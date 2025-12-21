Nemzeti Sportrádió

Nem történt csoda Heidenheimben, négy gólt szerezve diadalmaskodott a Bayern

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.21. 19:40
null
Luis Díaz (balra) és Harry Kane (jobbra) állította be a végeredményt (Fotó: Getty Images)
Címkék
St. Pauli Bayern München Heidenheim Bundesliga Mainz
A Bayern München 4–0-ra nyert a Heidenheim vendégeként, míg a Mainz odahaza ikszelt a St. Paulival a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 15. fordulójának vasárnapi játéknapján.

HEIDENHEIM–BAYERN MÜNCHEN

A találkozó 15. percében törte meg a hazaiak ellenállását a bajor együttes: szögletvariáció után Tah fejesét védte bravúrral Ramaj, a kipattanót viszont a lesipuskás Josip Stanisic a hálóba fejelte. Bő negyedórával később megduplázta előnyét a címvédő, Karl beadásánál a hazai kapus és a védők egymást akadályozták, az ajándék labdát pedig Michael Olise juttatta a kapuba, így kétgólos müncheni előnynél fordultak a felek.

A szünet után is totális fölényben játszott a Kompany-gárda, de további gólokra a végjátékig kellett várni: a 86. percben Stanisic centerezéséből Luis Díaz volt eredményes csukafejessel, majd a ráadásban látványos akció végén Harry Kane is beköszönt – a Bayern a semleges néző számára már-már „unalmas” 4–0-val távozott Heidenheimből. 0–4

MAINZ–ST. PAULI

A kapott gól elkerülésével voltak elfoglalva a felek a mainzi összecsapás első félidejében, így 45 perc játék során egy igazán komoly gólhelyzetet sem jegyezhettünk fel. A helyzet a fordulás után sem változott, a Mainz ugyan gyakran vette célba a vendég kaput, Vasiljnak nem volt védenivalója. A ráadás harmadik percében Sieb megnyerhette volna a meccset a Mainznak, de a rövid sarok felé tartó lövését szögletre tolta Vasilj, megmentve egy pontot a hamburgiaknak. 0–0

NÉMET BUNDESLIGA
15. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Mainz–St. Pauli 0–0
Heidenheim–Bayern München 0–4 (Stanisic 15., Olise 32., Luis Díaz 86., Kane 90+2.)

Szombaton játszották
RB Leipzig–Bayer Leverkusen 1–3 (X. Schlager 35., ill. Terrier 40., Schick 44., Culbreath 90+7.)
1. FC Köln–Union Berlin 0–1 (Schäfer 90+1.)
Kiállítva: Van den Berg (Köln, 83.)
Wolfsburg–Freiburg 3–4 (Pejcinovic 13., 49., 69., ill. Treu 5., Grifo 56. – 11-esből, Seelt 71. – öngól, Scherhant 78.)
Hamburg–Eintracht Frankfurt 1–1 (Lokonga 19., ill. H. Larsson 26.)
VfB Stuttgart–Hoffenheim 0–0
Augsburg–Werder Bremen 0–0
Pénteken játszották
Borussia Dortmund–Mönchengladbach 2–0 (Brandt 10., Beier 90+7.)

A BUNDESLIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München1513255–11+44 41 
2. Borussia Dortmund1595126–12+14 32 
3. Bayer Leverkusen1592433–20+13 29 
4. RB Leipzig1592430–19+11 29 
5. Hoffenheim1583429–20+9 27 
6. Stuttgart1582525–22+3 26 
7. Eintracht Frankfurt1574430–3025 
8. Union Berlin1563620–23–3 21 
9. Freiburg1555525–26–1 20 
10. Werder Bremen1545618–28–10 17 
11. 1. FC Köln1544722–24–2 16 
12. Mönchengladbach1544718–24–6 16 
13. Hamburg1544716–25–9 16 
14. Wolfsburg1543823–28–5 15 
15. Augsburg1542917–28–11 14 
16. St. Pauli1533913–26–13 12 
17. Heidenheim15321013–34–21 11 
18. Mainz1515913–26–13 

 

 

St. Pauli Bayern München Heidenheim Bundesliga Mainz
Legfrissebb hírek

Bundesliga: vezetett a Leipzig, a Leverkusen mégis hazavitte mindhárom pontot

Német labdarúgás
Tegnap, 20:35

Bundesliga: Schäfer András beállt a 84. percben, és remek lövéssel eldöntötte az Union Berlin meccsét

Német labdarúgás
Tegnap, 17:34

A Dortmund nyerte meg a Borussia-rangadót

Német labdarúgás
2025.12.19. 22:38

Az Anadolu Efes meglepetésre 23 ponttal legyőzte a Zalgiris Kaunast a kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2025.12.17. 23:30

Manuel Neuer megsérült, nem tudni, mennyit kell kihagynia

Német labdarúgás
2025.12.15. 13:49

Bundesliga: otthon vesztett pontot a sereghajtó ellen a Bayern

Német labdarúgás
2025.12.14. 19:37

Csak ikszelt Freiburgban a Dortmund, nem tudta megelőzni a Lipcsét

Német labdarúgás
2025.12.14. 17:32

Lenny, a zseni – Több mint ígéret Lennart Karl

Képes Sport
2025.12.14. 13:15
Ezek is érdekelhetik