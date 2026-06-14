Távozó kölcsönjátékosok – az MTK-nál és Nyíregyházán is

„Muhamed Tijanihoz és Meldin Dreskovichoz hasonlóan Farkas Bendegúz is kölcsönben szerepelt csapatunkban az elmúlt szezonban. A fiatal védő a Puskás Akadémia labdarúgója, így a kölcsönszerződés lejárta után most visszatér Felcsútra” – jelentette be a nyiregyhazaspartacus.hu.

A 22 éves játékos 2022 óta szerepelt Nyíregyházán, azóta mindig megújították a kölcsönszerződését. A Szpariban összesen 98 tétmeccsen játszott, három gólt szerzett és tíz gólpasszt adott.

Farkas lehetséges távozásáról korábban már írtunk és ugyanez a helyzet az MTK-tól Dániába visszatérő 19 éves középpályás, Németh Hunor és a West Hamtől kölcsönkapott 23 éves kapus, Hegyi Krisztián esetében is, de távozik a fővárosiaktól a télen a cseh Viktoria Plzentől kölcsönbe érkezett 23 éves szlovén középpályás, Adrian Zeljkovic is.

„Németh Hunornak, Hegyi Krisztiánnak és Adrian Zeljkovicnak is köszönjük, amit a csapatért tettek. Sok sikert kívánunk nekik a pályafutásuk következő fejezetéhez” – írja az mtkbudapest.hu.

Németh 31 tétmeccsen négy gólt szerzett az MTK első csapatában, Zeljkovic és Hegyi egyformán 14-14 mérkőzésen szerepeltek.