Amikor Sócrates doktor térdre kényszerítette a nagy Szovjetuniót – vb-videók

1938: BRAZÍLIA ELŐSZÖR A LEGJOBB NÉGY KÖZÖTT

Bár a csehszlovákok szerezték meg a vezetést a két csapat megismételt negyeddöntőjében, az első, 1:1-re végződő mérkőzésen is eredményes Leónidas a fordulás után egyenlített, aztán Romeu is betalált a sérült Frantisek Plánickát helyettesítő Karel Burkertnek – így Brazília a harmadik vb-jén végre bejutott a legjobb négy csapat közé.

1970: HOSSZABBÍTÁS NÉGY ÉV UTÁN IS, DE FORDÍTOTT KIMENETELLEL

Egyórányi játék után a címvédő Anglia a legjobb úton volt az elődöntő felé, hiszen nagyszerű játékkal, Alan Mullery és Martin Peters góljával 2–0-ra vezetett az NSZK ellen. Csakhogy a nyugatnémetek – akárcsak a négy évvel korábbi londoni fináléban – hosszabbításra mentették a meccset, ezúttal Franz Beckenbauer és a negyedik világbajnokságán szereplő Uwe Seeler volt a két gólszerző. A 107. percben aztán ki más dönthetett volna a továbbjutásról, mint a mindhárom csoportmeccsen eredményes Gerd Müller – lesipuskás gólja révén az NSZK visszavágott a négy évvel korábbi vereségért! VIDEÓ ITT!

Anglia trónfosztásának napja – így summázta a kiesést a brit média

Akadt izgalom a többi negyeddöntőben is, hiszen például a csereként beálló Víctor Espárrago csak a 117. percben fejelte be az uruguayiak győztes gólját a korábban érvénytelen gólt elérő Szovjetunió ellen Mexikóváros tikkasztó forróságában. A vörös mezesek hosszasan reklamáltak, mert szerintük a dél-amerikai gólt hozó beadás előtt a labda túljutott az alapvonalon. Mindhiába. VIDEÓ ITT!

A brazil–perui meccs is nyílt volt a 75. percig, Tostao két és Rivellino egy gólját akkor toldotta meg a maga szokásos találatával a torna mindegyik brazil meccsén a kapuba találó Jairzinho. VIDEÓ ITT!

Az olaszok Gigi Riva duplájára építve intézték el a házigazda Mexikót – pedig az első gólt a házigazdák szerezték… –, amivel megváltották jegyüket minden idők egyik legjobb vb-meccsére. VIDEÓ ITT!

NEGYEDDÖNTŐ Mexikóváros Uruguay–Szovjetunió 1–0 Toluca Olaszország–Mexikó 4–1 Guadalajara Brazília–Peru 4–2 León NSZK–Anglia 3–2, hosszabbítás után VB 1970, MEXIKÓ – JÚNIUS 14.

1974: GYŐZELEMMEL MUTATKOZIK BE A HÁZIGAZDA NSZK

Az első világbajnokságán szereplő Paul Breitner ágyúzta be a jobb felső sarokba azt a gólt, amellyel a házigazda NSZK legyőzte Chilét a bemutatkozó mérkőzésén.VIDEÓ ITT!

S hogy a teljes németség boldogságban ússzon az NSZK-beli vb első német napján, ugyancsak győzelemmel kezdte története egyetlen vb-döntős szereplését a keletnémet válogatott – egy öngól és Joachim Streich gyönyörű mutatványa döntötte el a vb-újonc Ausztrália elleni mérkőzést. VIDEÓ ITT!

Ausztráliához hasonlóan vereséggel esett át a vb-tűzkeresztségen Zaire válogatottja is: a skótok Peter Lorimer bombájával szerezték meg a vezetést, majd profitáltak egy kapitális kapushibából. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Berlin NSZK–Chile 1–0 Hamburg NDK–Ausztrália 2–0 Dortmund Skócia–Zaire 2–0 VB 1974, NSZK – JÚNIUS 14.

