Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: a brazil elnök a hatodik világbajnoki címet várja

2026.06.14. 14:54
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A brazil elnök a Marokkó elleni meccs előtt üzent a válogatottnak (Fotó: AFP)
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Luiz Inácio Lula da Silva elnök kijelentette, hogy Brazíliának szüksége van a hatodik futball-világbajnoki címre.

 

A dél-amerikai ország államfője a magyar idő szerint vasárnap hajnali, 1–1-re végződő brazil–marokkói csoportmeccs előtt intézett beszédet az ötszörös világbajnok nemzeti válogatott játékosaihoz és edzői stábjához.

„Csapatunknak minden mérkőzésen küzdenie kell, a brazil népre gondolva. Brazíliának szüksége van a hatodik címre – mondta az elnök videoüzenetében. – Válogatottunk nem azért érkezik a tornára, hogy a világbajnoki elsőségért versenyezzen, hanem hogy elvigye ezt a címet!”

A 80 éves vezető szenvedélyes szurkolóként az 1958-as svédországi vb óta követi nyomon a nemzeti együttes teljesítményét, amikor Brazília megszerezte első aranyérmét.

A dél-amerikai országé az egyetlen válogatott, amely ötször nyert világbajnokságot (1958, 1962, 1970, 1994 és 2002). A mostani vb csoportkörében Brazília – Marokkó után – Haitivel és Skóciával találkozik.

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