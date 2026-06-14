Távozó kölcsönjátékosok – az MTK-nál és Nyíregyházán is
„Muhamed Tijanihoz és Meldin Dreskovichoz hasonlóan Farkas Bendegúz is kölcsönben szerepelt csapatunkban az elmúlt szezonban. A fiatal védő a Puskás Akadémia labdarúgója, így a kölcsönszerződés lejárta után most visszatér Felcsútra” – jelentette be a nyiregyhazaspartacus.hu.
A 22 éves játékos 2022 óta szerepelt Nyíregyházán, azóta mindig megújították a kölcsönszerződését. A Szpariban összesen 98 tétmeccsen játszott, három gólt szerzett és tíz gólpasszt adott.
Farkas lehetséges távozásáról korábban már írtunk és ugyanez a helyzet az MTK-tól Dániába visszatérő 19 éves középpályás, Németh Hunor és a West Hamtől kölcsönkapott 23 éves kapus, Hegyi Krisztián esetében is, de távozik a fővárosiaktól a télen a cseh Viktoria Plzentől kölcsönbe érkezett 23 éves szlovén középpályás, Adrian Zeljkovic is.
„Németh Hunornak, Hegyi Krisztiánnak és Adrian Zeljkovicnak is köszönjük, amit a csapatért tettek. Sok sikert kívánunk nekik a pályafutásuk következő fejezetéhez” – írja az mtkbudapest.hu.
Németh 31 tétmeccsen négy gólt szerzett az MTK első csapatában, Zeljkovic és Hegyi egyformán 14-14 mérkőzésen szerepeltek.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: Alaxai Áron (Paksi FC), Beke Péter (Kecskeméti TE), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)
Kiszemeltek: –
Távozók: Eneo Bitri (albán – szabadon igazolhatóként), Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva – szabadon igazolhatóként)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dala Martin (? – Puskás Akadémia FC), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Benczenleitner Barna, Katona Levente, Kovács Dániel (lejár a szerződése), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (lejár a szerződése, Videoton FC Fehérvár)
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Demjén Patrik (Debrecen), Hinora Kristóf (Paksi FC), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC)
Kölcsönből visszatérhetnek: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kazincbarcika), Kovács Mátyás (Kassa – Szlovákia), Szűcs Patrik (Komárom – Szlovákia), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC). Kooperációs kölcsönből (Kozármisleny): Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid
Kiszemeltek: Jurek Gábor (Diósgyőri VTK – kölcsön után végleg?), Horváth Dániel (Kozármisleny, próbajáték)
Távozók: Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás, Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Róbert Polievka (szlovák, Dukla Banska Bystrica – Szlovákia), Szépe János (Kecskeméti TE), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Kerezsi Zalán (? – Puskás Akadémia FC), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Átrok István Zalán (Parma, Udinese, Venezia – Olaszország), Molnár Ádin (Heerenveen – Hollandia, Sparta Praha – Csehország)