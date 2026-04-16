„Újra izgalmassá akartad tenni, ugye?” – Peter Schmeichel a Real ellen hibázó Manuel Neuernek
A Real elleni visszavágót egygólos előnyben várta a Bayern. Nagyjából fél perccel a kezdőrúgást követően Manuel Neuer a madridiak fiatal középpályásnak, Arda Gülernek passzolta a labdát, aki az üres kapuba ívelt. A 6. percben Alexandar Pavlovic egyenlített, a 29. percben azonban ismét gólt kaptak a bajorok: Güler szabadrúgását vetődés helyett szaladva próbálta elérni a német kapuslegenda, és csak a vonalon túl paskolt a labdába.
A mérkőzést végül 4–3-ra, a párharcot pedig 6–4-es összesítéssel nyerte meg a Bayern.
A lefújást követően Manuel Neuer épp interjút kívánt adni a Kickernek és a Sky Sportnak, amikor a 62 esztendős kapusklasszis, a televíziós szakértőként dolgozó Peter Schmeichel odalépett hozzá és ugratni kezdte:
„Újra egy kicsit izgalmassá akartad tenni, ugye?” – kérdezte Neuertől.
„Csak miattad tettem” – válaszolt nevetve a német kapus, aki ezek után nekilátott a találkozó értékelésének.
„A Real ellen játszottunk, s éreztük: itt bármi megtörténhet. Drámai estét éltünk át. Nem lehetett előre megjósolni, mi következik, a semleges szurkolók is sokat vártak ettől a meccstől.”
Neuer Güler szabadrúgása kapcsán úgy fogalmazott, a török játékos „nagyon jól lőtte” azt.
A 6. percben egyenlítő Alexandar Pavlovic a góljáról is beszélt.
„Brutális. Egy ilyen fontos meccsen betalálni csodálatos, lélegzetelállító érzés! A félidőben Vincent Kompany azt mondta: újra 0–0-nál járunk. Mindent bele kell adnunk és a kontratámadásaikra nagyon oda kell figyelnünk, előbb-utóbb jönni fog a gól.”
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 4–3 (2–3)
München, Allianz Aréna. Vezeti: S. Vincic (szlovén)
Bayern München: Neuer – Stanisic (A. Davies, a szünetben), Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry (Musiala, 61.), L. Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Real Madrid: Lunyin – Alexander-Arnold (Pitarch, 90.), Éder Militao, Rüdiger, F. Mendy – Valverde, B. Díaz (Camavinga, 61.), Jude Bellingham, Güler (Mastantuono, 90.) – Mbappé, Vinícius Jr. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Gólszerző: Pavlovic (6.), Kane (38.), Luis Díaz (89.), ill. Güler (1., 29.), Mbappé (42.)
Kiállítva: Camavinga (86.)
Az első mérkőzésen: 2–1