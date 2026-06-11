José Mourinho a Real Madrid új vezetőedzője – hivatalos

José Mourinho 2010 és 2013 között már volt a madridiak vezetőedzője, akkor egy-egy bajnoki címet (2012), Király-kupát (2011) és Spanyol Szuperkupát (2012) nyert a csapattal.

A portugál szakember az első madridi időszaka előtt a Benfica (2000), az Uniao Leiria (2001–2002), a Porto (2002–2004), a Chelsea (2004–2007) és az Internazionale (2008–2010), a spanyol fővárosból távozván ismét a Chelsea (2013–2015), majd a Manchester United (2016–2018), a Tottenham Hotspur (2019–2021), a Roma (2021–2024), a Fenerbahce (2024–2025), tavaly szeptember óta pedig megint a Benfica vezetőedzője volt – veretlenül zárt csapatával, de csak a portugál élvonal harmadik helyén.

A 2025–2026-os idény előtt Xabi Alonsót nevezték ki a madridiak vezetőedzőjévé, őt januárban elbocsátották; a beugró Álvaro Arbeloa irányításával – aki már májusban bejelentette az idény végi távozását – a gárda ezüstérmes lett a bajnokságban.

Mourinho visszatérését már hetekkel ezelőtt belengette a klubelnök, Florentino Pérez, akinek meg kellett várnia, megnyeri-e a múlt heti elnökválasztást. A legendás presidente győzött, így Mourinho bejelentésére sem kellett sokáig várni: a portugál szakember 2030-ig írt alá, s július 13-án csatlakozik a klubhoz.