1978: JÖN ZICO, KEMPES MEG A HOLLAND HENGER

Miközben a címvédő NSZK már a harmadik gól nélküli meccsét játszotta a tornán, a brazilok – Dirceu két gyönyörű távoli lövésével és a fiatal Zico élete első, igaz, büntetőből lőtt vb-góljával – simán verték Perut. VIDEÓ ITT!

Johnny Rep, a sokarcú kultfigura – lemezen is

Az argentinok legyűrték a lengyeleket; a későbbi vb-gólkirály Mario Kempesnek ez volt a negyedik meccse a tornán, de gólt a korábbiakon nem szerzett – most előbb fejjel, majd ballábas lövéssel is a kapuba talált. VIDEÓ ITT!

A nap gólparádéja mindazonáltal a hollandoké volt, akik a legkülönfélébb módokon juttatták a labdát szegény Friedrich Koncilia osztrák kapus mögé: Ernie Brandts fejjel, Rob Rensenbrink büntetőből, Johnny Rep pimasz átemeléssel és egy nem kevésbé pimasz csiki-csuki végén. Utóbbi fajtából maradt egy a legvégére is, Willy van de Kerkhof jóvoltából. VIDEÓ ITT!

NEGYEDDÖNTŐ (CSOPORTKÖR) Buenos Aires NSZK–Olaszország 0–0 Córdoba Hollandia–Ausztria 5–1 Mendoza Brazília–Peru 3–0 Rosario Argentína–Lengyelország 2–0 VB 1978, ARGENTÍNA – JÚNIUS 14.

1982: A VARÁZSLATOS BRAZILOK LÁBA LÖVÉSRE LENDÜL

Miközben Vigo népe gól nélküli kínszenvedésben részesült a leendő világbajnok olaszok és a lengyelek jóvoltából, addig a sevillai Brazília–Szovjetunió összecsapás drámában és szépségben egyaránt bővelkedett.

Amíg Andrej Bal távoli lövése csak Waldir Peres kapus kapitális hibájából juthatott a hálóba, addig a túloldali háló előtt alighanem két Rinat Daszajev is kevés lett volna az előny megtartásához. Az utolsó negyedórában előbb Sócrates lőtt két csel után a felső sarokba (VIDEÓ ITT!), majd Éder a maga által felpörgetett labdát ágyúzta be 20 méterről (VIDEÓ ITT!) – a torna legszebbjei közé sorolt két találat révén Brazília győzelemmel kezdte szereplését a spanyolországi tornán.

Milla-figura legendás pózban

1990: KAMERUNI ÖRÖMTÁNC A SZÖGLETZÁSZLÓNÁL

Egy korábbi, gól nélküli vb-t (1982) és egy válogatottbeli visszavonulást (1987) követően 1990. június 14-én elérkezett a pillanat, amikor Roger Milla mégis világbajnoki gólszerzővé avanzsált. A nemzeti csapatba visszakönyörgött 38 éves kameruni legenda kétszer is táncot lejtett a szögletzászlónál a románok elleni csoportmeccsen – ami azt jelentette, hogy kétszer is a kapuba talált. A győzelemmel Kamerun két meccs után továbbjutott. VIDEÓ ITT!

Ha csak egy gólt szerzett is, de győzelemmel folytatta hosszúnak remélt útját a házigazda Olaszország: Gianluca Vialli jó érzékkel átlépte a labdát, Giuseppe Giannini áttáncolt a lábakon, majd az amerikai kapuba bombázott. VIDEÓ ITT!

Egyetlen gól született a Jugoszlávia–Kolumbia találkozón is, de kár lenne kihagyni: Davor Jozics ugyanis megadta a módját, René Huguitának, a „skorpiórúgásos” kapusnak nem sok esélyt hagyott… VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Bari Kamerun–Románia 2–1 Róma Olaszország–Amerikai Egyesült Államok 1–0 Bologna Jugoszlávia–Kolumbia 1–0 VB 1990, OLASZORSZÁG – JÚNIUS 14.

