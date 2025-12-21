Nemzeti Sportrádió

Saját kapusa temette el az Udinesét – megvan a Fiorentina idénybeli első bajnoki győzelme

2025.12.21. 20:05
Fotó: Getty Images
Sassuolo Udinese Fiorentina Serie A Torino Cagliari Pisa
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 16. fordulójában a Fiorentina hazai pályán hengerelt az Udinese ellen. A Torino a Sassuolo vendégeként győzött, míg a Cagliari és a Pisa összecsapása döntetlennel ért véget.

Elvileg nehéz feladat várt a forduló előtt még nyeretlen Fiorentinára az Udinese ellen, de a mérkőzés hetedik percében alapjaiban változott meg a helyzet: a vendégek kapusa, Maduka Okoye a tizenhatoson kívül letarolta Moise Keant, a mutatványt pedig kiállítással honorálta a játékvezető. A nigériai kapust Razvan Sava pótolta az udinei kapuban, s a 21. percben alaposan benne volt abban, hogy Rolando Mandragora egy szabadrúgásvariáció után megszerezte a vezetést (egy perccel korábban Gudmundsson is eltalálta a kapufát).

A szünet előtt növelték előnyüket a „violák”: a 42. percben Albert Gudmundsson ágyúzott a 16-os előteréből a bal felsőbe ágyúzott, majd a félidő ráadásában Cher Ndour bólintott a hálóba Fagioli beadásából. A firenzeiek a fordulás után sem álltak le, Moise Kean kétszer is beköszönt, míg a másik oldalon Oumar Solet kozmetikázott az eredményen – Paolo Vanoli együttese némi szerencsével ugyan, de magabiztos sikerrel szakította meg rossz szériáját, s mivel a már bennmaradó helyen álló Parma csak ötpontos előnnyel vezet előttük, még bőven van idő a bennmaradás kiharcolására. 5–1

A NAP KORÁBBI MECCSEIN

A Cagliari hátrányból felállva fordított odahaza a Pisa ellen, de Stefano Moreo a végjátékban betalált, egy pontot megmentve a vendégeknek.

A nap második mérkőzésén a Torino Nikola Vlasic tizenegyesével szerezte meg a három pontot a Sassuolo otthonában. 0–1

OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Cagliari–Pisa 2–2 (Folorunsho 59., Kilicsoy 71., ill. Tramoni 45. – 11-esből, Moreo 89.)
Sassuolo–Torino 0–1 (Vlasic 66. – 11-esből)
Fiorentina–Udinese 5–1 (Mandragora 21., Gudmundsson 42., Ndour 45+5., Kean 56., 68., ill. Solet 66.)
Kiállítva: Okoye (7., Udinese)
20.45: Genoa–Atalanta (Tv: Match4)

A forduló további programja
Szombati mérkőzések
Lazio–Cremonese 0–0
Kiállítva: Ceccherini (90+4. – Cremonese)
Juventus–Roma 2–1 (Conceicao 44., Openda 70., ill. Baldanzi 76.)
Január 14.
18.30: Napoli–Parma
20.45: Internazionale–Lecce
Január 15.
18.30: Hellas Verona–Bologna
20.45: Como–Milan

A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Internazionale1511434–14+20 33 
2. Milan1595124–13+11 32 
3. Napoli15101422–13+9 31 
4. Roma1610617–10+7 30 
5. Juventus1685321–15+6 29 
6. Bologna1574423–13+10 25 
7. Como1566319–12+7 24 
8. Lazio1665517–11+6 23 
9. Sassuolo1663721–20+1 21 
10. Cremonese1656518–1821 
11. Udinese1663717–27–10 21 
12. Torino1655616–26–10 20 
13. Atalanta1547419–18+1 19 
14. Lecce1544711–19–8 16 
15. Cagliari1636717–23–6 15 
16. Genoa1535716–23–7 14 
17. Parma1535710–18–8 14 
18. Verona1526713–22–9 12 
19. Pisa1618712–22–10 11 
20. Fiorentina1616917–27–10 

 

 

Ezek is érdekelhetik