Nemzeti Sportrádió

Szombati sportműsor: folytatódik a labdarúgó-vb, a brazilok is bemutatkoznak

V. B.V. B.
2026.06.13. 00:57
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sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Szombaton folytatódik Észak-Amerikában a labdarúgó-világbajnokság, magyar idő szerint a harmadik játéknapon két mérkőzést rendeznek, de utána éjjel és hajnalban újabb három meccs következik, köztük a brazilok bemutatkozásával. A férfi vízilabda Bajnokok Ligájában az FTC a bronzéremért ugrik medencébe, kajak-kenusaink Európa-bajnokságon szállnak hajóba, míg a Formula–1-es Katalán Nagydíjon az időmérőre kerül sor. Emellett szerepel még a kiemelt sportprogramban többek között atlétika, autósport, darts, kerékpár, kézilabda, kosárlabda, motorsport, öttusa, röplabda és tenisz is.

 JÚNIUS 13., SZOMBAT 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT
  3.00: Egyesült Államok–Paraguay, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
21.00: Katar–Svájc, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
C-CSOPORT
Vasárnap, 0.00: Brazília–Marokkó, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Vasárnap, 3.00: Haiti–Skócia, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
D-CSOPORT
Vasárnap, 6.00: Ausztrália–Törökország, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
TÖBBPRÓBA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 
12.00: 1. nap (Budapest, UTE Atlétikai Stadion)
CONTINENTAL TOUR, GOLD-SOROZAT
21.00: Los Angeles Grand Prix, 1. nap (Dél-kaliforniai Egyetem, Allyson Felix Field)

AUTÓSPORT
TCR, VALENCIA
10.30: időmérő (Tv: Sport2)
17.00: 1. futam (Tv: Sport2)
LE MANS-I 24 ÓRÁS
11.45: felvezetés (Tv: Eurosport1)
15.00: intro (Tv: Eurosport1)
15.45: futam (Tv: Eurosport1)
NASCAR
22.30: O’Reilly Auto Parts Series, MillerTech Battery 250 (Tv: Max4)

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.00: Minnesota Twins–St. Louis Cardinals (Tv: Sport1)

BIRKÓZÁS
10.00: Országos bajnokság (KIMBA)

DARTS
CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT
13.00 és 19.00: 3. nap (Tv: Sport2)

FORMULA–1
KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA
10.00: F3, sprintfutam (Tv: M4 Sport)
12.30: F1, 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.10: F2, sprintfutam (Tv: M4 Sport)
16.00: F1, időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF
PGA TOUR
19.00: Canadian Open (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU
GYORSASÁGI ÉS PARA EURÓPA-BAJNOKSÁG, MONTEMOR-O-VELHO
11.05 és 14.05: döntők (Tv: M4 Sport+, 16.30) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KERÉKPÁR
TOUR AUVERGNE-RHONE-ALPES
14.40: férfiverseny, 7. szakasz (La Bridoire–Grand Colombier, 133.6 km) (Tv: M4 Sport+, Eurosport1)
MOUNTAIN BIKE VILÁGKUPA, LEOGANG
12.00: férfi downhill (Tv: Eurosport2)
14.15: női downhill (Tv: Eurosport2)
COPENHAGEN SPRINT
16.15: női verseny (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, ELŐDÖNTŐ
15.00: Magdeburg (német)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1)
18.00: Aalborg (dán)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)
FÉRFI IFJÚSÁGI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, ELŐDÖNTŐ
  9.00: Barca (spanyol)–GOG (dán) (Tv: Sport1)
11.30: Füchse Berlin (német)–Veszprém Handball Academy (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA
3x3 EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, KASSA
NŐK, B-CSOPORT
1. FORDULÓ
10.25: Magyarország–Szlovákia
2. FORDULÓ
14.05: Magyarország–Grúzia
FÉRFIAK, D-CSOPORT
1. FORDULÓ
18.10: Magyarország–Olaszország

MOTORSPORT
SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKSÁG, MISANO
  9.30: SBK, 3. szabadedzés (Tv: Arena4)
11.00: SPB, superpole (Tv: Arena4)
11.45: WCR, 1. verseny (Tv: Arena4)
12.45: SPB, 1. verseny (Tv: Arena4)
14.00: SSP, 1. verseny (Tv: Arena4)
15.15: SBK, 1. verseny (Tv: Arena4)

ÖTTUSA
VILÁGKUPAVERSENY, BUDAPEST (BOK-csarnok, KSI-uszoda)
11.00: férfi döntő (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

RALI
  7.30: Mecsek rali, az országos bajnokság 3. futama, Pécs és környéke

RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ, 2. TORNA, KRIENS
18.30: Magyarország–Luxemburg

TENISZ
ATP 500-AS TORNA, HALLE
11.00: egyes, selejtező, 1. forduló 
ATP 500-AS TORNA, LONDON
13.00: egyes, selejtező, 1. forduló 
ATP ÉS WTA 250-ES TORNA, 'S-HERTOGENBOSCH
11.00: egyes, elődöntő; páros, döntő
ATP 250-ES TORNA, STUTTGART
12.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 500-AS TORNA, BERLIN
11.00: egyes, selejtező, 1. forduló 
16.00 után: Gálfi Dalma–Vang Hszin-jü (kínai, 1.)
WTA 500-AS TORNA, LONDON
13.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 250-ES TORNA, NOTTINGHAM
12.00: egyes, selejtező, 1. forduló 
12.00 után: Bondár Anna (8.)–Emiliana Arango (kolumbiai)
15.00 után: Udvardy Panna (3.)–Katie Volynets (amerikai)

TRIATLON
10.00: Középtávú országos bajnokság, Keszthely

VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)
A 3. HELYÉRT
19.00: FTC-Telekom Waterpolo–Olympiakosz (görög) (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
DÖNTŐ
21.00: Barceloneta (spanyol)–Pro Recco (olasz) (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, L. Pap István, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Szalai Kristóf
  6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
  7.00: Kosárlabda heti visszatekintő
  7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
  8.40: Mi történt a labdarúgó-világbajnokságon?
  9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
10.00: Sportdélelőtt, benne: kajak-kenu Európa-bajnokság, kommentátor: Tóth Béla; öttusa-vk-verseny, kommentátor: Kreisz Bálint; Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: Közvetítés a kajak-kenu Európa-bajnokságról és beszámoló az öttusa-világkupáról
17.00: A labdarúgó-világbajnokság következő mérkőzéseinek a felvezetése 
18.00: Értékelés a Formula–1-es Spanyol Nagydíj időmérője után
19.00: Közvetítés a Ferencváros–Olympiakosz férfi vízilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László 
21.00: Közvetítés a Katar–Svájc labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László, Regős László. Szakértő: Wukovics László 
Vasárnap, 0.00: Közvetítés a Brazília–Marokkó labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf, Balogh Balázs. Szakértő: Wukovics László 

 

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