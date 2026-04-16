Arbeloa: A játékvezető tönkretett egy hosszabbításra álló párharcot. Nem lehet erre piros lapot adni

„Ez egy fantasztikus meccs volt. Szereztünk három gólt, s lőhettünk volna még többet. Köszönöm a játékosaimnak, rengeteg melót tettek ebbe a meccsbe. Természetes, hogy a kiesés fáj, idén nem lesz meg a Real Madrid tizenhatodik Bajnokok Ligája címe. Büszke vagyok a csapatra, mert mindent beleadtunk, amit csak lehetett” – értékelt Álvaro Arbeloa, aki így jó eséllyel trófea nélkül zárja első (és utolsó?) madridi idényét vezetőedzőként, majd a játékvezetésre is kitért, amivel már korántsem volt ilyen elégedett...

„Nyilvánvaló, hogy nem lehet kiállítani egy játékost ilyesmiért. A játékvezető azt sem tudta, hogy korábban felmutatott már egy lapot Camavingának. Ezzel tönkretett egy izgalmas, kiegyenlített, hosszabbításra álló párharcot. Ezzel ért véget a meccs” – mondta, de játékosa, Antonio Rüdiger sem volt boldog a döntés kapcsán: „Jobb, ha nem mondok semmit. Láttátok ezt a piros lapot?”

A Bayern München középpályása, Joshua Kimmich boldogan elemezte a meccset, s még a német gyerekeket is megemlítette: „Dráma volt a javából. Nem úgy kezdtük a meccset, ahogyan szerettük volna, aztán jött minden sorban, de a szünetben rendeztük a sorokat, éreztük, hogy jobbak vagyunk. Ez végül kifizetődött. Tudtuk, hogy mindkét csapat képes rá, hogy bántsa a másikat. Mi magasan támadtunk le, ők jól kontráztak, ezt vártuk. Az első félidő hektikus volt, a második már nyugodtabb, de azt konrolláltuk is, majd összejött a győzelem. Fontos meccs volt, úgy tudom, ma minden gyegmeknek megengedték Németország körül, hogy egy kicsit tovább maradjanak fent. Remélem, a feleségem is így tett a fiammal.”

„Nagyon érzelemdús meccs volt. Rengeteget birtokoltuk a labdát, az volt az érzésem, szerezhettünk volna több gólt is, de a Real Madrid az Real Madrid, mindig veszélyes. A srácok azonban mentálisan is erősek voltak ma, így sikerült visszajönnük. A szurkolók is rengeteget segítettek természetesen. Nyugodtak maradtunk, megvártuk, amíg eljön a mi időnk. Hogy ez volt-e a karrierem eddigi legfontosabb meccse? Igen, de a PSG elleni összecsapások még fontosabbak lesznek. Az már elődöntő” – mondta Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője.

Harry Kane – aki eljutott idénye 50. góljáig pályafutása során először, pedig még csak április van – így értékelt: „Nehéz meccs volt... Mindig ez a helyzet, ha a Real Madrid az ellenfél a Bajnokok Ligájában. Természetesen speciális, ami köztük és a sorozat között van, de elértünk a legmagasabb szintre, kivertük őket!”