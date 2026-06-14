Bondár Anna nem jutott főtáblára Nottinghamben

A világranglistán 75. helyezett magyar játékos vasárnap az orosz Anna Blinkovával szállt szembe, aki 105. a rangsorban. A Honvéd sportolója csak az első szettben tudott riválisa fölé kerekedni, onnantól viszont a korábbi két találkozójukat megnyerő orosz irányított, s végül három játszmában győzött.

Az összecsapás 2 óra 10 percig tartott.

WTA-250-ES TORNA, NOTTINGHAM (283 347 dollár, füves pálya)

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ

Blinkova (orosz)–Bondár (8.) 5:7, 6:2, 6:2