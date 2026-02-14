Labdarúgás: legyőzte Írországot az U17-es válogatott Spanyolországban

Spanyolországban edzőtáborozik az U17-es magyar futballválogatott, amely két felkészülési meccset is játszott Írország ellen. Az első mérkőzést a rivális nyerte szerdán 1–0-re, szombaton viszont a mieink győztek 2–1-re Vasiljevic Andrej és Gyánó Marcell góljával.

„A játékminőségünk hasonló volt, mint a szerdai mérkőzésen, de ezúttal a támadóharmadban pontosabban voltunk, több helyzetet alakítottunk ki és azokat jobb százalékban értékesítettük – mondta a lefújást követően Jeremiás Gergő szövetségi edző a mlsz.hu-nak. – Maradtak is ki helyzetek, de a hozzáállás átsegített minket a nehezebb részein a meccsnek, például amikor egyenlítettek az írek és végül egy parádés góllal sikerült megszerezni a győzelmet. Aminek azért is örülök, mert a csapat és a stáb erőfeszítései nemcsak jó játékkal, hanem győzelemmel is párosultak."

Az U17-es válogatott következő összetartása március végén esedékes, akkor Moldova ellen játszik két hazai felkészülési mérkőzést az együttes.

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)