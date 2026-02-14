Nemzeti Sportrádió

La Liga: négygólos döntetlen Barcelonában; a Getafe elkapta a Villarrealt

2026.02.14. 18:24
Fotó: Getty Images
Nem bírt egymással at Espanyol és a Celta Vigo, míg a Getafe mindhárom pontot otthon tartotta a Villarreal ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 24. fordulójában.

Ferran Jutglá góljával még a Celta vezetett az Espanyol vendégeként, de a második félidőben fordítani tudtak a katalánok. Már sokan elkönyvelték a hazai sikert, amikor Borja Iglesias a ráadásban kiegyenlített, így mindkét fél számára elérhető közelségben van az európai kupaszereplés. 2–2

A nap második mérkőzésén a Getafe a szünet előtt és után is bevette a Villarreal kapuját, így alaposan ráijesztett a dobogóért küzdő vendégekre. Marcelino együttese a 76. percben Zsorzs Mikautadze révén szépített, de az egyenlítés már nem jött össze a sárgamezeseknek. 2–1

SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ, szombati meccsek
Espanyol–Celta Vigo 2–2 (K. García 66., Dolan 86., ill. Jutglá 38., B. Iglesias 90+3.)
Getafe–Villarreal 2–1 (Arambarri 41. – 11-esből, Satriano 53., ill. Mikautadze 76.)

Később
18.30: Sevilla–Alavés (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Vasárnap
14.00: Oviedo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) 
18.30: Levante–Valencia (Tv: Spíler2)
21.00: Mallorca–Betis (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Girona–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották
Elche–Osasuna 0–0

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona23191363–23+40 58 
2. Real Madrid23183249–18+31 57 
3. Atlético Madrid23136438–18+20 45 
4. Villarreal23143644–26+18 45 
5. Betis23108537–28+9 38 
6. Espanyol24105929–33–4 35 
7. Celta Vigo24810632–27+5 34 
8. Real Sociedad2387833–31+2 31 
9. Osasuna24861028–2830 
10. Getafe24851120–28–8 29 
11. Athletic Bilbao23841125–33–8 28 
12. Girona2368922–37–15 26 
13. Elche24510931–35–4 25 
14. Sevilla23741230–38–8 25 
15. Alaves23741220–29–9 25 
16. Mallorca23661128–37–9 24 
17. Valencia23581023–37–14 23 
18. Rayo Vallecano22571018–30–12 22 
19. Levante22461226–38–12 18 
20. Oviedo22371212–34–22 16 

 

