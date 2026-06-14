Vb 2026: a brazil elnök a hatodik világbajnoki címet várja

A dél-amerikai ország államfője a magyar idő szerint vasárnap hajnali, 1–1-re végződő brazil–marokkói csoportmeccs előtt intézett beszédet az ötszörös világbajnok nemzeti válogatott játékosaihoz és edzői stábjához.

„Csapatunknak minden mérkőzésen küzdenie kell, a brazil népre gondolva. Brazíliának szüksége van a hatodik címre – mondta az elnök videoüzenetében. – Válogatottunk nem azért érkezik a tornára, hogy a világbajnoki elsőségért versenyezzen, hanem hogy elvigye ezt a címet!”

Lula manda recado para o técnico da Seleção Brasileira. pic.twitter.com/9JBlQFwWSf — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) June 13, 2026

A 80 éves vezető szenvedélyes szurkolóként az 1958-as svédországi vb óta követi nyomon a nemzeti együttes teljesítményét, amikor Brazília megszerezte első aranyérmét.

A dél-amerikai országé az egyetlen válogatott, amely ötször nyert világbajnokságot (1958, 1962, 1970, 1994 és 2002). A mostani vb csoportkörében Brazília – Marokkó után – Haitivel és Skóciával találkozik.