Hornyák Zsolt szerint a Puskás Akadémia túl sok teret engedett Bognár Istvánnak

2026.02.14. 18:18
Hornyák Zsolt pontvesztésnek éli meg a döntetlent (Fotó: Czinege Melinda)
Nagy Zsolt két tizenegyesével előnybe került a Puskás Akadémia, mégsem tudott nyerni – a legnagyobb változást a hazaiak játékában Bognár István pályára lépés hozta el. Így értékeltek a főszereplők.

Minden fejben dől el – a szombat délutáni MTK Budapest–Puskás Akadémia mérkőzés után Hegyi Krisztián és Nagy Zsolt is ezt mondta. A házigazdák kapusa és a felcsútiak válogatott játékosa kétszer is farkasszemet nézett az első félidőben, amikor a Puskás Akadémia tizenegyeshez jutott. Az elsőt Nagy Zsolt a jobb alsó sarokba lőtte – de ezek után mire gondol a kapus és a tizenegyest elvégző játékos, amikor a második büntetőre várnak? 

„Nem egyszerű lelki helyzet – válaszolta Hegyi Krisztián, az angol West Ham United kapusa, aki kölcsönben az MTK tagja. – Egy évvel ezelőtt Debrecenben védtem kölcsönben, akkor is találkoztunk, és Zsolt akkor is a jobb alsó sarkot célozta. Abban biztos voltam, hogy háromból háromszor már nem rúgja oda, tehát vált, de az utolsó gondolatom az volt, hogy talán mégsem, ezért vetődtem arrafelé, de a labda középre érkezett.”

Nézzük, hogyan élte meg a 11-es szituációkat a Puskás akadémia válogatott labdarúgója.

„Azután, hogy az elsőt berúgtam a jobb alsóba, egyértelmű volt, hogy a fiatal kapus a másodiknál is elvetődik – mondta Nagy Zsolt lapunknak az öltözőfolyosón. – Szeretem ezeket a fejben megvívott párharcokat, és örültem, hogy bejött, amire gondoltam, vagyis a kapus elvetődött, én pedig tudtam, hogy középre beemelem a labdát. Ráadásul azt a tizenegyest én harcoltam ki, felpattant a labda, és eszembe jutott az Anglia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés hasonló szituációja: a védő a labdát figyelte, nem számított arra, hogy ki tudok mögüle bújni, és ahogy akkor Reece James, most Varju Benedek talált el szabálytalanul.”

A Puskás Akadémia nem tudta megtartani kétgólos előnyét, az MTK a szünet után fordított. Érkezett Bognár István, aki sérülése miatt legutóbb november elején játszhatott, és szenzációs labdákkal szolgálta ki társait. A legnagyszerűbb átadása után Varju Benedek egyenlített, a lefújás előtti pillanatokban meg Kerezsi Zalánt hozta nagy helyzetbe, de Szappanos Péter a kapufára tolta a labdát. 

„Fokozatosan egyre jobb állapotba került a lábam, ezért néhány napja sejthető volt, hogy beállok ezen a meccsen – mondta lapunknak Bognár István. – Egész héten az volt bennem, ha pályára lépek, történjen valami! Nem akartam, hogy adok néhány olyan passzt, amelyeknek nincs hatása a mérkőzésre. Örülök, hogy jól sikerült a beállásom. A gólpassz? Láttam, hogy van terület, és a felcsúti védők között ki tudom ugratni Varju Benedeket, de azt sajnálom, hogy az utolsó pillanatban Szappanos Péter nagyot védett, mert ha a két gólpasszommal fordítani és nyerni tudtunk volna, az lett volna az igazi. Persze így sem panaszkodom, sokat kellett kihagynom, de rengeteget dolgoztam azért, hogy újra jó legyen a lábam és pályán lehessek.”

Nagy Zsolt a hazaiak góljánál is érintve volt, mögüle lépett ki Varju Benedek. 

