Nemzeti Sportrádió

Bodor Boldizsár az Újpest győzelme után: Bárki is jön, én szívesen segítem a munkáját

H. T.H. T.
Vágólapra másolva!
2025.12.21. 18:45
null
Címkék
Újpest Kuttor Attila labdarúgó NB I Kazincbarcika Bodor Boldizsár
Győzelemmel zárta az évet az Újpest FC, miután vasárnap hazai pályán 2–1-re legyőzte a Kolorcity Kazincbarcikát az NB I 18. fordulójában. A mérkőzést követően az Újpest FC megbízott vezetőedzője, Bodor Boldizsár beszélt a jövőjéről. 

 

Kuttor Attila: Nem véletlen, hogy mindig történik velünk valami

A mérkőzést követően Kuttor Attila, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője is értékelte csapata teljesítményét.

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

LABDARÚGÓ NB I
18. FORDULÓ
Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1 (0–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4520 néző. Vezette: Zierkelbach
Gólszerző: Tucic (63.), J. Nunes (84.), ill. Ubochioma (67.)
Kiállítva: Meszhi (81., Kazincbarcika)

 

Újpest Kuttor Attila labdarúgó NB I Kazincbarcika Bodor Boldizsár
Legfrissebb hírek

Videón Toniszlav Jordanov saját térfeléről szerzett, DVSC elleni győztes gólja

Labdarúgó NB I
21 perce

Litván válogatott védővel erősített az MTK

Labdarúgó NB I
2 órája

Kihasználta emberelőnyét az Újpest, a Kazincbarcika legyőzésével búcsúztatta az évet

Labdarúgó NB I
4 órája

A gól és a győzelem lenne Bíró Bence igazi karácsonyi ajándéka

Labdarúgó NB I
10 órája

A Kazincbarcikánál pontosan tudják, az újpestieknek most bizonyítaniuk kell

Labdarúgó NB I
10 órája

Végig vezetve győzte le az ETO a Puskás Akadémiát, és őszi első lett

Labdarúgó NB I
Tegnap, 17:46

Majdnem elszórakozta a Paks, de végül is legyőzte a Nyíregyházát az évzárón

Labdarúgó NB I
Tegnap, 17:27

Érik az ősz meglepetése: az első hely kapujában az ETO

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:29
Ezek is érdekelhetik