1998: KÉT TISZTES, MÉGIS KESERŰ BEMUTATKOZÁS

Japán és Jamaica egyaránt az első világbajnoksága első mérkőzését játszotta, és bár mind a ketten helytálltak, kikaptak.

Nem csoda, hiszen két potenciális vb-gólkirállyal kellett farkasszemet nézniük: az argentinok a tornán végül öt gólig jutó argentin Gabriel Omar Batistuta góljával gyűrték le Japánt. VIDEÓ ITT!

A torna leendő gólkirálya, a horvát Davor Suker is megkezdte a termelést, de a jamaicaiak elleni meccs legszebb gólját Robert Prosinecki lőtte. Mellesleg az önálló Horvátország is az első világbajnoki mérkőzését játszotta. VIDEÓ ITT!

S ha már a gólok: ezen a napon lőtte élete egyetlen világbajnoki gólját a jugoszláv (szerb) Szinisa Mihajlovics – magától értetődőn jól eltalált, sorfalkerülős szabadrúgásból, csapata ezzel le is győzte Iránt. VIDEÓ ITT!

A portugál Record és olvasói el is köszöntek a kapitánytól

2002: …ÉS A VILÁG MEGISMERI PAK DZSI SZUNGOT

Portugália vélhetően úgy kalkulált, ezen a napon már legalább fél lábbal, de talán hivatalosan is a következő körben lesz – nos, nem így történt. A dél-koreaiak elleni meccs igencsak élesnek ígérkezett, Joao Pinto (27. perc) és Beto (66.) kiállítása után pedig kifejezetten kellemetlen fordulatot vett. Az addig is veszélyesen támadó dél-koreaiak a 70. percben kihasználták a kettős emberelőnyt: az akkor még Ázsiában futballozó, 21 éves Pak Dzsi Szung kitűnő labdaátvételt és cselt követően lőtt a kapuba (alighanem ez a gól is hozzájárult ahhoz, hogy fényes karrierje egészen a Manchester Unitedig íveljen). A folytatásban Portugália csak kapufáig jutott, így kiesett. VIDEÓ ITT!

Dél-Korea mögött továbbjutott az Egyesült Államok is, noha az utolsó meccsét a lengyelekkel szemben simán elveszítette. VIDEÓ ITT!

A másik hazai csoportban Japán sem ismert tréfát, két második félidei góllal – a korábbi napok ismeretében fogalmazhatunk így – érvényesítette a papírformát Tunéziával szemben, és ugyancsak bejutott a legjobb 16 közé. VIDEÓ ITT!

A kvartett két európai csapata közül Belgium tarthatott vele, miután az 1986-os 4–3-at idéző óriási mérkőzésen, Johan Walem, Wesley Sonck és Marc Wilmots góljával legyőzte Oroszországot. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Incshon Dél-Korea–Portugália 1–0 Tedzson Lengyelország–Egyesült Államok 3–1 Oszaka Japán–Tunézia 2–0 Sizuoka Belgium–Oroszország 3–2 VB 2002, DÉL-KOREA, JAPÁN – JÚNIUS 14.

Ekkor még egyöntetű lelkesedés a spanyol lapokban

2006: DAVID VILLA AZ ELSŐ DUPLÁJÁT ÉRI EL A VÁLOGATOTTBAN

David Villa nyolc válogatott fellépéssel, az ezeken szerzett két góllal érkezett a németországi világbajnokságra, ahol azonnal megkezdte a termelést. Az Ukrajna elleni nyitány 48. percében a 24 éves valenciai támadó már a második gólját lőtte, azzal lett 3–0 az emberelőnybe kerülő spanyolok javára, és a rázósnak ígérkező meccs abban a pillanatban gyakorlatilag véget is ért. Egy szépségdíjas Fernando Torres-gól azért maradt a folytatásra. VIDEÓ ITT!

