Marozsán Humbert-rel, Fucsovics libanoni ellenféllel játszik a dohai tenisztorna első fordulójában
Marozsán Fábián a francia Ugo Humbert-rel, Fucsovics Márton pedig a szabadkártyás libanoni Hady Habibbal találkozik a hétfőn kezdődő, dohai, 2.83 millió dollár (körülbelül 906 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztorna első fordulójában.
A magyar szövetség közösségi oldala alapján a világranglistán 46. Marozsán Fábián és Ugo Humbert (36.) 2023 óta minden évben megmérkőzött egymással egy-egy alkalommal, 2–1-re a francia vezet, de legutóbb, tavaly áprilisban, a müncheni salakon a magyar győzött. Humbert szombaton (ma) még elődöntőt játszott Rotterdamban, kikapott az ausztrál Alex De Minaurtól.
Fucsovics Márton (49.) biztató sorsolást kapott Dohában, a 16 közé kerülésért Habibbal (336.) először mérkőzik. A továbbjutóra a spanyol Jaume Munar (37.) és az orosz Karen Hacsanov (18.) meccsének győztese vár majd a nyolcaddöntőben.
A katari fővárosban a spanyol Carlos Alcaraz az első, az olasz Jannik Sinner a második kiemelt.
Legfrissebb hírek
Marozsán Fábián visszalépett a rotterdami tornától
Tenisz
2026.02.10. 12:44
Bardóczky Kornél: Nehéz lesz innentől, de nem adjuk fel
Tenisz
2026.02.08. 08:29
NS-jótékonyság: legyen tiéd Marozsán Fábián dedikált meze!
Tenisz
2026.02.07. 10:34
Ezek is érdekelhetik