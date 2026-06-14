Amikor Sócrates doktor térdre kényszerítette a nagy Szovjetuniót – vb-videók
1938: BRAZÍLIA ELŐSZÖR A LEGJOBB NÉGY KÖZÖTT
Bár a csehszlovákok szerezték meg a vezetést a két csapat megismételt negyeddöntőjében, az első, 1:1-re végződő mérkőzésen is eredményes Leónidas a fordulás után egyenlített, aztán Romeu is betalált a sérült Frantisek Plánickát helyettesítő Karel Burkertnek – így Brazília a harmadik vb-jén végre bejutott a legjobb négy csapat közé.
|NEGYEDDÖNTŐ, MEGISMÉTELT MÉRKŐZÉS
|Bordeaux
|Brazília–Csehszlovákia
|2:1
1970: HOSSZABBÍTÁS NÉGY ÉV UTÁN IS, DE FORDÍTOTT KIMENETELLEL
Egyórányi játék után a címvédő Anglia a legjobb úton volt az elődöntő felé, hiszen nagyszerű játékkal, Alan Mullery és Martin Peters góljával 2–0-ra vezetett az NSZK ellen. Csakhogy a nyugatnémetek – akárcsak a négy évvel korábbi londoni fináléban – hosszabbításra mentették a meccset, ezúttal Franz Beckenbauer és a negyedik világbajnokságán szereplő Uwe Seeler volt a két gólszerző. A 107. percben aztán ki más dönthetett volna a továbbjutásról, mint a mindhárom csoportmeccsen eredményes Gerd Müller – lesipuskás gólja révén az NSZK visszavágott a négy évvel korábbi vereségért! VIDEÓ ITT!
Akadt izgalom a többi negyeddöntőben is, hiszen például a csereként beálló Víctor Espárrago csak a 117. percben fejelte be az uruguayiak győztes gólját a korábban érvénytelen gólt elérő Szovjetunió ellen Mexikóváros tikkasztó forróságában. A vörös mezesek hosszasan reklamáltak, mert szerintük a dél-amerikai gólt hozó beadás előtt a labda túljutott az alapvonalon. Mindhiába. VIDEÓ ITT!
A brazil–perui meccs is nyílt volt a 75. percig, Tostao két és Rivellino egy gólját akkor toldotta meg a maga szokásos találatával a torna mindegyik brazil meccsén a kapuba találó Jairzinho. VIDEÓ ITT!
Az olaszok Gigi Riva duplájára építve intézték el a házigazda Mexikót – pedig az első gólt a házigazdák szerezték… –, amivel megváltották jegyüket minden idők egyik legjobb vb-meccsére. VIDEÓ ITT!
|NEGYEDDÖNTŐ
|Mexikóváros
|Uruguay–Szovjetunió
|1–0
|Toluca
|Olaszország–Mexikó
|4–1
|Guadalajara
|Brazília–Peru
|4–2
|León
|NSZK–Anglia
|3–2, hosszabbítás után
1974: GYŐZELEMMEL MUTATKOZIK BE A HÁZIGAZDA NSZK
Az első világbajnokságán szereplő Paul Breitner ágyúzta be a jobb felső sarokba azt a gólt, amellyel a házigazda NSZK legyőzte Chilét a bemutatkozó mérkőzésén.VIDEÓ ITT!
S hogy a teljes németség boldogságban ússzon az NSZK-beli vb első német napján, ugyancsak győzelemmel kezdte története egyetlen vb-döntős szereplését a keletnémet válogatott – egy öngól és Joachim Streich gyönyörű mutatványa döntötte el a vb-újonc Ausztrália elleni mérkőzést. VIDEÓ ITT!
