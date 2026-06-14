Európai stílusával a hollandokat is meglepné a japán válogatott

Ismerős ellenfél: Japán keretében öt futballista a holland bajnokságban futballozik. Itakura Ko, a csapatkapitány és Tomijaszu Takehiro az Ajax játékosa, utóbbi az Arsenal tagja is volt, Vatanabe Cujosi és Ueda Ajasze a Feyenoord légiósa, utóbbi 78 holland bajnoki mérkőzésen 37 gólt szerzett, a rotterdami drukkerek kedvence, de most ellenfélként találkozik Hollandiával, Ogava Koki pedig a NEC Nijmegen alkalmazottja. Érdekes: a Feyenoord ad játékost a világbajnokságon Japán mellett a dél-koreai, az ausztrál, az algériai csapatba, de a hollandba nem… Ahogyan az Ajax is kétszer annyi futballistát delegál a japán keretbe, mint a hollandba, az amszterdami klubot utóbbiban Wout Weghorst képviseli, aki 2022-ben Katarban főszerepet vállalt abban, hogy Argentína ellen döntetlenre mentette a meccset az oranje, és ő volt az, akire nagyon kiakadt Lionel Messi.

Mindenesetre e két csapat összehozhatná a vb eddigi legszínvonalasabb mérkőzését. Négy éve Katarban mindkét gárda túljutott a csoportkörön, ám a tizenegyesekkel nem volt szerencséjük: Japán Horvátország ellen a tizenhat között, Hollandia a már említett Argentína elleni negyeddöntőben bukott el. A holland lapok úgy készülnek, hogy Ronald Koeman szövetségi kapitány, aki az első BEK (ma már BL)-győzelmet érő gólhoz segítette a Barcelonát 1992-ben, öt védővel küldi pályára együttesét. A Voetbal figyelmeztet: igazi óriásölő vár a narancssárgákra, a lap felidézi, hogy Japán 2023-ban Wolfsburgban legyőzte Németországot 4–1-re, megverte Brazíliát (3–2) és Angliát (1–0), Katarban a csoportkörben is megverte a németeket 2–1-re és ugyancsak 2–1-re a spanyolokat.

A holland szaksajtó szerint az ázsiai ország néhány éve stratégiát váltott, és kötelezően alacsonyan tartotta a legtehetségesebb játékosok kivásárlási árát, hogy minél előbb európai, lehetőleg erős bajnokságba kerülve hozzászokjanak a leggyorsabb futballtempóhoz. Ennek köszönhető, hogy a japánok keretében huszonhárom mezőnyjátékos közül huszonkettő Európában futballozik, egyedül Nagatomo Juto került be az FC Tokió tagjaként, de ő is játszott az öreg kontinensen: a 39 éves védő 210 tétmérkőzésen szerepelt a milánói Inter színeiben, volt a Galatasaray és a Marseille légiósa is.

A hollandok szerint figyelemre méltó, hogy a japán szövetség folyamatosan európai tanulmányutakat fizetett Morijaszu Hadzsime szövetségi kapitánynak, aki Németországban, Portugáliában, Spanyolországban, Angliában, Belgiumban és persze Hollandiában is felbukkant.

„Rengeteget tanultam az edzések közben, taktikailag ezek az országok előttünk járnak, és kíváncsi voltam, mit lehet ellesni tőlük” – mondta a kapitány, aki a sok tanulmányozás hatására a 3–4–2–1-es felállást találta ki csapatának, s váltás óta a selejtezőben harminc gólt szerzett japán és csak hármat kapott.

Ezzel együtt Hollandia győzelemmel kezdené a világbajnokságot, de nem árt az óvatosság, a fegyelmezett és az európai futballt jól ismerő ellenféllel szemben nehéz mérkőzésre számít.

A HOLLAND VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Mark Flekken (Bayer Leverkusen – Németország), 13 Robin Roefs (Sunderland – Anglia), 1 Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion – Anglia)

Védők: 5 Nathan Aké (Manchester City – Anglia), 4 Virgil van Dijk (Liverpool FC – Anglia), 22 Denzel Dumfries (Internazionale – Olaszország), 2 Lutsharel Geertruida (RB Leipzig – Németország), 25 Jorrel Hato (Chelsea FC – Anglia), 6 Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion – Anglia), 15 Micky van de Ven (Tottenham Hotspur – Anglia), 12 Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion – Anglia)

Középpályások: 8 Ryan Gravenberch (Liverpool FC – Anglia), 21 Frenkie de Jong (FC Barcelona – Spanyolország), 20 Teun Koopmeiners (Juventus – Olaszország), 7 Justin Kluivert (AFC Bournemouth – Anglia), 14 Tijjani Reijnders (Manchester City – Anglia), 3 Marten de Roon (Atalanta – Olaszország), 24 Crysencio Summerville (West Ham United – Anglia), 16 Guus Til (PSV), 26 Quinten Timber (Olympique Marseille – Franciaország)

Támadók: 19 Brian Brobbey (Sunderland – Anglia), 10 Memphis Depay (Corinthians – Brazília), 11 Cody Gakpo (Liverpool FC – Anglia), 17 Noa Lang (Galatasaray – Törökország), 18 Donyell Malen (AS Roma – Olaszország), 9 Wout Weghorst (Ajax)

Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

A JAPÁN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Hajakava Tomoki (Kasima Antlers), 12 Oszako Keiszuke (Sanfrecce Hirosima), 1 Szuzuki ​Zion (Parma – Olaszország)

Védők: 4 Itakura Ko (Ajax – Hollandia), 21 Ito Hiroki (Bayern München – Németország), 5 Nagatomo Juto (FC Tokio), 20 Szeko Ajumu (Le Havre – Franciaország), 2 Szugavara Jukinari (Werder Bremen – Németország), 25 Szuzuki Dzsunnoszuke (FC Köbenhavn – Dánia), 3 Tanigucsi Sogo (Sint-Truiden – Belgium), 22 Tomijaszu Takehiro (Ajax – Hollandia), 16 Vatanabe Cujosi (Feyenoord – Hollandia)

Középpályások: ⁠10 Doan Ricu (Eintracht Frankfurt – Németország), ​14 Ito Dzsunja (KRC Genk – Belgium), 15 Kamada Daicsi (Crystal Palace – Anglia), 8 Kubo Takefusza (Real Sociedad – Spanyolország), 11 Maeda Daizen (Celtic – Skócia), 13 Nakamura Keito (Reims – Franciaország), 24 Szano Kaisu (Mainz – Németország), 17 Szuzuki Juito (Freiburg – Németország), 7 Tanaka Ao (Leeds United – Anglia)

Támadók: 9 Goto Keiszuke (Sint-Truiden – Belgium), 6 Macsino Suto (Borussia Mönchengladbach – Németország), 19 ​Ogava Koki (NEC Nijmegen – Hollandia), 26 Siogai Kento (Wolfsburg – Németország), 18 Ueda Ajasze (Feyenoord – Hollandia)

Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

F-CSOPORT

22.00: Hollandia–Japán, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Hétfő, 4.00: Svédország–Tunézia, Monterrey (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!