Nemzeti Sportrádió

A Kisvárda ritkán látható góllal nyert Debrecenben

Vágólapra másolva!
2025.12.21. 19:28
null
(Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
NB I Kisvárda Debrecen
A Kisvárda meglepetésre 1–0-s győzelmet aratott Debrecenben a labdarúgó NB I 18. fordulójának záró mérkőzésén. Az összecsapást Toniszlav Jordanov félpályás találata döntötte el.

LABDARÚGÓ NB I
18. FORDULÓ
Debreceni VSC–Kisvárda Master Good 0–1 (0–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5133 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Jordanov (55.)
Kiállítva: Kocsis D. (87. – DVSC, a kispadról)

A mérkőzés online tudósítása itt követhető.

KEGYESEK VOLTAK az égiek 2025-ös esztendő utolsó meccséhez. Vasárnap délutánra felszállt a Debrecent egész hétvégén ellepő köd, s hat fokot mutattak a hőmérők, amikor Rúsz Márton játékvezető jelt adott a kezdésre – három nappal szenteste előtt ez meglehetősen szurkolóbarát időjárás.

Két olyan csapat találkozott az évzárón, amelynek nem lehet panasza a szezon eddigi részére. A Kisvárda újoncként a középmezőny masszív tagja, több mint tisztes távolságra a veszélyzónától. A DVSC pedig… Egy évvel ezelőtt a 17. forduló után kezdődött a téli szünet, akkor 13 pont állt a debreceniek neve mellett, míg most ugyanennyi mérkőzésen 31 pontot gyűjtött a Loki, azaz az esetleges győzelemmel decemberben elérhették volna a legutóbb szűkös bennmaradást érő 34 pontot.

Mindkét csapat a biztonságos futballra alapozta a taktikáját, talán annyi volt meglepő ebben, hogy az összecsapás első periódusában a vendégek voltak mezőnyfölényben. A debreceniek játékából hiányzott az az agresszivitás, az a dinamizmus, amellyel egy héttel korábban a Groupama Arénában kerekedtek a Ferencváros fölé. Sok volt a hiba a hazai együttes játékában, ráadásul éppen azoknak nem ment jól a futball, akik egész ősszel a hátukon vitték a csapatot. Ezzel szemben a várdaiak bátran, felszabadultan járatták a labdát, mintha ezúttal ők játszottak volna olyan felfogásban, mint egy héttel korábban a DVSC az Üllői úton, szurkolóiknak mindössze egyszer kellett felszisszenniük, amikor az egyébként jól védő Popovics Ilja bizonytalankodott.

A nagy iramú, ám nem igazán látványos első játékrész után abban lehetett reménykedni, hogy a folytatásban javul a színvonal, ebben nem is volt hiba, s ez még akkor is pozitívum, ha hozzátesszük, hogy nem volt magasan a léc.

Magasabb fordulatszámon futballoztak a hazaiak, a Kisvárda pedig felvette a ritmust.

Aztán az 55. percben jött Toniszlav Jordanov nagy pillanata. A vendégek bolgár légiósa ugyanis kiszúrta, hogy Varga Ádám messzire kijött a kapujából, ezért a kezdőkörből, még a saját térfeléről, kicsivel a felezővonalon túlról lövésre szánta el magát, és amikor a labda elhagyta a lábát, már látszott, hogy erről a nagy gólról még sokáig beszélnek majd.

Az ellenfél vezetése természetesen extra motivációt jelentett a Debrecennek, beszorult a Kisvárda. Az egyenlítéshez Szűcs Tamás állt a legközelebb, a középpályás közeli fejesénél Popovics nagyot védett, majd a 92. percben a léc mentette meg a góltól a szabolcsiakat. Paprikás lett a hangulat, röpködtek a sárga lapok, a már lecserélt Kocsis Dominik pedig a kispadon kapott piros lapot reklamálásért. Rosszul zárult tehát a Loki remek ősze, de az összkép több mint pozitív Debrecenben, míg az újonc Kisvárda nyugodtan térhet pihenőre a Nagyerdei Stadionban szerzett három ponttal a tarsolyában. 0–1

A mérkőzés online tudósítása itt követhető.

   
1. ETO FC Győr18105336–17+1935
2. Ferencvárosi TC18104435–18+1734
3. Paksi FC1896339–26+1333
4. Debreceni VSC1894526–21+531
5. Puskás Akadémia1884624–23+128
6. Kisvárda1883722–29–727
7. Zalaegerszegi TE1866629–26+324
8. Újpest FC1864827–32–522
9. MTK Budapest1863933–37–421
10. Diósgyőri VTK1846824–30–618
11. Nyíregyháza Spartacus18351019–34–1514
12. Kazincbarcika18321317–38–2111
az állás

 

 

NB I Kisvárda Debrecen
Legfrissebb hírek

Videón Toniszlav Jordanov saját térfeléről szerzett, DVSC elleni győztes gólja

Labdarúgó NB I
20 perce

Litván válogatott védővel erősített az MTK

Labdarúgó NB I
2 órája

Kihasználta emberelőnyét az Újpest, a Kazincbarcika legyőzésével búcsúztatta az évet

Labdarúgó NB I
4 órája

A gól és a győzelem lenne Bíró Bence igazi karácsonyi ajándéka

Labdarúgó NB I
10 órája

A Kazincbarcikánál pontosan tudják, az újpestieknek most bizonyítaniuk kell

Labdarúgó NB I
10 órája

Végig vezetve győzte le az ETO a Puskás Akadémiát, és őszi első lett

Labdarúgó NB I
Tegnap, 17:46

Majdnem elszórakozta a Paks, de végül is legyőzte a Nyíregyházát az évzárón

Labdarúgó NB I
Tegnap, 17:27

A ráadásban egyenlített a ZTE az MTK ellen

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:55
Ezek is érdekelhetik