Nemzeti Sportrádió

Bondár Anna nem jutott főtáblára Nottinghamben

2026.06.14. 16:06
Bondár Anna nem jutott főtáblára (Fotó: Getty Images)
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tenisz Bondár Anna WTA Nottingham
Bondár Anna kikapott a 283 ezer dollár (86 millió forint) összdíjazású nottinghami füves pályás női tenisztorna selejtezőjének második fordulójában, így nem jutott fel a főtáblára.

 

A világranglistán 75. helyezett magyar játékos vasárnap az orosz Anna Blinkovával szállt szembe, aki 105. a rangsorban. A Honvéd sportolója csak az első szettben tudott riválisa fölé kerekedni, onnantól viszont a korábbi két találkozójukat megnyerő orosz irányított, s végül három játszmában győzött.

Az összecsapás 2 óra 10 percig tartott.

WTA-250-ES TORNA, NOTTINGHAM (283 347 dollár, füves pálya)
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ
Blinkova (orosz)–Bondár (8.) 5:7, 6:2, 6:2

 

tenisz Bondár Anna WTA Nottingham
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