Ausztráliához hasonlóan vereséggel esett át a vb-tűzkeresztségen Zaire válogatottja is: a skótok Peter Lorimer bombájával szerezték meg a vezetést, majd profitáltak egy kapitális kapushibából. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Berlin
|NSZK–Chile
|1–0
|Hamburg
|NDK–Ausztrália
|2–0
|Dortmund
|Skócia–Zaire
|2–0
1978: JÖN ZICO, KEMPES MEG A HOLLAND HENGER
Miközben a címvédő NSZK már a harmadik gól nélküli meccsét játszotta a tornán, a brazilok – Dirceu két gyönyörű távoli lövésével és a fiatal Zico élete első, igaz, büntetőből lőtt vb-góljával – simán verték Perut. VIDEÓ ITT!
Az argentinok legyűrték a lengyeleket; a későbbi vb-gólkirály Mario Kempesnek ez volt a negyedik meccse a tornán, de gólt a korábbiakon nem szerzett – most előbb fejjel, majd ballábas lövéssel is a kapuba talált. VIDEÓ ITT!
A nap gólparádéja mindazonáltal a hollandoké volt, akik a legkülönfélébb módokon juttatták a labdát szegény Friedrich Koncilia osztrák kapus mögé: Ernie Brandts fejjel, Rob Rensenbrink büntetőből, Johnny Rep pimasz átemeléssel és egy nem kevésbé pimasz csiki-csuki végén. Utóbbi fajtából maradt egy a legvégére is, Willy van de Kerkhof jóvoltából. VIDEÓ ITT!
|NEGYEDDÖNTŐ (CSOPORTKÖR)
|Buenos Aires
|NSZK–Olaszország
|0–0
|Córdoba
|Hollandia–Ausztria
|5–1
|Mendoza
|Brazília–Peru
|3–0
|Rosario
|Argentína–Lengyelország
|2–0
1982: A VARÁZSLATOS BRAZILOK LÁBA LÖVÉSRE LENDÜL
Miközben Vigo népe gól nélküli kínszenvedésben részesült a leendő világbajnok olaszok és a lengyelek jóvoltából, addig a sevillai Brazília–Szovjetunió összecsapás drámában és szépségben egyaránt bővelkedett.
Amíg Andrej Bal távoli lövése csak Waldir Peres kapus kapitális hibájából juthatott a hálóba, addig a túloldali háló előtt alighanem két Rinat Daszajev is kevés lett volna az előny megtartásához. Az utolsó negyedórában előbb Sócrates lőtt két csel után a felső sarokba (VIDEÓ ITT!), majd Éder a maga által felpörgetett labdát ágyúzta be 20 méterről (VIDEÓ ITT!) – a torna legszebbjei közé sorolt két találat révén Brazília győzelemmel kezdte szereplését a spanyolországi tornán.
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Vigo
|Olaszország–Lengyelország
|0–0
|Sevilla
|Brazília–Szovjetunió
|2–1
1990: KAMERUNI ÖRÖMTÁNC A SZÖGLETZÁSZLÓNÁL
Egy korábbi, gól nélküli vb-t (1982) és egy válogatottbeli visszavonulást (1987) követően 1990. június 14-én elérkezett a pillanat, amikor Roger Milla mégis világbajnoki gólszerzővé avanzsált. A nemzeti csapatba visszakönyörgött 38 éves kameruni legenda kétszer is táncot lejtett a szögletzászlónál a románok elleni csoportmeccsen – ami azt jelentette, hogy kétszer is a kapuba talált. A győzelemmel Kamerun két meccs után továbbjutott. VIDEÓ ITT!
Ha csak egy gólt szerzett is, de győzelemmel folytatta hosszúnak remélt útját a házigazda Olaszország: Gianluca Vialli jó érzékkel átlépte a labdát, Giuseppe Giannini áttáncolt a lábakon, majd az amerikai kapuba bombázott. VIDEÓ ITT!
