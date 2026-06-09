Nemzeti Sportrádió

VÉGE

Felkészülési mérkőzés: Magyarország–Kazahsztán 3–1

Kiderült, kiért ajánlott 150 millió eurót a Real Madrid – hiába...

H. Á.H. Á.
2026.06.09. 19:41
null
Julián Álvarez nem lesz a Real Madrid játékosa – legalábbis egyelőre (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid Atlético Madrid Julián Álvarez
A Real Madrid hivatalos honlapján kedd kora este megjelent közlemény szerint a klub „a mai igazgatótanácsi ülés után 150 millió euróról szóló vételi ajánlatot tett az Atlético Madridnak Julián Álvarez átigazolási jogaiért”.

A közlemény szerint az Atlético „az ajánlat értékelése után hálásán megköszönte azt, és megjegyezve, hogy az a két klub közötti pozitív kapcsolat jegyében született”, ám az Álvarez szerződésében szereplő „kivásárlási záradékra hivatkozva elutasította azt.”

Álvarez két éve 75 millió euróért érkezett a Manchester Citytől az Atléticóhoz, ahol érkezése óta 66 bajnokin 25 gólt szerzett, összességében pedig 106 tétmérkőzésen 49 alkalommal volt eredményes a „matracosoknál”. A négy éve az argentin válogatottal világbajnoki címet szerző Julián Álvarez jelenleg a címvédésre készül hazája nemzeti csapatával.

 

Real Madrid Atlético Madrid Julián Álvarez
Legfrissebb hírek

José Mourinho megérkezett Madridba, holnap bemutatják – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
8 órája

„Felesleges ajánlatot tenniük” – a Bayern elnöke üzent a Real Madridnak Olise miatt

Német labdarúgás
10 órája

A Bernabéuban járt XIV. Leó pápa, a Real Madrid az ő nevével árul mezt

Spanyol labdarúgás
13 órája

Nem borult a papírforma, Florentino Pérez maradt a Real Madrid elnöke

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 1:02

A Benfica megerősítette, hogy kapott ajánlatot Florentino Péreztől José Mourinhóért

Spanyol labdarúgás
2026.06.05. 11:02

Real Madrid: méregdrága igazolással kampányol Pérez

Spanyol labdarúgás
2026.06.05. 10:26

„Nem igaz!" – máris cáfolják, hogy Haaland a Real Madridba igazolna

Spanyol labdarúgás
2026.06.04. 11:04

Haaland és Rodri érkezését ígérte meg a Real Madrid elnökjelöltje

Spanyol labdarúgás
2026.06.03. 22:53
Ezek is érdekelhetik