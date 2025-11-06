Az Opta szerint az Arsenal, a Bayern, a City és a Liverpool a BL legfőbb favoritjai

A labdarúgás statisztikáival foglalkozó honlap szuperszámítógépe szokás szerint tízezerszer szimulálta le a Bajnokok Ligájából hátralévő mérkőzéseket, s ez alapján továbbra is az Arsenal számít a legesélyesebbnek a végső sikerre, ugyanis az „ágyúsoknak” már 23.5 százalékot adnak – mint ismert, Mikel Arteta csapata eddigi négy meccsét úgy nyerte meg a sorozatban, hogy gólt sem kapott, a londoniak alapszakaszból való továbbjutása pedig egyre biztosabb, erre 81.4 százalékot ad jelenleg az Opta.

Az alapszakaszban jelenleg ugyancsak négy győzelemmel első Bayern München áll a lista második helyén, a bajorok végső sikerére 14.3 százalék az esély, de fél lábbal már ők is továbbjutónak tekinthetők (74.6 százalék).

A német rekordbajnokot a Manchester City (végső győzelem 12.9, továbbjutás 71.1 százalék) és a Liverpool FC (67.5 és 11.7 százalék) követi, míg a címvédő Paris Saint-Germain is ígéretes helyzetben van, hiszen a címvédésre 10.2 százalék az esély jelenleg.

Luis Enrique csapatát a két spanyol gigász, a Real Madrid és az FC Barcelona követi, de nekik már jóval kisebb az esélyük a végső sikerre, 4.7, illetve 4.2 százalék, míg az előző kiírás döntőse, a szintén hibátlan Inter a katalánokhoz hasonlóan 4.2 százalékkal áll, a legjobb tízbe még két angol fért be, a Chelsea és a Newcastle United – azaz a tíz legesélyesebb csapat közül öt is angol.

Arsenal remain the Opta supercomputer favourites to win the 2025-26 UEFA Champions League following MD4 (23.5%).



See more of its predictions here: https://t.co/eMZYSdplp7 pic.twitter.com/PjqCQSgR34 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 6, 2025

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) 2–1

Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német) 0–1

FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) 3–3

Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) 4–1

Ajax (holland)–Galatasaray (török) 0–3

Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) 2–0

Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz) 0–1

Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) 2–2

Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) 1–0

Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 0–3

Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) 0–0

Liverpool FC (angol)–Real Madrid (spanyol) 1–0

Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 1–2

Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia) 0–1

Juventus (olasz)–Sporting CP (portugál) 1–1

Olympiakosz (görög)–PSV (holland) 1–1

Tottenham Hotspur (angol)–Köbenhavn (dán) 4–0

Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 3–1