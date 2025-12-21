Saját kapusa temette el az Udinesét – megvan a Fiorentina idénybeli első bajnoki győzelme

Elvileg nehéz feladat várt a forduló előtt még nyeretlen Fiorentinára az Udinese ellen, de a mérkőzés hetedik percében alapjaiban változott meg a helyzet: a vendégek kapusa, Maduka Okoye a tizenhatoson kívül letarolta Moise Keant, a mutatványt pedig kiállítással honorálta a játékvezető. A nigériai kapust Razvan Sava pótolta az udinei kapuban, s a 21. percben alaposan benne volt abban, hogy Rolando Mandragora egy szabadrúgásvariáció után megszerezte a vezetést (egy perccel korábban Gudmundsson is eltalálta a kapufát).
A szünet előtt növelték előnyüket a „violák”: a 42. percben Albert Gudmundsson ágyúzott a 16-os előteréből a bal felsőbe ágyúzott, majd a félidő ráadásában Cher Ndour bólintott a hálóba Fagioli beadásából. A firenzeiek a fordulás után sem álltak le, Moise Kean kétszer is beköszönt, míg a másik oldalon Oumar Solet kozmetikázott az eredményen – Paolo Vanoli együttese némi szerencsével ugyan, de magabiztos sikerrel szakította meg rossz szériáját, s mivel a már bennmaradó helyen álló Parma csak ötpontos előnnyel vezet előttük, még bőven van idő a bennmaradás kiharcolására. 5–1
A NAP KORÁBBI MECCSEIN
A Cagliari hátrányból felállva fordított odahaza a Pisa ellen, de Stefano Moreo a végjátékban betalált, egy pontot megmentve a vendégeknek.
A nap második mérkőzésén a Torino Nikola Vlasic tizenegyesével szerezte meg a három pontot a Sassuolo otthonában. 0–1
OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Cagliari–Pisa 2–2 (Folorunsho 59., Kilicsoy 71., ill. Tramoni 45. – 11-esből, Moreo 89.)
Sassuolo–Torino 0–1 (Vlasic 66. – 11-esből)
Fiorentina–Udinese 5–1 (Mandragora 21., Gudmundsson 42., Ndour 45+5., Kean 56., 68., ill. Solet 66.)
Kiállítva: Okoye (7., Udinese)
20.45: Genoa–Atalanta (Tv: Match4)
A forduló további programja
Szombati mérkőzések
Lazio–Cremonese 0–0
Kiállítva: Ceccherini (90+4. – Cremonese)
Juventus–Roma 2–1 (Conceicao 44., Openda 70., ill. Baldanzi 76.)
Január 14.
18.30: Napoli–Parma
20.45: Internazionale–Lecce
Január 15.
18.30: Hellas Verona–Bologna
20.45: Como–Milan
|A SERIE A ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|15
|11
|–
|4
|34–14
|+20
|33
|2. Milan
|15
|9
|5
|1
|24–13
|+11
|32
|3. Napoli
|15
|10
|1
|4
|22–13
|+9
|31
|4. Roma
|16
|10
|–
|6
|17–10
|+7
|30
|5. Juventus
|16
|8
|5
|3
|21–15
|+6
|29
|6. Bologna
|15
|7
|4
|4
|23–13
|+10
|25
|7. Como
|15
|6
|6
|3
|19–12
|+7
|24
|8. Lazio
|16
|6
|5
|5
|17–11
|+6
|23
|9. Sassuolo
|16
|6
|3
|7
|21–20
|+1
|21
|10. Cremonese
|16
|5
|6
|5
|18–18
|0
|21
|11. Udinese
|16
|6
|3
|7
|17–27
|–10
|21
|12. Torino
|16
|5
|5
|6
|16–26
|–10
|20
|13. Atalanta
|15
|4
|7
|4
|19–18
|+1
|19
|14. Lecce
|15
|4
|4
|7
|11–19
|–8
|16
|15. Cagliari
|16
|3
|6
|7
|17–23
|–6
|15
|16. Genoa
|15
|3
|5
|7
|16–23
|–7
|14
|17. Parma
|15
|3
|5
|7
|10–18
|–8
|14
|18. Verona
|15
|2
|6
|7
|13–22
|–9
|12
|19. Pisa
|16
|1
|8
|7
|12–22
|–10
|11
|20. Fiorentina
|16
|1
|6
|9
|17–27
|–10
|9