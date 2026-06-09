„Felesleges ajánlatot tenniük” – a Bayern elnöke üzent a Real Madridnak Olise miatt

A hírek szerint a Real Madrid elnöke, Florentino Pérez rekordösszegű, 150 millió eurós ajánlattal csábítaná el a 24 éves futballistát. Herbert Hainer azonban egy szurkolói rendezvényen világossá tette a Bayern álláspontját.

„Michael Olise a Bayern München játékosa, hosszú távú szerződéssel rendelkezik, mi pedig nem vagyunk értékesítő klub. Ha Florentino Pérez ajánlatot szeretne küldeni – ami egyébként eddig nem történt meg –, akkor felesleges megtennie” – fogalmazott a németek klubelnöke.