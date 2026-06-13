A Füchse Berlin az év meccsén ejtette ki a címvédőt a BL négyes döntőjében

Talán mondanunk sem kellene, hogy az elejétől végéig őrült iramban, mégis szinte hiba nélkül kézilabdázott a két német sztárcsapat. Mathias Gidsel első góljára a 17. percig kellett várni, mégis inkább az történt a pályán, amit a berliniek szerettek volna. Ebben az irányító Nils Lichtlein mellett a balátövő Lasse Anderssonnak és a heteseit értékesítő Tim Freihöfernek volt kulcsszerepe.

Hiába állt a tavalyi BL-finálét eldöntő Sergey Hernández a magdeburgi kapuban, ugyanúgy tehetetlen volt az ellenfél lövéseivel szemben, mint a másik gólvonal előtt álló Dejan Miloszavljev. A Füchse 13–10-re meglépett, csak a szokás szerint csúcskategóriás egy az egyezésével „operáló” Gísli Kristjánsson és a teljes BL-mezőny legjobb „nyolcadik embere”, Albin Lagergren góljaival tudta tartani a lépést a címvédő.

A második félidőben néhány pillanatra néggyel elhúzott a Berlin, de a Magdeburg hamar magára talált. Hernández kétszer is nagyot védett, de nagyjából ezek voltak azok a pillanatok, amikor hozzá tudott szólni a meccshez. Csapata 32–31-re átvette a vezetést, de a rivális egy szempillantás alatt visszafordította a meccset. Gidsel szokás szerint mindenhol megjelent a pályán, volt olyan, hogy egy magdeburgi kínai figurát akadályozott meg hátul.

Miloszavljev a 49. és az 58. perc között, azaz kilenc percen át nem kapott gólt, amivel megpecsételte a 33 gólon megragadó Magdeburg sorsát. A Füchse Berlin kiemelkedő támadójátékkal 40–35-ös győzelmet aratott, ezzel 2025 után ismét bejutott a fináléba.

A szombaton kilenc gólig jutó, a teljes BL-idényben már 152-nél járó Gidsel tovább küzdhet az egyetlen még hiányzó nagy címéért. A dán jobbátlövő nyert már olimpiát, vb-t, Eb-t, Bundesligát és Európa-ligát is, vasárnap 27 évesen teljessé teheti a kollekcióját.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, ELŐDÖNTŐ

Magdeburg (német)–Füchse Berlin (német) 35–40 (17–19)

Legjobb dobók: Gidsel 9, Freihöfer 8, L. Andersson 7, Lichtlein, Av Teigum 5-5, ill. Magnússon 9, Lagergren 6, G. Kristjánsson, Hornke 5-5

KÉSŐBB

18.00: Aalborg (dán)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)