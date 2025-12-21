Bodor Boldizsár az Újpest győzelme után: Bárki is jön, én szívesen segítem a munkáját
Győzelemmel zárta az évet az Újpest FC, miután vasárnap hazai pályán 2–1-re legyőzte a Kolorcity Kazincbarcikát az NB I 18. fordulójában. A mérkőzést követően az Újpest FC megbízott vezetőedzője, Bodor Boldizsár beszélt a jövőjéről.
Kuttor Attila: Nem véletlen, hogy mindig történik velünk valami
A mérkőzést követően Kuttor Attila, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője is értékelte csapata teljesítményét.
LABDARÚGÓ NB I
18. FORDULÓ
Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1 (0–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4520 néző. Vezette: Zierkelbach
Gólszerző: Tucic (63.), J. Nunes (84.), ill. Ubochioma (67.)
Kiállítva: Meszhi (81., Kazincbarcika)
