Bodor Boldizsár az Újpest győzelme után: Bárki is jön, én szívesen segítem a munkáját

Kuttor Attila: Nem véletlen, hogy mindig történik velünk valami

A mérkőzést követően Kuttor Attila, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője is értékelte csapata teljesítményét.

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1 (0–0)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4520 néző. Vezette: Zierkelbach

Gólszerző: Tucic (63.), J. Nunes (84.), ill. Ubochioma (67.)

Kiállítva: Meszhi (81., Kazincbarcika)