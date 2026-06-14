Vogel Soma: Újra mi leszünk az üldözők a BL-ben, ez pluszmotivációt ad

Bronzéremmel fejezte be a Bajnokok Ligája 2025–2026-os kiírását a Ferencváros férfi vízilabdacsapata, miután szombat este a bronzmérkőzésen 16–13-ra legyőzte az Olympiakoszt, amelyben Angyal Dániel egy, Zalánki Gergő két gólt szerzett. Az FTC a 2019-es első BL-trófea megszerzésekor is a görögöket győzte le, ezúttal újabb BL-éremmeccsen múlta felül őket. Ugyan voltak időszakok, amikor a zöld-fehérek könnyű gólokat kaptak, de a második félidőben megfogták a meccset, a negyedik negyedben pedig lezárták azt – az utolsó négy és fél percben háromszor találtak be, míg az ellenfél csak egyszer, a görögök fontos pillanatokban maradtak gólképtelenek.

A háromszoros BL-győztes FTC legutóbb 2022-ben volt harmadik a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban. A 2019-es első siker óta csak egyszer, 2023-ban nem ért oda az első három hely valamelyikére: akkor a nyolcas döntő negyeddöntőjében kikapott a Pro Reccótól, a helyosztókon előbb legyűrte a Bresciát, majd éppen az Olympiakosz verte meg.

A Ferencváros csapatkapitánya, Vogel Soma (aki a bronzcsatában egy alkalommal Zalánki Gergő ötméteresét védte) mérsékelt örömmel nyilatkozott a mérkőzést követően: „Ami talán látszik rajtam, az a magammal szemben felállított elvárásokból adódó csalódottság, nem vagyok elégedett azzal, amit ezen a héten nyújtottam. Benne volt a csapatban, és ez a játékon is látszódott, hogy nem a bronzért jöttünk, és nehéz volt a Barceloneta ellen elveszített elődöntő után újra edzeni, felpörögni erre a meccsre. Magunkkal talán jobban is küzdöttünk, mint az ellenféllel. Természetesen nem lebecsülve az Olympiakoszt, de a legnagyobb megtett lépés ezúttal az volt, hogy félretegyük a történteket, és akármilyen játékkal, de nyerjünk. Magunkért, a Ferencvárosért, a szurkolóinkért, és azokért az eredményekért, amelyeket elértünk az elmúlt években, mert eljutottunk egy olyan szintre, amelynél nem akartuk alább adni.”

A bronzmérkőzések általában arról is szólnak, melyik csapat tud hamarabb átlendülni az elveszített elődöntőn – kérdéses volt, hogy ez az újabb címvédésre készülő FTC-nek sikerül-e jobban, vagy az Olympiakosznak, amely a 19–13-as vereséggel záruló találkozón nem tudta különösebben megszorongatni az esélyesebb Pro Reccót. „Valóban más lelkiállapotban jöhettünk ki az elődöntőből, de mellettünk szól, hogy szerintem a mi keretünk jobb. Sokat beszélgettünk arról, hogy a bronzmeccsre hogyan ugorjunk be, és vagyunk annyira profi játékosok, hogy ezt a helyén kezeljük – sajnos, nem sajnos, de mindenki volt már ilyen szituációban, hogy a bronzéremért kell játszani. Tényleg nagyon nehéz, de megcsináltuk, és ez a legfontosabb. Tanulságos volt ez a négyes döntő a jövő idényre nézve is” – tette hozzá a világbajnok és Európa-bajnok kapus.

Vogel Soma ezután kérdésre kitért az Európa-bajnoksággal, világkupa-selejtezővel tarkított elmúlt évadra. „Azért nem újdonság, hogy idény közben van világverseny is a válogatottal, ezúttal kettő is volt. Talán inkább a sok sérülés, betegség volt, ami jobban közrejátszott az idényünk alakulásában. Végig jellemző volt ránk, hogy kicsit keresgéljük a játékunkat, voltak így is nagyon jó, de igazán rossz periódusaink is akár bajnoki, akár nemzetközi mérkőzéseinken. Biztos, hogy valamin változtatni kell a következő idényre, de újra mi leszünk az üldözők a BL-ben, ami pluszmotivációt jelent majd.”