Egyetlen gól született a Jugoszlávia–Kolumbia találkozón is, de kár lenne kihagyni: Davor Jozics ugyanis megadta a módját, René Huguitának, a „skorpiórúgásos” kapusnak nem sok esélyt hagyott… VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Bari
|Kamerun–Románia
|2–1
|Róma
|Olaszország–Amerikai Egyesült Államok
|1–0
|Bologna
|Jugoszlávia–Kolumbia
|1–0
1998: KÉT TISZTES, MÉGIS KESERŰ BEMUTATKOZÁS
Japán és Jamaica egyaránt az első világbajnoksága első mérkőzését játszotta, és bár mind a ketten helytálltak, kikaptak.
Nem csoda, hiszen két potenciális vb-gólkirállyal kellett farkasszemet nézniük: az argentinok a tornán végül öt gólig jutó argentin Gabriel Omar Batistuta góljával gyűrték le Japánt. VIDEÓ ITT!
A torna leendő gólkirálya, a horvát Davor Suker is megkezdte a termelést, de a jamaicaiak elleni meccs legszebb gólját Robert Prosinecki lőtte. Mellesleg az önálló Horvátország is az első világbajnoki mérkőzését játszotta. VIDEÓ ITT!
S ha már a gólok: ezen a napon lőtte élete egyetlen világbajnoki gólját a jugoszláv (szerb) Szinisa Mihajlovics – magától értetődőn jól eltalált, sorfalkerülős szabadrúgásból, csapata ezzel le is győzte Iránt. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Saint-Étienne
|Jugoszlávia–Irán
|1–0
|Toulouse
|Argentína–Japán
|1–0
|Lens
|Horvátország–Jamaica
|3–1
2002: …ÉS A VILÁG MEGISMERI PAK DZSI SZUNGOT
Portugália vélhetően úgy kalkulált, ezen a napon már legalább fél lábbal, de talán hivatalosan is a következő körben lesz – nos, nem így történt. A dél-koreaiak elleni meccs igencsak élesnek ígérkezett, Joao Pinto (27. perc) és Beto (66.) kiállítása után pedig kifejezetten kellemetlen fordulatot vett. Az addig is veszélyesen támadó dél-koreaiak a 70. percben kihasználták a kettős emberelőnyt: az akkor még Ázsiában futballozó, 21 éves Pak Dzsi Szung kitűnő labdaátvételt és cselt követően lőtt a kapuba (alighanem ez a gól is hozzájárult ahhoz, hogy fényes karrierje egészen a Manchester Unitedig íveljen). A folytatásban Portugália csak kapufáig jutott, így kiesett. VIDEÓ ITT!
Dél-Korea mögött továbbjutott az Egyesült Államok is, noha az utolsó meccsét a lengyelekkel szemben simán elveszítette. VIDEÓ ITT!
A másik hazai csoportban Japán sem ismert tréfát, két második félidei góllal – a korábbi napok ismeretében fogalmazhatunk így – érvényesítette a papírformát Tunéziával szemben, és ugyancsak bejutott a legjobb 16 közé. VIDEÓ ITT!
A kvartett két európai csapata közül Belgium tarthatott vele, miután az 1986-os 4–3-at idéző óriási mérkőzésen, Johan Walem, Wesley Sonck és Marc Wilmots góljával legyőzte Oroszországot. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Incshon
|Dél-Korea–Portugália
|1–0
|Tedzson
|Lengyelország–Egyesült Államok
|3–1
|Oszaka
|Japán–Tunézia
|2–0
|Sizuoka
|Belgium–Oroszország
|3–2
2006: DAVID VILLA AZ ELSŐ DUPLÁJÁT ÉRI EL A VÁLOGATOTTBAN
David Villa nyolc válogatott fellépéssel, az ezeken szerzett két góllal érkezett a németországi világbajnokságra, ahol azonnal megkezdte a termelést. Az Ukrajna elleni nyitány 48. percében a 24 éves valenciai támadó már a második gólját lőtte, azzal lett 3–0 az emberelőnybe kerülő spanyolok javára, és a rázósnak ígérkező meccs abban a pillanatban gyakorlatilag véget is ért. Egy szépségdíjas Fernando Torres-gól azért maradt a folytatásra. VIDEÓ ITT!
