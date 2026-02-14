La Liga: négygólos döntetlen Barcelonában; a Getafe elkapta a Villarrealt

Ferran Jutglá góljával még a Celta vezetett az Espanyol vendégeként, de a második félidőben fordítani tudtak a katalánok. Már sokan elkönyvelték a hazai sikert, amikor Borja Iglesias a ráadásban kiegyenlített, így mindkét fél számára elérhető közelségben van az európai kupaszereplés. 2–2

A nap második mérkőzésén a Getafe a szünet előtt és után is bevette a Villarreal kapuját, így alaposan ráijesztett a dobogóért küzdő vendégekre. Marcelino együttese a 76. percben Zsorzs Mikautadze révén szépített, de az egyenlítés már nem jött össze a sárgamezeseknek. 2–1

SPANYOL LA LIGA

24. FORDULÓ, szombati meccsek

Espanyol–Celta Vigo 2–2 (K. García 66., Dolan 86., ill. Jutglá 38., B. Iglesias 90+3.)

Getafe–Villarreal 2–1 (Arambarri 41. – 11-esből, Satriano 53., ill. Mikautadze 76.)

Később

18.30: Sevilla–Alavés (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Oviedo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Rayo Vallecano–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Valencia (Tv: Spíler2)

21.00: Mallorca–Betis (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Girona–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Elche–Osasuna 0–0