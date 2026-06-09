Nemzeti Sportrádió

José Mourinho megérkezett Madridba, holnap bemutatják – sajtóhír

T. Z.T. Z.
2026.06.09. 12:27
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Fotó: Getty Images
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Real Madrid José Mourinho spanyol foci Benfica
Egybehangzó spanyol sajtóértesülések szerint José Mourinho gépe ma délután landol a madridi repülőtéren, míg Fabrizio Romano transzferguru szerint a portugál sztáredző már meg is érkezett a spanyol fővárosba, hogy holnaptól munkába álljon a Real Madrid labdarúgócsapatánál.

Fabrizio Romano kedden délben a közösségi oldalán számolt be arról, hogy José Mourinho gépe már landolt a spanyol fővárosban.

Ezzel egybecseng a két vezető madridi sportlap, a Marca és az As értesülése is: szerintük a portugál ma délután érkezik Madridba, a hivatalos bemutatására pedig holnap (szerdán) kerül sor a Bernabéu Stadionban. A portugál vezetőedzőért cserébe a Real Madrid 15 millió eurós kivásárlási árat fizetett a Benficának. A hivatalos bejelentés bármikor megtörténhet.  

Mourinho 2010 és 2013 között már volt a madridiak vezetőedzője, akkor egy-egy bajnoki címet (2011–2012), Király-kupát (2010–2011) és Spanyol Szuperkupát (2012) nyert a csapattal.

A portugál szakember az első madridi időszaka előtt a Benfica (2000), az Uniao Leiria (2001–2002), az FC Porto (2002–2004), a Chelsea (2004–2007) és az Internazionale (2008–2010), a spanyol fővárosból távozván ismét a Chelsea (2013–2015), majd a Manchester United (2016–2018), a Tottenham Hotspur (2019–2021), az AS Roma (2021–2024), a Fenerbahce (2024–2025), tavaly szeptember óta pedig megint a Benfica vezetőedzője volt.

A 2025–2026-os idény előtt Xabi Alonsót nevezték ki a madridiak vezetőedzőjévé, őt januárban elbocsátották; a beugró Álvaro Arbeloa irányításával – aki már bejelentette idény végi távozását – a csapat ezüstérmes lett a bajnokságban.

Mourinho mellett várhatóan két hátvéd is napokon belül csatlakozik a Real Madridhoz: az újraválasztott elnök, Florentino Pérez ugyanis kampányában az Internazionalét erősítő Denzel Dumfries és a Liverpooltól már biztosan távozó Ibrahima Konaté érkezésére tett ígéretet. Továbbá a levegőben lóg egy 150 millió eurós ajánlattétel is, a lehetséges célpontok között Michael Olisét és Julián Álvarezt emlegetik a nemzetközi sportlapok. 

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