„Ez egy olyan piros lap, amely bevonul a BL történelmébe” – spanyol exbírók Camavinga kiállításáról

Bár a Bayern München végül kettős győzelemmel jutott be a legjobb négy közé a Bajnokok Ligájában, a Real Madrid háromszor is vezetett Münchenben. Ám Eduardo Camavingát a 86. percben kiállították, a következő percekben pedig a Bayern kétszer is betalált, lezárva a párharcot.

A mérkőzés utáni nyilatkozatában Álvaro Arbeloa, a Real vezetőedzője a játékvezetőt hibáztatta, mondván, ilyenért nem lehet második sárga lapot adni, de korábbi spanyol játékvezetők is a szakembernek adtak igazat.

Alfonso Pérez Burrull korábbi FIFA-játékvezető így nyilatkozott a Marca Radio „Marcador” című műsorában.

„Teljesen aránytalan egy játékost egy ilyen cselekedetért kiállítani. Csak három másodpercig tartotta a labdát, egy játékvezetőnek ilyenkor sokkal körültekintőbbnek kell lennie, figyelembe véve, hogy mi forog kockán a csapatok számára, és mindenekelőtt az ítélet játékra gyakorolt hatását. Ez már a hatalommal való visszaélés határát súrolja.”

Pedro Martín, a Tiempo de Juego játékvezetői szakértője is megszólalt az ítélettel kapcsolatban.

„Vincic túlzásba esett, nagyon kevésért, majdhogynem semmiért kiállított egy játékost. Ez olyan piros lap, amely bevonul a torna történelmébe a mérkőzés eredménye, a fordulat és a csapatok miatt. Tehát a játékvezetőnek komoly hatása volt a végeredményre.”

A 2022-es vb-n részt vevő Antonio Mateu Lahoz is véleményt formált.

„A játékvezető nem figyelt. Nem vette észre, hogy ez már a második sárga lap. De az is egyértelmű, hogy Camavinga elkerülhette volna ezt a helyzetet.”

Eduardo Iturralde González, a korábbi baszk FIFA-játékvezető így látta a történteket.

„Ezen a szinten ilyenért nem lehet sárga lapot adni. Egy játékvezető, aki érti a játékot, jobban kezelte volna a helyzetet, Vincicnél ez nem történt meg. De Camavingának sem kellett volna hozzáérnie a labdához.”

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 4–3 (2–3)

München, Allianz Aréna. Vezette: S. Vincic (szlovén)

Bayern München: Neuer – Stanisic (A. Davies, a szünetben), Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry (Musiala, 61.), L. Díaz – Kane. A kispadon: Urbig (k), Kim Min Dzse, Goretzka, N. Jackson, Ito, Guerreiro, Osmani, Vezetőedző: Vincent Kompany

Real Madrid: Lunyin – Alexander-Arnold (Pitarch, 90.), Éder Militao, Rüdiger, F. Mendy – B. Díaz (Camavinga, 61.), Jude Bellingham, Valverde, Güler (Mastantuono, 90.) – Mbappé, Vinícius Jr. A kispadon: Fran González (k), Javi Navarro (k), Carvajal, Alaba, Gonzalo García, Carreras, Ceballos, Fran García, Huijsen. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

Gólszerző: Pavlovic (6.), Kane (38.), Luis Díaz (89.), Olise (90+4.), ill. Güler (1., 29.), Mbappé (42.)

Kiállítva: Camavinga (86.), Güler (90+5., a pályán kívül)

Továbbjutott: a Bayern München kettős győzelemmel, 6–4-es összesítéssel.