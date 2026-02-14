Nemzeti Sportrádió

Marozsán Humbert-rel, Fucsovics libanoni ellenféllel játszik a dohai tenisztorna első fordulójában

2026.02.14. 18:30
Marozsán Fábián és Fucsovics Márton (Fotó: Kovács Péter, Czinege Melinda – NS-montázs)
ATP Doha Fucsovics Márton Marozsán Fábián
Marozsán Fábián a francia Ugo Humbert-rel, Fucsovics Márton pedig a szabadkártyás libanoni Hady Habibbal találkozik a hétfőn kezdődő, dohai, 2.83 millió dollár (körülbelül 906 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztorna első fordulójában.

A magyar szövetség közösségi oldala alapján a világranglistán 46. Marozsán Fábián és Ugo Humbert (36.) 2023 óta minden évben megmérkőzött egymással egy-egy alkalommal, 2–1-re a francia vezet, de legutóbb, tavaly áprilisban, a müncheni salakon a magyar győzött. Humbert szombaton (ma) még elődöntőt játszott Rotterdamban, kikapott az ausztrál Alex De Minaurtól.

Fucsovics Márton (49.) biztató sorsolást kapott Dohában, a 16 közé kerülésért Habibbal (336.) először mérkőzik. A továbbjutóra a spanyol Jaume Munar (37.) és az orosz Karen Hacsanov (18.) meccsének győztese vár majd a nyolcaddöntőben.

A katari fővárosban a spanyol Carlos Alcaraz az első, az olasz Jannik Sinner a második kiemelt.

