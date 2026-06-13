Szombati sportműsor: folytatódik a labdarúgó-vb, a brazilok is bemutatkoznak

JÚNIUS 13., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

D-CSOPORT

3.00: Egyesült Államok–Paraguay, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

21.00: Katar–Svájc, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

C-CSOPORT

Vasárnap, 0.00: Brazília–Marokkó, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Vasárnap, 3.00: Haiti–Skócia, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

D-CSOPORT

Vasárnap, 6.00: Ausztrália–Törökország, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

TÖBBPRÓBA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

12.00: 1. nap (Budapest, UTE Atlétikai Stadion)

CONTINENTAL TOUR, GOLD-SOROZAT

21.00: Los Angeles Grand Prix, 1. nap (Dél-kaliforniai Egyetem, Allyson Felix Field)

AUTÓSPORT

TCR, VALENCIA

10.30: időmérő (Tv: Sport2)

17.00: 1. futam (Tv: Sport2)

LE MANS-I 24 ÓRÁS

11.45: felvezetés (Tv: Eurosport1)

15.00: intro (Tv: Eurosport1)

15.45: futam (Tv: Eurosport1)

NASCAR

22.30: O’Reilly Auto Parts Series, MillerTech Battery 250 (Tv: Max4)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

20.00: Minnesota Twins–St. Louis Cardinals (Tv: Sport1)

BIRKÓZÁS

10.00: Országos bajnokság (KIMBA)

DARTS

CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT

13.00 és 19.00: 3. nap (Tv: Sport2)

FORMULA–1

KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA

10.00: F3, sprintfutam (Tv: M4 Sport)

12.30: F1, 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.10: F2, sprintfutam (Tv: M4 Sport)

16.00: F1, időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA TOUR

19.00: Canadian Open (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

GYORSASÁGI ÉS PARA EURÓPA-BAJNOKSÁG, MONTEMOR-O-VELHO

11.05 és 14.05: döntők (Tv: M4 Sport+, 16.30) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KERÉKPÁR

TOUR AUVERGNE-RHONE-ALPES

14.40: férfiverseny, 7. szakasz (La Bridoire–Grand Colombier, 133.6 km) (Tv: M4 Sport+, Eurosport1)

MOUNTAIN BIKE VILÁGKUPA, LEOGANG

12.00: férfi downhill (Tv: Eurosport2)

14.15: női downhill (Tv: Eurosport2)

COPENHAGEN SPRINT

16.15: női verseny (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, ELŐDÖNTŐ

15.00: Magdeburg (német)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1)

18.00: Aalborg (dán)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)

FÉRFI IFJÚSÁGI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, ELŐDÖNTŐ

9.00: Barca (spanyol)–GOG (dán) (Tv: Sport1)

11.30: Füchse Berlin (német)–Veszprém Handball Academy (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

3x3 EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, KASSA

NŐK, B-CSOPORT

1. FORDULÓ

10.25: Magyarország–Szlovákia

2. FORDULÓ

14.05: Magyarország–Grúzia

FÉRFIAK, D-CSOPORT

1. FORDULÓ

18.10: Magyarország–Olaszország

MOTORSPORT

SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKSÁG, MISANO

9.30: SBK, 3. szabadedzés (Tv: Arena4)

11.00: SPB, superpole (Tv: Arena4)

11.45: WCR, 1. verseny (Tv: Arena4)

12.45: SPB, 1. verseny (Tv: Arena4)

14.00: SSP, 1. verseny (Tv: Arena4)

15.15: SBK, 1. verseny (Tv: Arena4)

ÖTTUSA

VILÁGKUPAVERSENY, BUDAPEST (BOK-csarnok, KSI-uszoda)

11.00: férfi döntő (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

RALI

7.30: Mecsek rali, az országos bajnokság 3. futama, Pécs és környéke

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ, 2. TORNA, KRIENS

18.30: Magyarország–Luxemburg

TENISZ

ATP 500-AS TORNA, HALLE

11.00: egyes, selejtező, 1. forduló

ATP 500-AS TORNA, LONDON

13.00: egyes, selejtező, 1. forduló

ATP ÉS WTA 250-ES TORNA, 'S-HERTOGENBOSCH

11.00: egyes, elődöntő; páros, döntő

ATP 250-ES TORNA, STUTTGART

12.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 500-AS TORNA, BERLIN

11.00: egyes, selejtező, 1. forduló

16.00 után: Gálfi Dalma–Vang Hszin-jü (kínai, 1.)

WTA 500-AS TORNA, LONDON

13.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 250-ES TORNA, NOTTINGHAM

12.00: egyes, selejtező, 1. forduló

12.00 után: Bondár Anna (8.)–Emiliana Arango (kolumbiai)

15.00 után: Udvardy Panna (3.)–Katie Volynets (amerikai)

TRIATLON

10.00: Középtávú országos bajnokság, Keszthely

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)

A 3. HELYÉRT

19.00: FTC-Telekom Waterpolo–Olympiakosz (görög) (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

DÖNTŐ

21.00: Barceloneta (spanyol)–Pro Recco (olasz) (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, L. Pap István, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda heti visszatekintő

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.40: Mi történt a labdarúgó-világbajnokságon?

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt, benne: kajak-kenu Európa-bajnokság, kommentátor: Tóth Béla; öttusa-vk-verseny, kommentátor: Kreisz Bálint; Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

15.00: Közvetítés a kajak-kenu Európa-bajnokságról és beszámoló az öttusa-világkupáról

17.00: A labdarúgó-világbajnokság következő mérkőzéseinek a felvezetése

18.00: Értékelés a Formula–1-es Spanyol Nagydíj időmérője után

19.00: Közvetítés a Ferencváros–Olympiakosz férfi vízilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László

21.00: Közvetítés a Katar–Svájc labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László, Regős László. Szakértő: Wukovics László

Vasárnap, 0.00: Közvetítés a Brazília–Marokkó labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf, Balogh Balázs. Szakértő: Wukovics László