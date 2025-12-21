Jégkorong: a sportág bekerült a diákolimpiai programba

Együttműködést kötött a Magyar Jégkorong Szövetség és a Magyar Diáksport Szövetség, így ebben a tanévben a diákolimpia keretén belül jégkorongban új, országos kispályás versenysorozat indul – számol be a sportági szervezet honlapja.

„A diákolimpia nem csupán egy versenysorozat, hanem egy olyan közösségi esemény is, amely során a fiatalok versenyezhetnek, valamint közösségi élményeket is szerezhetnek, sportbarátságokat köthetnek és a csapatszellem erejét is megtapasztalhatják.

Célunk, hogy a jégkorong ezen az eseménysorozaton keresztül a jövőben minden iskoláskorú diák számára elérhető és vonzó sportággá váljon.

Az iskolák és a jégkorongklubok közötti szoros együttműködés kulcsfontosságú ahhoz, hogy a diákok minél könnyebben és élményszerűbben ismerkedhessenek meg a sportággal, és sokan közülük a jövőben a versenyszerű jégkorong felé is elinduljanak” – mondta az együttműködésről dr. Kolbenheyer Zsuzsanna, az MJSZ elnöke.

A szövetség többéves szakmai koncepciót dolgozott ki, azzal a céllal, hogy fenntartható, országos lefedettségű iskolai kispályás jégkorong versenyrendszert alakítson ki, amely évente bővülő résztvevői körrel, erősödő iskolai és klubszintű együttműködéssel, valamint a sportág utánpótlás-nevelési céljainak elérésével működik. Cél többek között az utánpótlásbázis szélesítése, a tehetséggondozás, az iskolák közötti kapcsolatok erősítése, valamint a sportegyesület és iskolák között szoros partnerség kialakítása.

„Az MJSZ és a helyi jégkorongklubok szakemberei készen állnak arra, hogy közvetlenül együttműködjenek az érdeklődő iskolákkal, hogy a diákok számára elérhetővé váljon a jégkorong alapjainak elsajátítása. A program célja, hogy segítse a testnevelő tanárok munkáját, és biztosítson minden szükséges szakmai támogatást és felszerelést a sportág bevezetéséhez. Mindez közösségépítés szempontjából is fontos lesz hiszen a jégkorong a csapatmunka, a fegyelem és a tisztelet értékeire épít” – tette hozzá az MJSZ elnöke.

A jégkorong diákolimpiát négy korosztályban rendezik meg (2011-2012-es születésűek, 2013-2014, 2015-2016 és 2017-) a köznevelési intézmények számára. Egy iskola több csapatot is indíthat. Egy csapat legkevesebb 4 játékosból áll.

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)