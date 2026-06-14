Micsoda bátorság! – védelmébe vette a brazil bírót az internetes nyelvoktató oldal

A 2–0-s hazai győzelemmel végződő Mexikó–Dél-Afrika világbajnoki nyitómeccs óta Wilton Sampaio nyelvtudásán köszörüli a nyelvét az internet népe. A brazil játékvezetőnek a mérkőzés során akadtak nehézségei az angol nyelvvel, amikor ítéleteit a stadion kommunikációs rendszerén keresztül kellett megmagyaráznia – a dél-afrikai játékosok nem is érttették, mit mond –, s egyre másra születtek a a bírót gúnyoló mémek.

A Duolingo azonban védelmébe vette Sampaiót, felhívva a rajta élcelődők figyelmét arra, mekkora bátorság kell ahhoz, hogy több milliárd ember füle hallatára beszéljen olyan nyelven, amely nem az anyanyelve.

„Még nekünk is, akik nagyon szeretünk viccelődni, meg kell állnunk egy pillanatra, és komolyan ki kell mondanunk: micsoda bátorság! Ahhoz is merészség kell, hogy egy értekzleten megszólaljunk egy számunkra idegen nyelven, képzeljétek, milyen lehet, amikor szó szerint az egész világ rád figyel!” – posztolta közösségimédia-felületein a nyelvoktató weboldal, amely ezután felajánlotta a bírónak, hogy a legyen a következő kampánya reklámarca.