A Villarreal elleni rangadón menetelhet tovább a Barcelona

Minden meccs nehéz. Így kezdte Hans-Dieter Flick, a La Ligában hétmeccses győzelmi sorozattal büszkélkedő Barcelona vezetőedzője a Villarreal elleni vasárnapi összecsapás előtti sajtótájékoztatóját, mintegy bizonyítva: a külföldi sztáredzők is gyakran ütik fel a közhelyszótárt. A német szakvezető többször is hangsúlyozta, hogy a Marcelino García Toral által edzett, nem mellesleg az előző hat bajnokiját egyaránt megnyerő Villarreal „erős csapat nagyszerű játékosokkal”. A Barca mestere arra is megragadta az alkalmat, hogy dicsérje az ellenfelet: „Kiváló munkát végeznek.”

A katalánoknak rossz hír, hogy Pedri nem bevethető, ahogyan azt a szakvezető is megerősítette. „Combizomproblémája van. Talán játszhatna, de az túl nagy kockázat lenne. Vigyáznunk kell rá. Edzésben van, de kezelés alatt áll.”

Jó hírek érkeztek viszont Robert Lewandowskival kapcsolatban, aki az utóbbi két meccs kihagyása után bevethető lesz. „Jól van, készen áll a játékra. Nem akartunk feltétlenül kockáztatni, de számolunk vele” – mondta Hans-Dieter Flick.

A Barca edzőjét a 2025-ös esztendőről, az FC Barcelonánál töltött első teljes naptári évéről is kérdezték: „Nagyon örülök, hogy ebben a klubban dolgozhatok. Minden fantasztikus, boldog vagyok, hogy van még másfél év a szerződésemből. Mindent bele akarunk adni, és jövőre értékes trófeákat akarunk nyerni. Jelentős céljaink vannak ebben az idényben.”

Végül ő maga vetett fel egy témát, és kifejtette véleményét arról, hogy Raphinha kimaradt a FIFA-nál az év csapatából.

„Ez nem igazságos. Nem hiszem el, hogy nincs benne a világ legjobb tizenegyében. Az előző idény után megérdemli, hogy ott legyen. Nemcsak a góljai és a gólpasszai, hanem a csapatra gyakorolt hatása miatt is.”

SPANYOL LA LIGA

17. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

14.00: Girona–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

16.15: Villarreal–Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Elche–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Getafe (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Athletic Bilbao–Espanyol (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Valencia–Mallorca 1–1 (Duro 52., ill. S. Costa 23.)

Szombaton játszották

Oviedo–Celta Vigo 0–0

Levante–Real Sociedad 1–1 (Dela 90+4. – 11-esből, ill. Kubo 45+1.)

Osasuna–Alavés 3–0 (Budimir 72., 81. – a másodikat 11-esből, Raúl García 90+3.)

Real Madrid–Sevilla 2–0 (Bellingham 38., Mbappé 81. – 11-esből)