„Újra izgalmassá akartad tenni, ugye?” – Peter Schmeichel a Real ellen hibázó Manuel Neuernek

A Real elleni visszavágót egygólos előnyben várta a Bayern. Nagyjából fél perccel a kezdőrúgást követően Manuel Neuer a madridiak fiatal középpályásnak, Arda Gülernek passzolta a labdát, aki az üres kapuba ívelt. A 6. percben Alexandar Pavlovic egyenlített, a 29. percben azonban ismét gólt kaptak a bajorok: Güler szabadrúgását vetődés helyett szaladva próbálta elérni a német kapuslegenda, és csak a vonalon túl paskolt a labdába.

A mérkőzést végül 4–3-ra, a párharcot pedig 6–4-es összesítéssel nyerte meg a Bayern.

A lefújást követően Manuel Neuer épp interjút kívánt adni a Kickernek és a Sky Sportnak, amikor a 62 esztendős kapusklasszis, a televíziós szakértőként dolgozó Peter Schmeichel odalépett hozzá és ugratni kezdte:

„Újra egy kicsit izgalmassá akartad tenni, ugye?” – kérdezte Neuertől.

„Csak miattad tettem” – válaszolt nevetve a német kapus, aki ezek után nekilátott a találkozó értékelésének.

„A Real ellen játszottunk, s éreztük: itt bármi megtörténhet. Drámai estét éltünk át. Nem lehetett előre megjósolni, mi következik, a semleges szurkolók is sokat vártak ettől a meccstől.”

Neuer Güler szabadrúgása kapcsán úgy fogalmazott, a török játékos „nagyon jól lőtte” azt.

A 6. percben egyenlítő Alexandar Pavlovic a góljáról is beszélt.

„Brutális. Egy ilyen fontos meccsen betalálni csodálatos, lélegzetelállító érzés! A félidőben Vincent Kompany azt mondta: újra 0–0-nál járunk. Mindent bele kell adnunk és a kontratámadásaikra nagyon oda kell figyelnünk, előbb-utóbb jönni fog a gól.”