A spanyol gála árnyékában emlékezzünk meg két kiélezett finisről is: a szaúdiak kezéből a 92. percben kapott gól miatt csúszott ki a győzelem Tunézia ellen (VIDEÓ ITT!), míg a németek ellen a hajrában emberhátrányban is hősiesen küzdő lengyelek sorsát Oliver Neuville 91. percben elért találata pecsételte meg. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Dortmund
|Németország–Lengyelország
|1–0
|Lipcse
|Spanyolország–Ukrajna
|4–0
|München
|Tunézia–Szaúd-Arábia
|2–2
2010: BUFFONNAK 45 PERC UTÁN VÉGET ÉR A VB
A címvédő Olaszország döntetlennel mutatkozott be a dél-afrikai világbajnokságon, Marcello Lippi szövetségi kapitány mégis elégedett volt a Daniele De Rossi góljával vert helyzetből, lelkierőt felmutatva kicsikart ponttal a kőkemény paraguayiak ellen. Rossz ómen volt a továbbiakra nézvést, hogy a játékmesterét, Andrea Pirlót nélkülöző squadra azzurra még egy világbajnokát elveszítette: Gianluigi Buffon kapus a bemelegítésnél izomsérülést szenvedett, a szünetben le kellett cserélni, számára ezen az esős fokvárosi napon be is fejeződött a vb. VIDEÓ ITT!
Bert van Marwijk szövetségi kapitány nem kis megkönnyebbülésére az aranyra szintén esélyesnek tartott Hollandia – amely egyelőre nem számíthatott a sérült Arjen Robbenre – sikerrel vette nehéznek ígérkező első mérkőzését: ha nem is sziporkázó támadójátékkal, de egy öngól és Dirk Kuyt hajrábeli találata révén sikerült legyűrnie a kissé halovány Dániát az E-csoport európai rangadóján. VIDEÓ ITT!
A csoport egzotikusabbik párharcában Honda Keiszuke góljával Japán legyőzte Kamerunt, ami nem kis fegyvertény azok után, hogy Okada Takesi szövetségi kapitány – megunván a kritikákat – nem sokkal a vb-re indulás előtt felajánlotta lemondását. No nem mintha a kameruniaknál minden rendben lett volna: Samuel Eto'o a nyitómeccs előtti este kis híján otthagyta csapatát, mivel Roger Milla, az afrikai futball legendája, minden idők legszelídíthetetlenebb oroszlánja, a nagy szögletzászlótáncos (lásd feljebb) sokadszor is kritikával illette őt... VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Johannesburg
|Hollandia–Dánia
|2–0
|Mangaung/Bloemfontein
|Japán–Kamerun
|1–0
|Fokváros
|Olaszország–Paraguay
|1–1
2014: COSTA RICA MEGKEZDI DIADALÚTJÁT
A játéknap csúcsmérkőzésének az olasz–angol ígérkezett – ki hitte volna, hogy a Mario Balotelli fejesével eldőlt, és egy gólt eredményező, elképesztően pofátlan Pirlo-labdaátlépést is hozó manausi meccsen a D-csoport két későbbi kiesőjét látjuk... (VIDEÓ ITT!) –, mégis a négyes másik párosa keltett nagyobb feltűnést: bár a sérült Luis Suárez nélkül kiálló Uruguay vezetést szerzett, a második félidőben Costa Rica látványos futballal fordított. Joel Campbell, Óscar Duarte, Marco Urena és a több nagy védést bemutató Keylor Navas nevével volt tele a világsajtó. És ez még csak a kezdet... VIDEÓ ITT!
A rettegett gólvágó, Radamel Falcao sérülés miatt nem tarthatott a vb-re 16 év után visszatérő kolumbiai válogatottal, a gólparádé így sem maradt el a görögök elleni nyitányon. VIDEÓ ITT!
