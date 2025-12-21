Saját kapusa temette el az Udinesét – megvan a Fiorentina idénybeli első bajnoki győzelme

Elvileg nehéz feladat várt a forduló előtt még nyeretlen Fiorentinára az Udinese ellen, de a mérkőzés hetedik percében alapjaiban változott meg a helyzet: a vendégek kapusa, Maduka Okoye a tizenhatoson kívül letarolta Moise Keant, a mutatványt pedig kiállítással honorálta a játékvezető. A nigériai kapust Razvan Sava pótolta az udinei kapuban, s a 21. percben alaposan benne volt abban, hogy Rolando Mandragora egy szabadrúgásvariáció után megszerezte a vezetést (egy perccel korábban Gudmundsson is eltalálta a kapufát).

A szünet előtt növelték előnyüket a „violák”: a 42. percben Albert Gudmundsson ágyúzott a 16-os előteréből a bal felsőbe ágyúzott, majd a félidő ráadásában Cher Ndour bólintott a hálóba Fagioli beadásából. A firenzeiek a fordulás után sem álltak le, Moise Kean kétszer is beköszönt, míg a másik oldalon Oumar Solet kozmetikázott az eredményen – Paolo Vanoli együttese némi szerencsével ugyan, de magabiztos sikerrel szakította meg rossz szériáját, s mivel a már bennmaradó helyen álló Parma csak ötpontos előnnyel vezet előttük, még bőven van idő a bennmaradás kiharcolására. 5–1

A NAP KORÁBBI MECCSEIN

A Cagliari hátrányból felállva fordított odahaza a Pisa ellen, de Stefano Moreo a végjátékban betalált, egy pontot megmentve a vendégeknek.

A nap második mérkőzésén a Torino Nikola Vlasic tizenegyesével szerezte meg a három pontot a Sassuolo otthonában. 0–1

OLASZ SERIE A

16. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Cagliari–Pisa 2–2 (Folorunsho 59., Kilicsoy 71., ill. Tramoni 45. – 11-esből, Moreo 89.)

Sassuolo–Torino 0–1 (Vlasic 66. – 11-esből)

Fiorentina–Udinese 5–1 (Mandragora 21., Gudmundsson 42., Ndour 45+5., Kean 56., 68., ill. Solet 66.)

Kiállítva: Okoye (7., Udinese)

20.45: Genoa–Atalanta (Tv: Match4)

A forduló további programja

Szombati mérkőzések

Lazio–Cremonese 0–0

Kiállítva: Ceccherini (90+4. – Cremonese)

Juventus–Roma 2–1 (Conceicao 44., Openda 70., ill. Baldanzi 76.)

Január 14.

18.30: Napoli–Parma

20.45: Internazionale–Lecce

Január 15.

18.30: Hellas Verona–Bologna

20.45: Como–Milan