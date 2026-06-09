A Bernabéuban járt XIV. Leó pápa, a Real Madrid az ő nevével árul mezt

A látogatás során a klub elnöke, Florentino Pérez személyesen találkozott XIV. Leó pápával, akinek egy egyedi Real Madrid-mezt ajándékozott. A dressz hátulján az egyházfő polgári neve, Robert F. Prevost, valamint az 1-es szám szerepelt. A felek az egyesület Bajnokok Ligája-trófeáival is közösen fotózkodtak, míg a pápa egy emlékérmet adott át Péreznek.

A Bernabéu Stadion ezen az estén teljesen más arcát mutatta, mint a futballmérkőzések alkalmával. Órákon át tartó ünnepségek, zenei produkciók, imádságok és vallási programok zajlottak, mielőtt a pápa este nyolc óra után megérkezett. XIV. Leó a madridi egyházmegye képviselőinek társaságában üdvözölte a jelenlévőket, majd elfoglalta helyét a stadionban felállított nagyszínpadon.

A rendezvényen több ezer fős kórus, vallási szimbólumok és telt házas lelátók teremtettek különleges hangulatot. Az imák, énekek és felolvasások után a pápa a futball nyelvén szólt a közönséghez:

Egy futballista számára életre szóló élmény gólt szerezni ebben a stadionban. Ma Madrid egyháza a jóság érdekében szerzett gólt

– fogalmazott XIV. Leó, aki nagy tapsot kapott a hallgatóságtól.

A Real Madrid a látogatással egy időben limitált kiadású mezt dobott piacra, amelyet XIV. Leó pápa inspirált. A hivatalos üzletekben kapható dressz hátulján a León felirat és a XIV-es római szám látható, utalva az egyházfő által választott pápai névre.

A különleges mez rövid idő alatt az egyik legkeresettebb termékké vált a klub üzleteiben.