A spanyol gála árnyékában emlékezzünk meg két kiélezett finisről is: a szaúdiak kezéből a 92. percben kapott gól miatt csúszott ki a győzelem Tunézia ellen (VIDEÓ ITT!), míg a németek ellen a hajrában emberhátrányban is hősiesen küzdő lengyelek sorsát Oliver Neuville 91. percben elért találata pecsételte meg. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Dortmund Németország–Lengyelország 1–0 Lipcse Spanyolország–Ukrajna 4–0 München Tunézia–Szaúd-Arábia 2–2 VB 2006, NÉMETORSZÁG – JÚNIUS 14.

2010: BUFFONNAK 45 PERC UTÁN VÉGET ÉR A VB

A címvédő Olaszország döntetlennel mutatkozott be a dél-afrikai világbajnokságon, Marcello Lippi szövetségi kapitány mégis elégedett volt a Daniele De Rossi góljával vert helyzetből, lelkierőt felmutatva kicsikart ponttal a kőkemény paraguayiak ellen. Rossz ómen volt a továbbiakra nézvést, hogy a játékmesterét, Andrea Pirlót nélkülöző squadra azzurra még egy világbajnokát elveszítette: Gianluigi Buffon kapus a bemelegítésnél izomsérülést szenvedett, a szünetben le kellett cserélni, számára ezen az esős fokvárosi napon be is fejeződött a vb. VIDEÓ ITT!

Gianluigi Buffon itt még a pályán, a háttérben góljukat ünneplő paraguayiak (Fotó: AFP)

Bert van Marwijk szövetségi kapitány nem kis megkönnyebbülésére az aranyra szintén esélyesnek tartott Hollandia – amely egyelőre nem számíthatott a sérült Arjen Robbenre – sikerrel vette nehéznek ígérkező első mérkőzését: ha nem is sziporkázó támadójátékkal, de egy öngól és Dirk Kuyt hajrábeli találata révén sikerült legyűrnie a kissé halovány Dániát az E-csoport európai rangadóján. VIDEÓ ITT!

A csoport egzotikusabbik párharcában Honda Keiszuke góljával Japán legyőzte Kamerunt, ami nem kis fegyvertény azok után, hogy Okada Takesi szövetségi kapitány – megunván a kritikákat – nem sokkal a vb-re indulás előtt felajánlotta lemondását. No nem mintha a kameruniaknál minden rendben lett volna: Samuel Eto'o a nyitómeccs előtti este kis híján otthagyta csapatát, mivel Roger Milla, az afrikai futball legendája, minden idők legszelídíthetetlenebb oroszlánja, a nagy szögletzászlótáncos (lásd feljebb) sokadszor is kritikával illette őt... VIDEÓ ITT!

A La Nacion Costa Rica legnagyobb győzelmét köszönti

2014: COSTA RICA MEGKEZDI DIADALÚTJÁT

A játéknap csúcsmérkőzésének az olasz–angol ígérkezett – ki hitte volna, hogy a Mario Balotelli fejesével eldőlt, és egy gólt eredményező, elképesztően pofátlan Pirlo-labdaátlépést is hozó manausi meccsen a D-csoport két későbbi kiesőjét látjuk... (VIDEÓ ITT!) –, mégis a négyes másik párosa keltett nagyobb feltűnést: bár a sérült Luis Suárez nélkül kiálló Uruguay vezetést szerzett, a második félidőben Costa Rica látványos futballal fordított. Joel Campbell, Óscar Duarte, Marco Urena és a több nagy védést bemutató Keylor Navas nevével volt tele a világsajtó. És ez még csak a kezdet... VIDEÓ ITT!

A rettegett gólvágó, Radamel Falcao sérülés miatt nem tarthatott a vb-re 16 év után visszatérő kolumbiai válogatottal, a gólparádé így sem maradt el a görögök elleni nyitányon. VIDEÓ ITT!