„A legnagyobb probléma az volt annál a gólnál, hogy túl sok időt hagytunk Bognár Istvánnak arra, hogy eldöntse, hova passzol. Több lehetősége is volt, de számoltam azzal, hogy a jobb oldalamon rúgja el a labdát. Nem akarok kifogásokat keresni, de nagyon száraz volt a pálya, ha rendesen fellocsolják, becsúszva menthettem volna, így nem értem oda, és sajnos gól lett belőle. El kell ismerni, szenzációs átadás volt.”

A Puskás Akadémia kapusa, Szappanos Péter ragyogóan védett (most is), de érthető, hogy a két kapott gól elrontotta a kedvét.

„Régi futballigazság: a kettő nulla veszélyes eredmény, megnyugtatónak tűnik az előny, de ha szépít az ellenfél, lelki fölénybe kerülhet. Most is ez történt, és még örülhetünk, hogy a végén nem született meg a harmadik hazai MTK-gól…”

Labdarúgó NB I
3 órája

Nagy Zsolt tizenegyesgóljaira válaszolt az MTK, és otthon tartott egy pontot

A Puskás Akadémia hiába vezetett két góllal a szünetben, nem tudott nyerni a fővárosban, sőt, még a végén szerencséje is volt Kerezsi kapufájánál.

VEZETŐEDZŐI ÉRTÉKELÉSEK

Interjú Pinezits Mátéval, az MTK Budapest vezetőedzőjével

Kétgólos hátrányból álltak fel.
Izgalmas, jó meccs volt. Ki kell emelnem, hogy a játékosok az első félidőben ugyanolyan elánnal mentek, mint ahogyan döntetlen állásnál a győzelemért hajtottak. Megvolt a hit a fordításhoz, a hozzáállás szenzációs második félidőhöz vezetett.

Min kellett változtatni, hogy a szünet után feljavuljon csapata játéka?
Mondtam a labdarúgóknak, ugyanúgy higgyenek magunkban és csinálják azt, mint addig, mert bár az eredmény nem úgy néz ki, mint szerettük volna, a mentalitás, a játékfelfogás olyan volt, amilyennek lennie kell. Hozzá kell tennem, a csereként pályára lépők is hozzátettek a játékunkhoz.

Mit jelent a gólpasszt adó Bognár István ennek a csapatnak?
A jelenléte és a játéktudása alapján Magyarország bármelyik csapatában számítana, erről ezen a mérkőzésen is megbizonyosodhattunk. Nem kisebbítve az érdemeit, kiemelném, hogy az egész csapat kiváló felfogásban futballozott, elképesztő, amit a meccs nagy részében bemutatott.

Interjú Hornyák Zsolttal, a Puskás Akadémia vezetőedzőjével

Pontvesztés vagy pontszerzés?
Pontvesztésnek élem meg, nem szabad kétgólos előnyt elbukni. Két különböző félidőt láttam a csapatomtól: a biztos vezetés után passzív lett a futballunk, pedig mondtam a szünetben, hogy csalóka a félidei eredmény. Nagyon sajnálom, hogy Lukács Dániel kihagyta a helyzet, akkor három góllal vezethettünk volna.

Minek tulajdonítja a csapat második félidei pontatlanságát?
Gyakran veszítettük feleslegesen labdát a középpályán, nem volt pontos a játékunk. A fordulás után Laros Duarte túl sok passza tévesztett célt, Magyar Zsolt is elfáradt, és a terhelés miatt kellett többet cserélnem a hetvenedik perc tájékán.

Bognár István hatástalanítására ezúttal nem volt ellenszerük.
Széthúzták a csapatot, pedig a meccs előtt mondtam, ha teret engedünk, veszélyes lesz az MTK. Az ellenfél élt a lehetőséggel, a szép és jó mélységi indítás pedig benne van Bognár István lábában – ezért is bánt, hogy túl sok helye és tere volt passzolni.

LABDARÚGÓ NB I
22. FORDULÓ
MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 2–2 (0–2)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1500 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Zeljkovic (60.), Varju (80.), ill. Nagy Zs. (15., 35. – mindkettőt 11-esből)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

 

MTK NB I MTK Budapest Puskás Akadémia Nagy Zsolt Hegyi Krisztián Varju Benedek Pinezits Máté Hornyák Zsolt Szappanos Péter
