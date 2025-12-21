Nem történt csoda Heidenheimben, négy gólt szerezve diadalmaskodott a Bayern

HEIDENHEIM–BAYERN MÜNCHEN

A találkozó 15. percében törte meg a hazaiak ellenállását a bajor együttes: szögletvariáció után Tah fejesét védte bravúrral Ramaj, a kipattanót viszont a lesipuskás Josip Stanisic a hálóba fejelte. Bő negyedórával később megduplázta előnyét a címvédő, Karl beadásánál a hazai kapus és a védők egymást akadályozták, az ajándék labdát pedig Michael Olise juttatta a kapuba, így kétgólos müncheni előnynél fordultak a felek.

A szünet után is totális fölényben játszott a Kompany-gárda, de további gólokra a végjátékig kellett várni: a 86. percben Stanisic centerezéséből Luis Díaz volt eredményes csukafejessel, majd a ráadásban látványos akció végén Harry Kane is beköszönt – a Bayern a semleges néző számára már-már „unalmas” 4–0-val távozott Heidenheimből. 0–4

MAINZ–ST. PAULI

A kapott gól elkerülésével voltak elfoglalva a felek a mainzi összecsapás első félidejében, így 45 perc játék során egy igazán komoly gólhelyzetet sem jegyezhettünk fel. A helyzet a fordulás után sem változott, a Mainz ugyan gyakran vette célba a vendég kaput, Vasiljnak nem volt védenivalója. A ráadás harmadik percében Sieb megnyerhette volna a meccset a Mainznak, de a rövid sarok felé tartó lövését szögletre tolta Vasilj, megmentve egy pontot a hamburgiaknak. 0–0

NÉMET BUNDESLIGA

15. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Mainz–St. Pauli 0–0

Heidenheim–Bayern München 0–4 (Stanisic 15., Olise 32., Luis Díaz 86., Kane 90+2.)

Szombaton játszották

RB Leipzig–Bayer Leverkusen 1–3 (X. Schlager 35., ill. Terrier 40., Schick 44., Culbreath 90+7.)

1. FC Köln–Union Berlin 0–1 (Schäfer 90+1.)

Kiállítva: Van den Berg (Köln, 83.)

Wolfsburg–Freiburg 3–4 (Pejcinovic 13., 49., 69., ill. Treu 5., Grifo 56. – 11-esből, Seelt 71. – öngól, Scherhant 78.)

Hamburg–Eintracht Frankfurt 1–1 (Lokonga 19., ill. H. Larsson 26.)

VfB Stuttgart–Hoffenheim 0–0

Augsburg–Werder Bremen 0–0

Pénteken játszották

Borussia Dortmund–Mönchengladbach 2–0 (Brandt 10., Beier 90+7.)