Egy másik világklasszis, a már 36 éves Didier Drogba jelen volt, és noha nem szerzett gólt, Elefántcsontpart azt követően táltosodott meg Japán ellen, hogy őt becserélték. A korosodó vezér a 62. percben érkezett 0–1-nél – és a 66. percben már 2–1 volt az állás. Pedig Honda Keiszuke, akárcsak négy évvel korábban, megint gólt lőtt egy afrikai csapatnak ezen a napon. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Belo Horizonte Kolumbia–Görögország 3–0 Recife Elefántcsontpart–Japán 2–1 Fortaleza Costa Rica–Uruguay 3–1 Manaus Olaszország–Anglia 2–1 VB 2014, BRAZÍLIA – JÚNIUS 14.

2018: ILYEN KEZDÉST CSAK REMEK VB KÖVETHET!

Nem sok jóval kecsegtetett a 2018-as világbajnokság első játéknapja, hiszen az egyik térfélen egy hónapok óta nyeretlen csapat, a házigazda Oroszország, a másikon pedig a vb-történelemben addig kevés nyomot hagyó ázsiai válogatott, Szaúd-Arábia sorakozott fel. Ráadásul e szerény szereposztás egy olyan országban került színre, amelyet nemzetközi szankciók sora sújtott az Ukrajna elleni agressziója (akkor még „csak” a Krím-félsziget megszállása, a kelet-ukrajnai szakadár államok támogatása) miatt, és amely a nemzetközi sportvilágban is páriává vált versenyzőinek a 2014-es szocsi téli olimpián tapasztalt ipari méretű, állami szinten szervezett doppingolása következtében.

A Szovjetszkij Szport vb-különszámmal köszöntötte a rajtot

Ehhez képest elsőrangú kiszolgálást kapott a hazai és a nemzetközi publikum, legalábbis a szbornaja részéről: Jurij Gazinszkij fejesével már a 12. percben megkezdődött a gólgyártás, s bár a Luzsnyiki népe a fejét fogta, amikor a csapat egyik legjobbját, Alan Dzagojevet sérülés miatt le kellett cserélni az első játékrész derekán, a helyére beálló Gyenyisz Cserisev két góllal kárpótolta őket.

A vége 5–0 lett; az 1934-es Olaszország–Egyesült Államok (7:1) mérkőzés óta egyetlen vb-nyitó napon sem került nagyobb különbségű győzelem az évkönyvekbe. VIDEÓ ITT!

Éppen elég gól született ahhoz, hogy újdonságok kerüljenek a világbajnokságok történelemkönyvébe: először történt meg, hogy egy vb-nyitómeccs két játékos karrierjében is az első válogatott gólt hozza (Gazinszkij, Cserisev), és először fordult elő az is, hogy egy cserejátékos a kapuba találjon egy világbajnokság első meccsén (sőt mindjárt kettő, hiszen Cserisev után Artyom Dzjuba is beköszönt).

Utólag már tudjuk: a gólokban gazdag nyitányhoz méltó lett a folytatás, az utóbbi évtizedek legjobb, legélvezetesebb világbajnoksága várt ránk.

CSOPORTMÉRKŐZÉS Moszkva (Luzsnyiki) Oroszország–Szaúd-Arábia 5–0 VB 2018, OROSZORSZÁG – JÚNIUS 14.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. NOVEMBER 25.: HOLLANDIA–ECUADOR 1–1. Az A-csoport két hárompontos csapatának rangadóját a hollandok kezdték jobban: a torna egyik felfedezettje, Cody Gakpo ballal nagy bombát küldött a kapu jobb oldalába. Ecuador a szünet előtt még csak lesgóllal ijesztgetett, a második félidő elején azonban Enner Valencia már szabályos körülmények között tuszkolt be egy kipattanót. Ki más?! A torna idején a Fenerbahcéban futballozó 33 éves támadó sorozatban a hatodik ecuadori vb-gólt szerezte – nemcsak honfitársa, hanem egyetlen más dél-amerikai játékos sem épített hasonló szériát addig a napig. Nem sokkal a gól után Gonzalo Plata erős lövése a lécről vágódott vissza – maradt a döntetlen. VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)