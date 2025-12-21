A Villarreal elleni rangadón menetelhet tovább a Barcelona
Minden meccs nehéz. Így kezdte Hans-Dieter Flick, a La Ligában hétmeccses győzelmi sorozattal büszkélkedő Barcelona vezetőedzője a Villarreal elleni vasárnapi összecsapás előtti sajtótájékoztatóját, mintegy bizonyítva: a külföldi sztáredzők is gyakran ütik fel a közhelyszótárt. A német szakvezető többször is hangsúlyozta, hogy a Marcelino García Toral által edzett, nem mellesleg az előző hat bajnokiját egyaránt megnyerő Villarreal „erős csapat nagyszerű játékosokkal”. A Barca mestere arra is megragadta az alkalmat, hogy dicsérje az ellenfelet: „Kiváló munkát végeznek.”
A katalánoknak rossz hír, hogy Pedri nem bevethető, ahogyan azt a szakvezető is megerősítette. „Combizomproblémája van. Talán játszhatna, de az túl nagy kockázat lenne. Vigyáznunk kell rá. Edzésben van, de kezelés alatt áll.”
Jó hírek érkeztek viszont Robert Lewandowskival kapcsolatban, aki az utóbbi két meccs kihagyása után bevethető lesz. „Jól van, készen áll a játékra. Nem akartunk feltétlenül kockáztatni, de számolunk vele” – mondta Hans-Dieter Flick.
A Barca edzőjét a 2025-ös esztendőről, az FC Barcelonánál töltött első teljes naptári évéről is kérdezték: „Nagyon örülök, hogy ebben a klubban dolgozhatok. Minden fantasztikus, boldog vagyok, hogy van még másfél év a szerződésemből. Mindent bele akarunk adni, és jövőre értékes trófeákat akarunk nyerni. Jelentős céljaink vannak ebben az idényben.”
Végül ő maga vetett fel egy témát, és kifejtette véleményét arról, hogy Raphinha kimaradt a FIFA-nál az év csapatából.
„Ez nem igazságos. Nem hiszem el, hogy nincs benne a világ legjobb tizenegyében. Az előző idény után megérdemli, hogy ott legyen. Nemcsak a góljai és a gólpasszai, hanem a csapatra gyakorolt hatása miatt is.”
SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
14.00: Girona–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
16.15: Villarreal–Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Getafe (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Athletic Bilbao–Espanyol (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Valencia–Mallorca 1–1 (Duro 52., ill. S. Costa 23.)
Szombaton játszották
Oviedo–Celta Vigo 0–0
Levante–Real Sociedad 1–1 (Dela 90+4. – 11-esből, ill. Kubo 45+1.)
Osasuna–Alavés 3–0 (Budimir 72., 81. – a másodikat 11-esből, Raúl García 90+3.)
Real Madrid–Sevilla 2–0 (Bellingham 38., Mbappé 81. – 11-esből)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Barcelona
17
14
1
2
49–20
+29
43
|2. Real Madrid
18
13
3
2
36–16
+20
42
|3. Villarreal
15
11
2
2
31–13
+18
35
|4. Atlético Madrid
17
10
4
3
30–16
+14
34
|5. Espanyol
16
9
3
4
20–16
+4
30
|6. Betis
16
6
7
3
25–19
+6
25
|7. Celta Vigo
17
5
8
4
20–19
+1
23
|8. Athletic Bilbao
17
7
2
8
15–22
–7
23
|9. Sevilla
17
6
2
9
24–26
–2
20
|10. Getafe
16
6
2
8
13–18
–5
20
|11. Elche
16
4
7
5
19–20
–1
19
|12. Osasuna
17
5
3
9
17–20
–3
18
|13. Rayo Vallecano
16
4
6
6
13–16
–3
18
|14. Mallorca
17
4
6
7
19–24
–5
18
|15. Alaves
17
5
3
9
14–20
–6
18
|16. Real Sociedad
17
4
5
8
21–25
–4
17
|17. Valencia
17
3
7
7
16–26
–10
16
|18. Girona
16
3
6
7
15–30
–15
15
|19. Oviedo
17
2
5
10
7–26
–19
11
|20. Levante
16
2
4
10
17–29
–12
10