Nemzeti Sportrádió

3x3-as kosárlabda Eb-selejtező: negyedik győzelmével elődöntőben a magyar női csapat

2026.06.14. 15:10
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Elődöntőben a női válogatott (Fotó: MKOSZ/Girgász Péter)
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3x3-as női kosárlabda-válogatott 3x3-as kosárlabda 3x3-as kosárlabda Eb-selejtező
Negyedik csoportmérkőzését is megnyerte a magyar női 3x3-as kosárlabda-válogatott a kassai Európa-bajnoki selejtezőben, s a szerbek elleni magabiztos sikerrel az elődöntőbe jutott.

 

A nemzeti csapat a múlt héten – Papp Klaudia, Böröndy Vivien, Lelik Réka, Kiss Virág összetételben – a varsói világbajnokságon szerepelt. Jakab Máté szövetségi kapitány együttese két győzelemmel és két vereséggel jutott tovább a rájátszásba, ahol legyőzte a letteket, a negyeddöntőben viszont kikapott a címvédő hollandoktól, s hetedikként zárt.

Az idei Eb-re a kassai kvalifikáción keresztül vezet az út, és a szlovákiai tornán a nemzeti csapat – Papp, Böröndy, Szabó Fanni, Tóth Franka felállásban – szombaton előbb 20–15-re verte a házigazdákat, majd 21–2-re kiütötte Georgiát, Böröndy mindkét meccsen 11 ponttal remekelt. Az esős időjárás miatt a nyitó nap programját egy közeli tornateremben bonyolították le, és mivel vasárnapra sem javult a helyzet, a csapatok továbbra is fedett pályán küzdöttek. A csoport rangadóján a szintén százszázalékos szlovénok sem tudták megállítani a mieinket, akik 21–14-re nyertek.

A nemzeti együttes Szerbia ellen fejezte be a csoportkört, és végig kézben tartotta a meccset. Az ellenfél kevés ellenállást tanúsított, és nem is „húzta ki” a rendes játékidő lejártáig, a mieink 21–7-tel lezárták az egyoldalú találkozót, és megnyerték a B-csoportot. Az elődöntőben az A jelű ötös másodikja, azaz Olaszország következik 16.55 órakor.

Kassán a két ötös első két-két helyezettje jut tovább az elődöntőbe, amelynek győztesei kvótát szereznek az Eb-re. Tavaly a koppenhágai Európa-bajnokságon a női válogatott a negyeddöntőig jutott, s összesítésben nyolcadik lett.

A kontinenstornára szeptember 11. és 13. között kerül sor Antwerpenben.

KOSÁRLABDA
3x3 EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, KASSA 
NŐK, B CSOPORT, 4. FORDULÓ
Magyarország–Szerbia 21–7

KÉSŐBB, ELŐDÖNTŐ
16.55: Magyarország–Olaszország

KORÁBBAN, 3. FORDULÓ
Magyarország–Szlovénia 21–14

 

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