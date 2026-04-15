Háromszor is vezetett a Real Madrid, de kettős győzelemmel a Bayern München jutott a négy közé

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 4–3 (2–3)

München, Allianz Aréna. Vezette: S. Vincic (szlovén)

Bayern München: Neuer – Stanisic (Davies, a szünetben), Upamecano, Laimer, Tah – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry (Musiala, 61.), Luis Díaz – Kane. A kispadon: Urbig (k), Kim Min Dzse, Goretzka, N. Jackson, Ito, Guerreiro, Osmani, Vezetőedző: Vincent Kompany

Real Madrid: Lunyin – Alexander-Arnold (Pitarch, 90.), Éder Militao, Rüdiger, F. Mendy – B. Díaz (Camavinga, 61.), Bellingham, Valverde, Güler (Mastantuono, 90.) – Mbappé, Vinícius. A kispadon: Fran González (k), Javi Navarro (k), Carvajal, Alaba, Gonzalo García, Carreras, Ceballos, Fran García, Huijsen. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

Gólszerző: Pavlovic (6.), Kane (38.), Luis Díaz (89.), Olise (90+4.), ill. Güler (1., 29.), Mbappé (42.)

Kiállítva: Camavinga (86.), Güler (90+5.)

Továbbjutott: a Bayern München kettős győzelemmel, 6–4-es összesítéssel.

ÖSSZEFOGLALÓ

Minden a mi kezünkben: egész biztos, hogy nem erre gondoltak a Bayern München szurkolói a mérkőzés előtti kiírásukkal. Előbb Manuel Neuer követett el ritkán látható hibát nem kézzel, hanem lábbal, amikor harminc másodperc játék után messze a helyétől Arda Gülernek passzolta a labdát, aki azt nagyjából 35 méterről beívelte az üres kapuba, majd a másik kapus, Andrij Lunyin is érthetetlen mozdulatokkal hozott össze gólt a hazaiaknak. Joshua Kimmich bal oldali szöglete után Aleksandar Pavlovic fél méterre a kaputól fejelte be az egyenlítést jelentő találatot, miközben az ukrán kapus beszaladt, majd beesett a saját kapujába.

Az elkövetkező percek Bayern-fölényt hoztak, míg Kylian Mbappé gólra éhesen várta a hosszú indításokat, ám vagy lesre futott, vagy rossz megoldást választott. Látványosan átadta a területet a madridi csapat, de időről időre letámadással késztette kapkodásra a hazaiakat. Lunyin újabb bizonytalanságát Kimmich lövését követő védésével feledtette a 27. percben, Neuer újabb balfogása viszont sokba került a Bayernnek. Brahim Díaz harcolt ki szabadrúgást, Arda Güler tekerésére pedig vetődés helyett szaladt a német kapuslegenda, és csak a vonalon túl paskolt a labdába, ismét hosszabbításra állt a párharc. Nem sokáig. Érett már a Bayern újabb egyenlítése, a 38. percben Luis Díaz és Harry Kane keresztmozgását Trent Alexander-Arnold nem követte le, az angol csatár higgadtan lőtt a bal sarokba. Rögtön a gól után centikkel maradt le Alexander-Arnold centerezéséről több madridi támadó is, majd Vinícius Júnior találta el a lécet. A 42. percben már megint a vendégek ünnepeltek! Éder Militao előrevágta a labdát (s az igazsághoz tartozik, hogy előtte Antonio Rüdiger elgáncsolta Josip Stanisicet, akit a szünetben le is kellett cserélni), Vinícius pedig megindulása után tanítani valóan játszott középre, ahol egyszer csak felbukkant a szélvészgyorsan rohanó Mbappé, és 3–2-re módosította az állást! Szédületes, európai klasszikushoz és a két együttes történetéhez méltó első félidőt játszottak a felek.

Az őrület nem állt meg a szünet után sem: a 46. percben Luis Díaz szerezhetett volna gólt, ha Jude Bellingham nem blokkolja a labda útját. Az 55. percben Mbappé a párharc során először juttathatta volna előnyhöz a Real Madridot, de Manuel Neuer reflexmozdulattal megakadályozta az akrobatikus mozdulat után. Nem sokkal később Alexander-Arnold ragyogó mentéssel bosszantotta Luis Díazt, majd Lunyin még szebb mozdulattal tette mindezt Michael Olisével. Vinícius Júnior elvarrhatta volna a szálakat Mbappé nagyszerű szólója végén, de néhány méterről lyukat rúgott.

Úgy tűnt, hosszabbításba torkollik a párharc, a két vezetőedző is spórolt a cserékkel, azonban a csereként beálló Eduardo Camavinga a 86. percben szabálytalankodott, majd elvitte a labdát, ezért megkapta a második sárga lapját. Három perccel az emberelőny után Luis Díaz villant nagyot, lövése után a labda az egyik védőről megpattanva kötött ki Lunyin kapujában. A Real Madrid természetesen a hosszabbítás reményében ment előre, ezt kihasználva Michael Olise a 94. percben eldöntötte a mérkőzést. A Real Madrid tehát háromszor is ledolgozta hátrányát, de a Bayern München kettős győzelemmel jutott az elődöntőbe, ahol a PSG lesz a bajorok ellenfele.

PERCRŐL PERCRE

