A Magdeburg nem bízta a véletlenre, simán megnyerte a bronzmeccset a férfi kézi BL-ben

Az Aalborg a legfontosabb embere, az irányító Thomas Arnoldsen nélkül volt kénytelen kiállni a német bajnok Magdeburggal szemben vívott „bronzmérkőzésére”. A dánoknak nem feltétlenül kellett volna kétségbe esniük, hiszen a helyére a kezdőcsapatba jelölt Juri Knorr is látványos megmozdulásokra képes. Ebből az első szakaszban három gólt is szerzett, ám Matej Mandic jóvoltából a kapusteljesítmény a túloldalon érkezett meg előbb, így az ellenfél lépett meg 10–6-ra.

Gísli Kristjánsson ritmusváltásaival teljesen szétzilálta az aalborgi védőfalat, az izlandi játékos tevékenysége nyomán a beálló Magnus Saugstrup és a szélsők, Lukas Mertens, valamint Tim Hornke rendre kedvező helyzetből lőhetett. A balszélső Mertens az egyik gólja előtt egy olyan lövőcselt is megengedett magának a levegőben, ami még minden idők egyik legzseniálisabb kapusát, Niklas Landint is zavarba hozta.

A 17–11-es Magdeburg-vezetésről induló második félidőben Ómar Ingi Magnússon meglepetésre kihagyta a második hetesét is. Ekkortájt az Aalborg balkezese, Mads Hoxer volt az egyetlen, aki képes volt többször is túljárni Mandic eszén. Ahogyan közeledett a hajrá, a hét gól körüli különbség nem akart csökkenni – hogy a frontvonalak „megmerevedjenek”, Felix Claar és Albin Lagergren tette a legtöbbet.

Az utolsó öt percre már eldőlt a mérkőzés, így a Magdeburg vezetőedzője, Bennet Wiegert lehetőséget adott a nyáron távozó Manuel Zehndernek, hogy hétméterest lőhessen. A GOG-ba távozó svájci kézilabdázó bedobta, így góllal búcsúzott. A meccs utolsó találata a pályafutását befejező Kristian Björnsené lett az ellenfél sportszerű gesztusának köszönhetően.

A Magdeburg 32–26-ra legyőzte az Aalborgot. A 2025–2026-os idényben látottak alapján nyugodt szívvel jelenthetjük ki, hogy a világ három legjobb csapata állhat fel a BL-dobogóra. A finálét vasárnap este hat órától a Füchse Berlin és a Barcelona vívja egymással.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, KÖLN, HELYOSZTÓK

BRONZMÉRKŐZÉS

SC Magdeburg (német)–Aalborg Handbold (dán) 32–26 (17–11)

Legjobb dobók: Claar, Lagergren 6-6, ill. Hoxer 6

DÖNTŐ

18.00: Füchse Berlin (német)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!