere: Haugsted, M. Jacobsen, H. Hansen, Heindahl 1, E. Hansson, Dekker. Edző: Tomas Axnér

GYŐR: Sako – Hagman 2, Housheer 6, Dulfer 4, Breistöl 1, DE PAULA 7, Van Wetering 2. Csere: SZEMEREY (kapus), K. Jörgensen, Stanko 3, Fodor Cs. 1, Hovden 2 (1). Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 9. perc: 7–4. 15. p.: 11–6. 22. p.: 16–8. 28. p.: 20–9. 42. p.: 24–16. 47. p.: 27–19. 51. p.: 31–20. 55. p.: 31–25

Kiállítások: 6, ill. 6 perc

Hétméteresek: 9/8, ill. 3/1

ÖSSZEFOGLALÓ

A sérülésekkel tizedelt, címvédő Győr mindössze tíz mezőnyjátékossal és két kapussal utazott el a szombat esti, esbjergi csoportrangadóra.

Sokkal jobban kezdtek a dánok, az első negyed órához közeledve 11–6-ra húztak el Nora Mörk és Henny Reistad vezérletével, miközben Hatadou Sako több bravúrt is bemutatott a vendégkapuban, így akár nagyobb is lehetett volna a különbség – indokolt volt Per Johansson időkérése. Nem hatott az eligazítás, az utolsó öt percre fordulva már 18–9-re vezetett az Esbjerg, a már biztosan negyeddöntős ETO egyre frusztráltabb svéd trénere (aki egy sárga lapot érő kisebb magánszámmal is megpróbálta kizökkenteni teljesen szétesett együttesét) ezért másodszor is magához rendelte rengeteget rontó, 25%-os hatékonysággal támadó játékosait.

A hiányzók miatt jó ideje nehéz helyzetben lévő magyar bajnoknál most csúcsosodtak ki az elmúlt hetek, hónapok viszontagságai, a ragyogó napot kifogó, roppant összeszedett és rendkívül motivált Esbjerg pedig kíméletlenül élt a kínálkozó eséllyel, tizenkettedik nekifutásra először nyert a BL-ben a végén az eredményen kozmetikázó győriek ellen.

Ha a tanulságos estét záró ETO egy hét múlva a német Dortmund ellen a záró körben a papírformát érvényesítve két pontot szerez, csoportelső lesz.

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. GYŐR 13 11 – 2 428–335 +93 22 2. Metz 12 10 – 2 380–314 +66 20 3. Esbjerg 13 9 1 3 436–382 +54 19 4. Gloria Bistrita 12 6 – 6 354–374 –20 12 5. DEBRECEN 12 5 – 7 345–366 –21 10 6. Borussia Dortmund 12 4 – 8 335–377 –42 8 7. Storhamar 12 2 – 10 315–349 –34 4 8. Buducsnoszt 12 1 1 10 289–385 –96 3

PERCRŐL PERCRE