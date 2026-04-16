„Újra izgalmassá akartad tenni, ugye?” – Peter Schmeichel a Real ellen hibázó Manuel Neuernek

V. J.
2026.04.16. 10:02
Kasper Schmeichel viccelődve odaszólt Manuel Neuernek (Fotó: Getty Images, NS-montázs)
Mint ismert, a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján a Bayern München hazai pályán 4–3-ra legyőzte a Real Madridot, ezzel 6–4-es összesítéssel továbbjutott az elődöntőbe. A mérkőzést követően a dán kapuslegenda, a televíziós szakértőként dolgozó Peter Schmeichel ugratni kezdte a bajorok kapusát, Manuel Neuert – számolt be róla a Kicker.

A Real elleni visszavágót egygólos előnyben várta a Bayern. Nagyjából fél perccel a kezdőrúgást követően Manuel Neuer a madridiak fiatal középpályásnak, Arda Gülernek passzolta a labdát, aki az üres kapuba ívelt. A 6. percben Alexandar Pavlovic egyenlített, a 29. percben azonban ismét gólt kaptak a bajorok: Güler szabadrúgását vetődés helyett szaladva próbálta elérni a német kapuslegenda, és csak a vonalon túl paskolt a labdába. 

A mérkőzést végül 4–3-ra, a párharcot pedig 6–4-es összesítéssel nyerte meg a Bayern.

A lefújást követően Manuel Neuer épp interjút kívánt adni a Kickernek és a Sky Sportnak, amikor a 62 esztendős kapusklasszis, a televíziós szakértőként dolgozó Peter Schmeichel odalépett hozzá és ugratni kezdte:

„Újra egy kicsit izgalmassá akartad tenni, ugye?” – kérdezte Neuertől. 

„Csak miattad tettem” – válaszolt nevetve a német kapus, aki ezek után nekilátott a találkozó értékelésének.

„A Real ellen játszottunk, s éreztük: itt bármi megtörténhet. Drámai estét éltünk át. Nem lehetett előre megjósolni, mi következik, a semleges szurkolók is sokat vártak ettől a meccstől.”

Neuer Güler szabadrúgása kapcsán úgy fogalmazott, a török játékos „nagyon jól lőtte” azt.

A 6. percben egyenlítő Alexandar Pavlovic a góljáról is beszélt.

„Brutális. Egy ilyen fontos meccsen betalálni csodálatos, lélegzetelállító érzés! A félidőben Vincent Kompany azt mondta: újra 0–0-nál járunk. Mindent bele kell adnunk és a kontratámadásaikra nagyon oda kell figyelnünk, előbb-utóbb jönni fog a gól.”

„Ez egy olyan piros lap, amely bevonul a BL történelmébe” – spanyol exbírók Camavinga kiállításáról

„Teljesen aránytalan egy játékost ilyen cselekedet miatt kiállítani.”

Háromszor is vezetett a Real Madrid, de kettős győzelemmel a Bayern München jutott a négy közé

Gól az 1. percben, kapushibák, Güler-dupla, Kane- és Mbappé-gól – volt itt minden, de Camavinga kiállítása után elbukta a hosszabbítás lehetőségét a rekordbajnok.

Arbeloa: A játékvezető tönkretett egy hosszabbításra álló párharcot. Nem lehet erre piros lapot adni

Rüdiger: Jobb, ha nem mondok semmit. Láttátok ezt a piros lapot?; Kompany: A Real Madrid az Real Madrid, mindig veszélyes. A srácok azonban mentálisan is erősek voltak ma, így sikerült fordítani.

Neuer-hiba és 35 másodperc – ennyi kellett Güler góljához a Bayern elleni BL-negyeddöntős visszavágón

Persze a bajorokat sem kellett félteni, a 6. percben máris visszaállították egygólos előnyüket a csúcsrangadón, hogy aztán újra jöjjön a török, ezúttal szabadrúgásból...

BAJNOKOK LIGÁJA 
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 4–3 (2–3)
München, Allianz Aréna. Vezeti: S. Vincic (szlovén) 
Bayern München: Neuer – Stanisic (A. Davies, a szünetben), Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry (Musiala, 61.), L. Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Real Madrid: Lunyin – Alexander-Arnold (Pitarch, 90.), Éder Militao, Rüdiger, F. Mendy – Valverde, B. Díaz (Camavinga, 61.), Jude Bellingham, Güler (Mastantuono, 90.) – Mbappé, Vinícius Jr. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa 
Gólszerző: Pavlovic (6.), Kane (38.), Luis Díaz (89.), ill. Güler (1., 29.), Mbappé (42.)
Kiállítva: Camavinga (86.)
Az első mérkőzésen: 2–1

 

