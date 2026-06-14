Nemzeti Sportrádió

F1, Katalán Nagydíj, verseny

H. L.H. L.
2026.06.14. 14:34
Fotó: AFP
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verseny F1 Katalán Nagydíj Formula–1
George Russell a pole pozícióból rajtolva csökkentené a 68 pontos lemaradását a Formula–1-es Katalán Nagydíj versenyén. A brit mellől a bajnokságban második helyen álló Lewis Hamilton rajtolhat el abban a reményben, hogy esélye nyílhat első ferraris győzelmére, míg a második soron a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli és a címvédő Lando Norris osztozhat. Az ötödik helyről Max Verstappen, a hetedikről Oscar Piastri, míg a tizedikről Charles Leclerc rajtol. Arról, hogy miként alakul a futam, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

KATALÁN NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

1.George RussellbritMercedes
2.Lewis HamiltonbritFerrari
3.Kimi AntonelliolaszMercedes
4.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
5.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford
6.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford
7.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
8.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford
9.Nico HülkenbergnémetAudi
10.Charles LeclercmonacóiFerrari
11.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford
12.Gabriel BortoletobrazilAudi
13.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes
14.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes
15.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
16.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes
17.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
18.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
19.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari
21.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda
22.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda
1. KATALÁN NAGYDÍJ
JÚNIUS 12, PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:16.363
2. szabadedzés1. Norris 1:15.426
JÚNIUS 13., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:15.679
Időmérő1. Russell 1:14.679
JÚNIUS 14., VASÁRNAP
A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00

 

 

verseny F1 Katalán Nagydíj Formula–1
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