3x3-as kosárlabda Eb-selejtező: a negyeddöntőben búcsúzott a férfiválogatott

A férfi csapat legutóbb szeptemberben, a koppenhágai Eb-n vett részt világversenyen, ahol – Komma László, Tarján Izsák, Molnár Mátyás, Rosics Uros összeállításban – két vereséggel búcsúzott a csoportkörben, s végül a 11. helyen fejezte be szereplését a 12 csapatos mezőnyben. Ezúttal a magyarok sajátos módon egy kétcsapatos csoportba kerültek az olaszok mellé, így az már előzőleg biztos volt, hogy mindkét gárda továbbjut a nyolc közé. A 12 csapatosra tervezett férfi tornán ugyanis végül csak 11 jelent meg, így – három trió mellett – az egyik csoport kéttagú lett.

Csirke Ferenc szövetségi kapitány Komma, Molnár és Rosics mellett – Tarján térdsérülése miatt – Kelemen Balázst jelölte a kassai selejtezőre, ahol a magyarok remek játékkal, szinte végig vezetve 21–18-ra verte a tavalyu Eb bronzérmesét. Így csoportgyőztesként jutott tovább a negyeddöntőbe, ahol a B jelű trió másodikja, azaz Szlovénia várt rá. A balkániak 2016-ban és 2018-ban harmadikok lettek a vb-n, Eb-n pedig a 2010-es években arany-, ezüst- és bronzérmet is szerzett.

A vasárnapi csata remekül indult a magyarok számára, akik a nemrég Kaposvárról a bajnoki ezüstérmeshez szerződött Rosics két duplájával megnyugtató előnyhöz jutottak. Nem sokkal később Molnár és bedobott kettőt a vonalon kívülről, és 18–13-nál már elérhető közelségbe került az elődöntő. A válogatottnak több „meccslabdája” is volt 20-18-nál, de az ellenfél egy egy- és egy kétpontos találattal fordított két perccel a rendes játékidő vége előtt. Ezzel a magyarok számára véget ért az Eb-kvalifikáció, és eldőlt, hogy nem jutottak ki a seregszemlére.

Az Eb-re az elődöntők győztesei utazhatnak, a kontinenstornára szeptember 11. és 13. között kerül sor Antwerpenben.

KOSÁRLABDA

3x3 EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, KASSA

FÉRFIAK, NEGYEDDÖNTŐ

Szlovénia–Magyarország 21–20

A magyar pontszerzők: Rosics 8, Molnár 6, Komma 5, Kelemen 1