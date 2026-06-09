Kiderült, kiért ajánlott 150 millió eurót a Real Madrid – hiába...

A közlemény szerint az Atlético „az ajánlat értékelése után hálásán megköszönte azt, és megjegyezve, hogy az a két klub közötti pozitív kapcsolat jegyében született”, ám az Álvarez szerződésében szereplő „kivásárlási záradékra hivatkozva elutasította azt.”

Álvarez két éve 75 millió euróért érkezett a Manchester Citytől az Atléticóhoz, ahol érkezése óta 66 bajnokin 25 gólt szerzett, összességében pedig 106 tétmérkőzésen 49 alkalommal volt eredményes a „matracosoknál”. A négy éve az argentin válogatottal világbajnoki címet szerző Julián Álvarez jelenleg a címvédésre készül hazája nemzeti csapatával.