Bondár Anna nem jutott főtáblára Nottinghamben

Bondár Anna kikapott a 283 ezer dollár (86 millió forint) összdíjazású nottinghami füves pályás női tenisztorna selejtezőjének második fordulójában, így nem jutott fel a főtáblára.
A világranglistán 75. helyezett magyar játékos vasárnap az orosz Anna Blinkovával szállt szembe, aki 105. a rangsorban. A Honvéd sportolója csak az első szettben tudott riválisa fölé kerekedni, onnantól viszont a korábbi két találkozójukat megnyerő orosz irányított, s végül három játszmában győzött.
Az összecsapás 2 óra 10 percig tartott.
WTA-250-ES TORNA, NOTTINGHAM (283 347 dollár, füves pálya)
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ
Blinkova (orosz)–Bondár (8.) 5:7, 6:2, 6:2
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