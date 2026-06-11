Nagyon közel a megegyezés a Real Madrid és Bernardo Silva között – sajtóhír

Április közepén vált hivatalossá, hogy az idény végén Bernardo Silva távozik a Manchester Citytől szerződése lejártával, így július 1-től szabadon igazolható lesz. Csütörtök este a Marca és az As is arról írt, hogy a Real Madrid nyerte a versenyfutást a kegyeiért, és hamarosan véglegesítik a klub és a játékos közötti megállapodást, miután a királyi gárda elfogadta a feltételeit. Ennek értelmében a 31 esztendős középpályás két évre ír alá, s a tervek szerint az érkezését még a portugál válogatott első vb-meccse, azaz június 17. előtt bejelentik.

Fabrizio Romano is arról posztolt, hogy közel a megegyezés, és hozzátette, hogy a kétéves szerződés opciós jogot is tartalmaz majd a hosszabbításra.

A hírek szerint egyébként az elmúlt két hétben a Barcelona és az Atlético Madrid is ajánlatot tett a labdarúgónak, aki iránt a Juventus is élénken érdeklődött. José Mourinho érkezése után (csütörtökön lett hivatalos) azonban felgyorsulhatnak az események a blancóknál – a portugál edző kívánságlistáján szerepelt honfitársa. Utóbbi egyébként a Real Madridnál újra együtt játszhat Kylian Mbappéval, akivel még a 2016–2017-es idényben Monacóban voltak csapattársak.

Silva után újabb érkezők válhatnak hivatalossá: a Liverpooltól távozó belső védő, Ibrahima Konaté (akit szintén ingyen szereznének meg a „habfehérek”) és az Internazionaléban futballozó jobbhátvéd, Denzel Dumfries (akiért 20 millió eurót fizethet a spanyol klub) is igen valószínű, hogy Madridban folytatja a pályafutását.