F1, Katalán Nagydíj, verseny
George Russell a pole pozícióból rajtolva csökkentené a 68 pontos lemaradását a Formula–1-es Katalán Nagydíj versenyén. A brit mellől a bajnokságban második helyen álló Lewis Hamilton rajtolhat el abban a reményben, hogy esélye nyílhat első ferraris győzelmére, míg a második soron a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli és a címvédő Lando Norris osztozhat. Az ötödik helyről Max Verstappen, a hetedikről Oscar Piastri, míg a tizedikről Charles Leclerc rajtol. Arról, hogy miként alakul a futam, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
KATALÁN NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|2.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|3.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|4.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|5.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|6.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|7.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|8.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|9.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|10.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|11.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|12.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|13.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|14.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|15.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|16.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|17.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|18.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|19.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|20.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|21.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|22.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1. KATALÁN NAGYDÍJ
|JÚNIUS 12, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:16.363
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:15.426
|JÚNIUS 13., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:15.679
|Időmérő
|1. Russell 1:14.679
|JÚNIUS 14., VASÁRNAP
|A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
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2026.06.12. 18:05
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