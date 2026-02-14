Marozsán Humbert-rel, Fucsovics libanoni ellenféllel játszik a dohai tenisztorna első fordulójában

A magyar szövetség közösségi oldala alapján a világranglistán 46. Marozsán Fábián és Ugo Humbert (36.) 2023 óta minden évben megmérkőzött egymással egy-egy alkalommal, 2–1-re a francia vezet, de legutóbb, tavaly áprilisban, a müncheni salakon a magyar győzött. Humbert szombaton (ma) még elődöntőt játszott Rotterdamban, kikapott az ausztrál Alex De Minaurtól.

Fucsovics Márton (49.) biztató sorsolást kapott Dohában, a 16 közé kerülésért Habibbal (336.) először mérkőzik. A továbbjutóra a spanyol Jaume Munar (37.) és az orosz Karen Hacsanov (18.) meccsének győztese vár majd a nyolcaddöntőben.

A katari fővárosban a spanyol Carlos Alcaraz az első, az olasz Jannik Sinner a második kiemelt.