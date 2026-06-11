Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ!

Kezdődik a foci-vb! Mexikó–Dél-Afrika 2–0

Nagyon közel a megegyezés a Real Madrid és Bernardo Silva között – sajtóhír

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.11. 21:05
null
Bernardo Silva minden jel szerint a Real Madridban folytatja a pályafutását (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid Bernardo Silva La Liga
Nagyon közel a megegyezés a Real Madrid labdarúgócsapata és Bernardo Silva között – a klub igyekszik José Mourinho kívánságát teljesíteni, és úgy tűnik, sikerül dűlőre jutni a játékossal.

Április közepén vált hivatalossá, hogy az idény végén Bernardo Silva távozik a Manchester Citytől szerződése lejártával, így július 1-től szabadon igazolható lesz. Csütörtök este a Marca és az As is arról írt, hogy a Real Madrid nyerte a versenyfutást a kegyeiért, és hamarosan véglegesítik a klub és a játékos közötti megállapodást, miután a királyi gárda elfogadta a feltételeit. Ennek értelmében a 31 esztendős középpályás két évre ír alá, s a tervek szerint az érkezését még a portugál válogatott első vb-meccse, azaz június 17. előtt bejelentik.

Fabrizio Romano is arról posztolt, hogy közel a megegyezés, és hozzátette, hogy a kétéves szerződés opciós jogot is tartalmaz majd a hosszabbításra.

A hírek szerint egyébként az elmúlt két hétben a Barcelona és az Atlético Madrid is ajánlatot tett a labdarúgónak, aki iránt a Juventus is élénken érdeklődött. José Mourinho érkezése után (csütörtökön lett hivatalos) azonban felgyorsulhatnak az események a blancóknál – a portugál edző kívánságlistáján szerepelt honfitársa. Utóbbi egyébként a Real Madridnál újra együtt játszhat Kylian Mbappéval, akivel még a 2016–2017-es idényben Monacóban voltak csapattársak.

Silva után újabb érkezők válhatnak hivatalossá: a Liverpooltól távozó belső védő, Ibrahima Konaté (akit szintén ingyen szereznének meg a „habfehérek”) és az Internazionaléban futballozó jobbhátvéd, Denzel Dumfries (akiért 20 millió eurót fizethet a spanyol klub) is igen valószínű, hogy Madridban folytatja a pályafutását.

Spanyol labdarúgás
2 órája

José Mourinho a Real Madrid új vezetőedzője – hivatalos

A 2029-ig aláíró portugál szakember 13 év után tér vissza a spanyol rekordbajnokhoz, ahová július 13-án csatlakozik.

 

Real Madrid Bernardo Silva La Liga
Legfrissebb hírek

José Mourinho a Real Madrid új vezetőedzője – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2 órája

„Habemus Papam” – José Bordalás marad a Getafe edzője

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 21:53

Real Madrid: tovább folytatódik a jogi hercehurca a Bernabéuban tartott koncertek ügyében

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 20:54

A Barcelona nem vásárolja meg Rashford játékjogát – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 20:20

A Benfica már tényként kezeli, a Real Madrid 15 millió euróért megszerzi Mourinhót

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 7:43

Már nem Arbeloa a Real Madrid vezetőedzője – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.06.09. 20:10

Kiderült, kiért ajánlott 150 millió eurót a Real Madrid – hiába...

Spanyol labdarúgás
2026.06.09. 19:41

José Mourinho megérkezett Madridba, holnap bemutatják – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.06.09. 12:27
Ezek is érdekelhetik