A Benfica már tényként kezeli, a Real Madrid 15 millió euróért megszerzi Mourinhót

Korábban megírtuk, hogy sajtóhírek szerint José Mourinho kedden a spanyol fővárosba repült, hogy aláírja szerződését a Real Madriddal. Az AS és a Marca már akkor is írta, hogy a spanyol csapat 15 millió eurót sem sajnál a portugál edzőért. A Benfica kedd este közleményben megerősítette, „a Real Madrid kifizeti a 15 millió eurós kivásárlási záradékot, José Mourinho is beleegyezett a szerződtetésébe.” A lisszaboni klub ezt már a portugál tőzsdefelügyeletnek is jelezte.

A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo.



Obrigado, José Mourinho. pic.twitter.com/KXZ6niXRWo — SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026

Mourinho második Benfica-időszaka egy évig tartott. Ez idő alatt 45 mérkőzésen 27 győzelem, tíz döntetlen és nyolc vereség a mérlege. A Benfica a bajnokságot veretlenül zárta. de így is csak a 3. helyen végzett nyolc ponttal lemaradva a bajnok FC Portótól.

Mourinho 2010 és 2013 között már volt a madridiak vezetőedzője, akkor egy-egy bajnoki címet (2011–2012), Király-kupát (2010–2011) és Spanyol Szuperkupát (2012) nyert a csapattal.

A portugál szakember az első madridi időszaka előtt a Benfica (2000), az Uniao Leiria (2001–2002), az FC Porto (2002–2004), a Chelsea (2004–2007) és az Internazionale (2008–2010) vezetőedzője volt. A spanyol fővárosból távozván ismét a Chelsea (2013–2015), majd a Manchester United (2016–2018), a Tottenham Hotspur (2019–2021), az AS Roma (2021–2024), a Fenerbahce (2024–2025), tavaly szeptember óta pedig megint a Benfica szakmai munkáját irányította.

A lisszaboni klub ezzel egy időben bejelentette, hogy mindenben megegyezett Marco Silvával. A legutóbb a Fulhammel dolgozó portugál tréner kétéves szerződést kötött a Benficával.