Egy másik világklasszis, a már 36 éves Didier Drogba jelen volt, és noha nem szerzett gólt, Elefántcsontpart azt követően táltosodott meg Japán ellen, hogy őt becserélték. A korosodó vezér a 62. percben érkezett 0–1-nél – és a 66. percben már 2–1 volt az állás. Pedig Honda Keiszuke, akárcsak négy évvel korábban, megint gólt lőtt egy afrikai csapatnak ezen a napon. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Belo Horizonte
|Kolumbia–Görögország
|3–0
|Recife
|Elefántcsontpart–Japán
|2–1
|Fortaleza
|Costa Rica–Uruguay
|3–1
|Manaus
|Olaszország–Anglia
|2–1
2018: ILYEN KEZDÉST CSAK REMEK VB KÖVETHET!
Nem sok jóval kecsegtetett a 2018-as világbajnokság első játéknapja, hiszen az egyik térfélen egy hónapok óta nyeretlen csapat, a házigazda Oroszország, a másikon pedig a vb-történelemben addig kevés nyomot hagyó ázsiai válogatott, Szaúd-Arábia sorakozott fel. Ráadásul e szerény szereposztás egy olyan országban került színre, amelyet nemzetközi szankciók sora sújtott az Ukrajna elleni agressziója (akkor még „csak” a Krím-félsziget megszállása, a kelet-ukrajnai szakadár államok támogatása) miatt, és amely a nemzetközi sportvilágban is páriává vált versenyzőinek a 2014-es szocsi téli olimpián tapasztalt ipari méretű, állami szinten szervezett doppingolása következtében.
Ehhez képest elsőrangú kiszolgálást kapott a hazai és a nemzetközi publikum, legalábbis a szbornaja részéről: Jurij Gazinszkij fejesével már a 12. percben megkezdődött a gólgyártás, s bár a Luzsnyiki népe a fejét fogta, amikor a csapat egyik legjobbját, Alan Dzagojevet sérülés miatt le kellett cserélni az első játékrész derekán, a helyére beálló Gyenyisz Cserisev két góllal kárpótolta őket.
A vége 5–0 lett; az 1934-es Olaszország–Egyesült Államok (7:1) mérkőzés óta egyetlen vb-nyitó napon sem került nagyobb különbségű győzelem az évkönyvekbe. VIDEÓ ITT!
Éppen elég gól született ahhoz, hogy újdonságok kerüljenek a világbajnokságok történelemkönyvébe: először történt meg, hogy egy vb-nyitómeccs két játékos karrierjében is az első válogatott gólt hozza (Gazinszkij, Cserisev), és először fordult elő az is, hogy egy cserejátékos a kapuba találjon egy világbajnokság első meccsén (sőt mindjárt kettő, hiszen Cserisev után Artyom Dzjuba is beköszönt).
Utólag már tudjuk: a gólokban gazdag nyitányhoz méltó lett a folytatás, az utóbbi évtizedek legjobb, legélvezetesebb világbajnoksága várt ránk.
|CSOPORTMÉRKŐZÉS
|Moszkva (Luzsnyiki)
|Oroszország–Szaúd-Arábia
|5–0
KATARI KITÉRŐ
A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!
2022. NOVEMBER 25.: HOLLANDIA–ECUADOR 1–1. Az A-csoport két hárompontos csapatának rangadóját a hollandok kezdték jobban: a torna egyik felfedezettje, Cody Gakpo ballal nagy bombát küldött a kapu jobb oldalába. Ecuador a szünet előtt még csak lesgóllal ijesztgetett, a második félidő elején azonban Enner Valencia már szabályos körülmények között tuszkolt be egy kipattanót. Ki más?! A torna idején a Fenerbahcéban futballozó 33 éves támadó sorozatban a hatodik ecuadori vb-gólt szerezte – nemcsak honfitársa, hanem egyetlen más dél-amerikai játékos sem épített hasonló szériát addig a napig. Nem sokkal a gól után Gonzalo Plata erős lövése a lécről vágódott vissza – maradt a döntetlen. VIDEÓ ITT!
(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)