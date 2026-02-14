Ha nem vízálló a túracipőnk, így azzá tehetjük

Ahogy melegszik az idő, úgy járják egyre többen az erdőt. A kora tavaszi időjárás azonban általában nem száraz, így mindenképpen ajánlott vízálló cipőben útra kelni. Mi a teendő abban az esetben, ha nincs ilyenünk? A válasz egyszerű: tegyük vízhatlanná meglévő túracipőnket!

A folyamat nem olyan bonyolult, mint elsőre gondolnánk, ellenben nagyon hasznos, mivel nagyban megnövelheti kedvenc lábbelink élettartamát. A vízállóvá tételnek két gyakori módja van, a közös pont, hogy mindegyik alkalmazása előtt tisztítsuk meg a cipőt minden szennyeződéstől.

Az egyik lehetőség, hogy cipőnk külső részének kezelésére külön erre a célra kifejlesztett vakszot, krémet vagy pasztát használunk.

A feladatunk mindössze annyi, hogy a választott anyagot ujjunk vagy egy ruhadarab segítségével körkörös mozdulatokkal vigyük fel a cipőre és egyenletes rétegben oszlassuk el.

Figyeljünk, hogy a varrások se maradjanak ki, mert a víz főleg ott képes beszivárogni. Ha készen vagyunk, tegyük félre a cipőt, és másnapra tökéletesen vízálló lesz. Tulajdonságát 3-4 héten át megőrzi, tehát amennyiben nem vesszük túlzottan igénybe, és túráink alatt nem lesz nagyon koszos, a vízhatlanság fenntartása érdekében ennyi idő elteltével javasolt megismételni a kezelést.

Másik lehetőség az impregnáló spray használata. Előnye az előző módszerrel szemben, hogy sokkal időtakarékosabb, és ugyanazt a hatást érhetjük el.

Figyeljünk, hogy a cipő anyagának megfelelő sprayt használjuk – ugyanez a krémekre is igaz –, illetve zárt helyiség helyett inkább a szabadban végezzük a kezelést. A flakont tartsuk 15 centiméterre a cipőtől, és fújjuk körbe, vigyünk fel néhány vékony réteget. Amint megvagyunk, vastagabb réteget fújjunk rá befejezésként, majd pihentessük éjszakára. Ha mindent jól csináltunk, a sprayvel kezelt cipő szintén 3-4 hétig lesz vízálló.

Az említett két módszeren felül természetesen máshogyan is vízhatlanná tehetjük cipőnket, léteznek olyan vészmegoldások, amelyek nem tartósak, de rövid időre hatékonyan megoldják a problémát. Ilyen a vazelin használata. Gyógyszertárból könnyen beszerezhető, és ha indulás előtt gyorsan átkenjük a cipőt, legalább annyit elérünk, hogy az adott napon szárazon tudhatjuk lábfejünket.

Eléggé nyakatekert megoldás, de a váltóolaj is működhet, amely természetéből adódóan taszítja a vizet. Itt egyedül azt kockáztatjuk, hogy cipőnk anyaga elszíneződik, így érdemes nagyon megfontolni a kezelést.