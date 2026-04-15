Neuer-hiba és 35 másodperc – ennyi kellett Güler góljához a Bayern elleni BL-negyeddöntős visszavágón

Güler már kettőnél

BL-csúcspárharchoz méltóan kezdődött a Bayern München–Real Madrid negyeddöntős visszavágója. Az odavágón remeklő, öregedő, de lábbal jobbára még mindig megbízható Manuel Neuer az 1. percben hatalmasat hibázott, Arda Gülernek passzolta a labdát, ő pedig a 35. másodpercben megszerezte a madridi vezetést. Persze sokáig a bajorokat sem kellett félteni, Aleksandar Pavlovic közeli fejesével már a 6. percben 1–1 volt, így 3–2-es Bayern-előnyre fordult az összesítés.

Ezután újra Güler és Neuer volt a főszereplő: a 29. percben a török szabadrúgását nem tudta fogni a német. Benne volt a gólban a rutinos kapus? Mindenesetre az őrült félidő még itt sem állt meg, Harry Kane és Kylian Mbappé is beköszönt – cseppet sem meglepő módon...

GÜLER GÓLJA

PAVLOVIC GÓLJA

GÜLER MÁSODIK GÓLJA

Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 2–3 (2–3) – élőben az NSO-n!

München, Allianz Aréna. Vezeti: S. Vincic (szlovén)

Bayern München: Neuer – Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic (Davies, a szünetben) – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Luis Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany

Kispadon: Urbig (k), Kim Min Dzse, Goretzka, Musiala, N. Jackson, Davies, Ito, Guerreiro, Osmani

Real Madrid: Lunyin – Alexander-Arnold, Éder Militao, Rüdiger, F. Mendy – Valverde, B. Díaz, Bellingham, Güler – Mbappé, Vinícius. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

Kispadon: Fran González (k), Javi Navarro (k), Carvajal, Alaba, Camavinga, Gonzalo García, Carreras, Ceballos, Fran García, Huijsen, Mastantouno, Pitarch

Gólszerző: Pavlovic (6.), Kane (38.), ill. Güler (1., 29.), Mbappé (42.)

Az első mérkőzésen: 2–1