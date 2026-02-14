Hornyák Zsolt szerint a Puskás Akadémia túl sok teret engedett Bognár Istvánnak

Minden fejben dől el – a szombat délutáni MTK Budapest–Puskás Akadémia mérkőzés után Hegyi Krisztián és Nagy Zsolt is ezt mondta. A házigazdák kapusa és a felcsútiak válogatott játékosa kétszer is farkasszemet nézett az első félidőben, amikor a Puskás Akadémia tizenegyeshez jutott. Az elsőt Nagy Zsolt a jobb alsó sarokba lőtte – de ezek után mire gondol a kapus és a tizenegyest elvégző játékos, amikor a második büntetőre várnak?

„Nem egyszerű lelki helyzet – válaszolta Hegyi Krisztián, az angol West Ham United kapusa, aki kölcsönben az MTK tagja. – Egy évvel ezelőtt Debrecenben védtem kölcsönben, akkor is találkoztunk, és Zsolt akkor is a jobb alsó sarkot célozta. Abban biztos voltam, hogy háromból háromszor már nem rúgja oda, tehát vált, de az utolsó gondolatom az volt, hogy talán mégsem, ezért vetődtem arrafelé, de a labda középre érkezett.”

Nézzük, hogyan élte meg a 11-es szituációkat a Puskás akadémia válogatott labdarúgója.

„Azután, hogy az elsőt berúgtam a jobb alsóba, egyértelmű volt, hogy a fiatal kapus a másodiknál is elvetődik – mondta Nagy Zsolt lapunknak az öltözőfolyosón. – Szeretem ezeket a fejben megvívott párharcokat, és örültem, hogy bejött, amire gondoltam, vagyis a kapus elvetődött, én pedig tudtam, hogy középre beemelem a labdát. Ráadásul azt a tizenegyest én harcoltam ki, felpattant a labda, és eszembe jutott az Anglia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés hasonló szituációja: a védő a labdát figyelte, nem számított arra, hogy ki tudok mögüle bújni, és ahogy akkor Reece James, most Varju Benedek talált el szabálytalanul.”

A Puskás Akadémia nem tudta megtartani kétgólos előnyét, az MTK a szünet után fordított. Érkezett Bognár István, aki sérülése miatt legutóbb november elején játszhatott, és szenzációs labdákkal szolgálta ki társait. A legnagyszerűbb átadása után Varju Benedek egyenlített, a lefújás előtti pillanatokban meg Kerezsi Zalánt hozta nagy helyzetbe, de Szappanos Péter a kapufára tolta a labdát.

„Fokozatosan egyre jobb állapotba került a lábam, ezért néhány napja sejthető volt, hogy beállok ezen a meccsen – mondta lapunknak Bognár István. – Egész héten az volt bennem, ha pályára lépek, történjen valami! Nem akartam, hogy adok néhány olyan passzt, amelyeknek nincs hatása a mérkőzésre. Örülök, hogy jól sikerült a beállásom. A gólpassz? Láttam, hogy van terület, és a felcsúti védők között ki tudom ugratni Varju Benedeket, de azt sajnálom, hogy az utolsó pillanatban Szappanos Péter nagyot védett, mert ha a két gólpasszommal fordítani és nyerni tudtunk volna, az lett volna az igazi. Persze így sem panaszkodom, sokat kellett kihagynom, de rengeteget dolgoztam azért, hogy újra jó legyen a lábam és pályán lehessek.”

Nagy Zsolt a hazaiak góljánál is érintve volt, mögüle lépett ki Varju Benedek.

„A legnagyobb probléma az volt annál a gólnál, hogy túl sok időt hagytunk Bognár Istvánnak arra, hogy eldöntse, hova passzol. Több lehetősége is volt, de számoltam azzal, hogy a jobb oldalamon rúgja el a labdát. Nem akarok kifogásokat keresni, de nagyon száraz volt a pálya, ha rendesen fellocsolják, becsúszva menthettem volna, így nem értem oda, és sajnos gól lett belőle. El kell ismerni, szenzációs átadás volt.”

A Puskás Akadémia kapusa, Szappanos Péter ragyogóan védett (most is), de érthető, hogy a két kapott gól elrontotta a kedvét.

„Régi futballigazság: a kettő nulla veszélyes eredmény, megnyugtatónak tűnik az előny, de ha szépít az ellenfél, lelki fölénybe kerülhet. Most is ez történt, és még örülhetünk, hogy a végén nem született meg a harmadik hazai MTK-gól…”