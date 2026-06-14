Nemzeti Sportrádió

Videó: a bokszolós gólörömmel a liverpooli legendát idézte Irankunda

P. K.P. K.
2026.06.14. 13:51
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Soccrates ImagesNestory Irankunda (balra) így ünnepelt a törkök elleni gólját követően (Fotó: Getty Images)
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A törökök ellen az ausztrálok első gólját szerző Nestory Irankunda a bokszolós gólörömével az ausztrálok színeiben a 2006-os vb-n Japán ellen duplázó, liverpooli legendát, a nyolc évig az Evertonban futballozó Tim Cahillt idézte.

 

„Miután gólt szereztem, igazi őrület volt. Láttam Mo Tourét a jobbomon és mondtam neki, lazítson, hogy ünnepelhessek. Jó kis gól volt, ami után Tim Cahillnek ajánlottam az ünneplésemet. Ő jelenti számomra a legnagyobb inspirációt az ausztrál futballban. Felnézek rá, egy nap olyan labdarúgó szeretnék lenni mint ő, és nagyon büszke vagyok, hogy megeszreztem ezt a gólt”beszélt Nestory Irankunda a törökök elleni találatáról és az ausztrál válogatott gólrekorderéről, aki 2006-ben ünnepelt így, a szögletzászlót bokszolva a vb-n a Japán elleni duplája után.

Cahill 2004 és 2018 között 108 meccsen 50 gólt szerzett az ausztrál válogatottban, és nyolc évet futballozott az angol Evertonban 2004 és 2012 között, a liverpooliaknál 226 bajnokin 56 gólt lőtt. A törökök ellen 2–0-ra megnyert mérkőzés legjobbjának megválasztott 20 éves Nestory Irankunda is Angliában futballozik, a másodosztályú Watford csatára. 

 

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