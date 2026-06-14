Gustaf Lagerbielke báró fejében is bízhatnak a svédek

Íme, a nemesi Lagerbielke család címere

KIRÁLYI VÉR CSÖRGEDEZIK Gustaf Lagerbielke ereiben – terjedt el a brit sajtóban, amikor a svéd középhátvéd 2023 nyarán elhagyta hazáját, és az Elfs­borgtól a Celtichez igazolt. A híradások szerint a 254. helyen állt a svéd trón öröklési rangsorában, a valóságban azonban a 254-es szám nem ezt takarja, hanem a svéd Lovagok Házába bárói rangon bejegyzett Lagerbielke család hivatalos lajstromszámát.

Ez persze leginkább érdekesség, Gustaf Lagerbielke futballistaként nyújtott teljesítményét nem igazán befolyásolja, sokkal nagyobb hatást gyakorolt rá, amikor március 31-én a vb-kijutásról döntő, Lengyelország elleni pótselejtező 44. percében a kapuba fejelte a labdát, 2–1-es előnyhöz juttatva ezzel a végül 3–2-re diadalmaskodó svédeket.

„Egyértelműen az a gól jelenti pályafutásom eddigi csúcspontját – nyilatkozta a 26 éves középhátvéd a Fotbollskanalennek. – Az ismertségem azóta szintet lépett, sokkal többen odajönnek hozzám az utcán, ami kissé furcsa, de kezdek hozzászokni. Emlékszem, a mérkőzésen tartottam tőle, hogy lesen kaptam a labdát, és elveszik a gólt, de amikor láttam, hogy megadták, hihetetlen öröm járt át. Az érzést csak az múlta felül, amikor Viktor Gyökeres megszerezte a győztes gólt. Nagyon kötődöm a válogatott keret tagjaihoz, majdnem jobban, mint a gyerekkori barátaimhoz, mert annyi mindenen átmentünk már együtt.”

Gustaf Lagerbielke pályafutását labdarúgóként sok akadály nehezítette, a Celticnél nem tudott megragadni, egy évre kölcsönbe a Twentébe került, majd 2025 nyarán a Braga szerezte meg a játékjogát. Az első portugáliai idényében több tétmérkőzésen (53) lépett pályára, mint bármely korábbi klubjában, az Európa-ligában végigjátszotta a Ferencváros elleni nyolcaddöntős (4–2-es összesítéssel a Braga jutott tovább), valamint a Freiburg elleni elődöntős párharc (4–3 a németeknek) mérkőzéseit. Mindeközben alapemberré vált a svéd válogatottban, és nagy reményekkel várja a világbajnokságot.

„Az edzőtábor elején Graham Potter szövetségi kapitány meglepetéssel várt minket, mutatott egy videót, amelyben a játékosok családtagjai küldtek bátorító, érzelmes üzeneteket. Ez nagy hatást gyakorolt ránk, érdekes volt megismerni a többiekhez közel álló embereket, és hallani, milyen szeretet vesz körül mindenkit – mondta a fifa.com-nak adott interjúban Gustaf Lagerbielke. – Graham Potter nem elsősorban taktikailag hozott újítást a válogatotthoz, arra törekszik, hogy jobban megismerjük egymást, és összetartó közösséget alkossunk. Így a pályán is jobban küzdünk a másikért, ami a kritikus pillanatokban sokat számíthat. A csoportkörben három teljesen különböző stílusú ellenfél, Hollandia, Japán és Tunézia vár ránk, az elsődleges célunk a továbbjutás. A kieséses szakaszban már bármi megtörténhet…”

A SVÉD VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Viktor Johansson (Stoke City – Anglia), Kristoffer 23 Nordfeldt (AIK), 1 Jacob Widell Zetterström (Derby County – Anglia)

Védők: 21 Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel – Németország), 14 Hjalmar Ekdal (Burnley – Anglia), 5 Gabriel Gudmundsson (Leeds United – Anglia), 4 Isak Hien (Atalanta – Olaszország), 6 Herman Johansson (FC Dallas – Egyesült Államok), 2 Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga – Portugália), 3 Victor Lindelöf (Aston Villa – Anglia), 20 Erik Smith (St. Pauli – Németország), 15 Carl Starfelt (Celta Vigo – Spanyolország), 24 Elliot Stroud (Mjällby AIF), 8 Daniel Svensson (Borussia Dortmund – Németország)

Középpályások: 18 Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion – Anglia), 7 Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur – Anglia), 16 Jesper Karlström (Udinese – Olaszország), 10 Benjamin Nygren (Celtic – Skócia), 13 Ken Sema (Pafosz – Ciprus), 19 Mattias Svanberg (Wolfsburg – Németország), 22 Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise – Belgium)

Támadók: 26 Taha Ali (Malmö – Svédország), 11 Anthony Elanga (Newcastle United – Anglia), 17 Viktor Gyökeres (Arsenal – Anglia), 9 Alexander Isak (Liverpool FC – Anglia), 25 Gustaf Nilsson (FC Bruges – Belgium)

Szövetségi kapitány: Graham Potter (angol)

A TUNÉZIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Ajmen Dahmen (Szfakszien), 22 Szabri Ben Hasszin (ES Szahel), 1 Abdelmuhib Samah (Club Africain)

Védők: 2 Ali Abdi (Nice – Franciaország), 5 Adem Arusz (Kasimpasa – Törökország), 6 Dylan Bronn (Servette – Svájc), 21 Amin Ben Hamida (Espérance), 23 Mutaz Neffati (Norrköping – Svédország), 4 Omar Rekik (Maribor – Szlovénia), 24 Raed Sihaui (Monasztir), 3 Montasszar Talbi (Lorient – Franciaország), 12 Mortada Ben Uanesz (Kasimpasa – Törökország), 20 Yan Valery (Young Boys – Svájc)

Középpályások: 14 Kalil Ajari (Paris Saint-Germain – Franciaország), 11 Iszmael Garbi (Augsburg – Németország), 13 Rani Kedira (Union Berlin – Németország), 15 Hadzs Mahmud (Lugano – Svájc), 10 Hannibal Medzsbri (Burnley – Anglia), 17 Eljesz Szkiri (Eintracht Frankfurt – Németország), 25 Anisz Ben Szliman (Norwich City – Anglia), 26 Szebasztian Tunekti (Celtic – Skócia)

Támadók: 7 Eljesz Asuri (FC Köbenhavn – Dánia), 18 Rajan Ellumi (Vancouver Whitecaps – Egyesült Államok), 9 Hazem Maszturi (Dinamo Mahacskala – Oroszország), 19 Firasz Sauat (Club Africain), 8 Eliasz Szad (Hannover – Németország)

Szövetségi kapitány: Sabri Lamouchi (francia)

VB 2026

A JÁTÉKNAP PROGRAMJA

E-CSOPORT

19.00: Németország–Curacao, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Hétfő, 1.00: Elefántcsontpart–Ecuador, Philadelphia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

F-CSOPORT

22.00: Hollandia–Japán, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Hétfő, 4.00: Svédország–Tunézia, Monterrey (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!