Nemzeti Sportrádió

A Benfica már tényként kezeli, a Real Madrid 15 millió euróért megszerzi Mourinhót

B. A. P.B. A. P.
2026.06.10. 07:43
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José Mourinho visszatér a Real Madridhoz (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid edzősors José Mourinho Benfica
A portugál Benfica közleményben megerősítette, hogy José Mourinho távozik a klub éléről, a Real Madrid 15 millió eurós kivásárlási árat fizet érte. A lisszaboni együttes irányítását Marco Silva veszi át.

Korábban megírtuk, hogy sajtóhírek szerint José Mourinho kedden a spanyol fővárosba repült, hogy aláírja szerződését a Real Madriddal. Az AS és a Marca már akkor is írta, hogy a spanyol csapat 15 millió eurót sem sajnál a portugál edzőért. A Benfica kedd este közleményben megerősítette, „a Real Madrid kifizeti a 15 millió eurós kivásárlási záradékot, José Mourinho is beleegyezett a szerződtetésébe.” A lisszaboni klub ezt már a portugál tőzsdefelügyeletnek is jelezte.

Mourinho második Benfica-időszaka egy évig tartott. Ez idő alatt 45 mérkőzésen 27 győzelem, tíz döntetlen és nyolc vereség a mérlege. A Benfica a bajnokságot veretlenül zárta. de így is csak a 3. helyen végzett nyolc ponttal lemaradva a bajnok FC Portótól. 

Mourinho 2010 és 2013 között már volt a madridiak vezetőedzője, akkor egy-egy bajnoki címet (2011–2012), Király-kupát (2010–2011) és Spanyol Szuperkupát (2012) nyert a csapattal.

A portugál szakember az első madridi időszaka előtt a Benfica (2000), az Uniao Leiria (2001–2002), az FC Porto (2002–2004), a Chelsea (2004–2007) és az Internazionale (2008–2010) vezetőedzője volt. A spanyol fővárosból távozván ismét a Chelsea (2013–2015), majd a Manchester United (2016–2018), a Tottenham Hotspur (2019–2021), az AS Roma (2021–2024), a Fenerbahce (2024–2025), tavaly szeptember óta pedig megint a Benfica szakmai munkáját irányította.

A lisszaboni klub ezzel egy időben bejelentette, hogy mindenben megegyezett Marco Silvával. A legutóbb a Fulhammel dolgozó portugál tréner kétéves szerződést kötött a Benficával.

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Real Madrid edzősors José Mourinho Benfica
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