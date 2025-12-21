A Kisvárda ritkán látható góllal nyert Debrecenben

LABDARÚGÓ NB I
18. FORDULÓ
Debreceni VSC–Kisvárda Master Good 0–1 (0–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5133 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Jordanov (55.)
Kiállítva: Kocsis D. (87. – DVSC, a kispadról)
A mérkőzés online tudósítása itt követhető.
KEGYESEK VOLTAK az égiek 2025-ös esztendő utolsó meccséhez. Vasárnap délutánra felszállt a Debrecent egész hétvégén ellepő köd, s hat fokot mutattak a hőmérők, amikor Rúsz Márton játékvezető jelt adott a kezdésre – három nappal szenteste előtt ez meglehetősen szurkolóbarát időjárás.
Két olyan csapat találkozott az évzárón, amelynek nem lehet panasza a szezon eddigi részére. A Kisvárda újoncként a középmezőny masszív tagja, több mint tisztes távolságra a veszélyzónától. A DVSC pedig… Egy évvel ezelőtt a 17. forduló után kezdődött a téli szünet, akkor 13 pont állt a debreceniek neve mellett, míg most ugyanennyi mérkőzésen 31 pontot gyűjtött a Loki, azaz az esetleges győzelemmel decemberben elérhették volna a legutóbb szűkös bennmaradást érő 34 pontot.
Mindkét csapat a biztonságos futballra alapozta a taktikáját, talán annyi volt meglepő ebben, hogy az összecsapás első periódusában a vendégek voltak mezőnyfölényben. A debreceniek játékából hiányzott az az agresszivitás, az a dinamizmus, amellyel egy héttel korábban a Groupama Arénában kerekedtek a Ferencváros fölé. Sok volt a hiba a hazai együttes játékában, ráadásul éppen azoknak nem ment jól a futball, akik egész ősszel a hátukon vitték a csapatot. Ezzel szemben a várdaiak bátran, felszabadultan járatták a labdát, mintha ezúttal ők játszottak volna olyan felfogásban, mint egy héttel korábban a DVSC az Üllői úton, szurkolóiknak mindössze egyszer kellett felszisszenniük, amikor az egyébként jól védő Popovics Ilja bizonytalankodott.
A nagy iramú, ám nem igazán látványos első játékrész után abban lehetett reménykedni, hogy a folytatásban javul a színvonal, ebben nem is volt hiba, s ez még akkor is pozitívum, ha hozzátesszük, hogy nem volt magasan a léc.
Magasabb fordulatszámon futballoztak a hazaiak, a Kisvárda pedig felvette a ritmust.
Aztán az 55. percben jött Toniszlav Jordanov nagy pillanata. A vendégek bolgár légiósa ugyanis kiszúrta, hogy Varga Ádám messzire kijött a kapujából, ezért a kezdőkörből, még a saját térfeléről, kicsivel a felezővonalon túlról lövésre szánta el magát, és amikor a labda elhagyta a lábát, már látszott, hogy erről a nagy gólról még sokáig beszélnek majd.
Az ellenfél vezetése természetesen extra motivációt jelentett a Debrecennek, beszorult a Kisvárda. Az egyenlítéshez Szűcs Tamás állt a legközelebb, a középpályás közeli fejesénél Popovics nagyot védett, majd a 92. percben a léc mentette meg a góltól a szabolcsiakat. Paprikás lett a hangulat, röpködtek a sárga lapok, a már lecserélt Kocsis Dominik pedig a kispadon kapott piros lapot reklamálásért. Rosszul zárult tehát a Loki remek ősze, de az összkép több mint pozitív Debrecenben, míg az újonc Kisvárda nyugodtan térhet pihenőre a Nagyerdei Stadionban szerzett három ponttal a tarsolyában. 0–1
|1. ETO FC Győr
|18
|10
|5
|3
|36–17
|+19
|35
|2. Ferencvárosi TC
|18
|10
|4
|4
|35–18
|+17
|34
|3. Paksi FC
|18
|9
|6
|3
|39–26
|+13
|33
|4. Debreceni VSC
|18
|9
|4
|5
|26–21
|+5
|31
|5. Puskás Akadémia
|18
|8
|4
|6
|24–23
|+1
|28
|6. Kisvárda
|18
|8
|3
|7
|22–29
|–7
|27
|7. Zalaegerszegi TE
|18
|6
|6
|6
|29–26
|+3
|24
|8. Újpest FC
|18
|6
|4
|8
|27–32
|–5
|22
|9. MTK Budapest
|18
|6
|3
|9
|33–37
|–4
|21
|10. Diósgyőri VTK
|18
|4
|6
|8
|24–30
|–6
|18
|11. Nyíregyháza Spartacus
|18
|3
|5
|10
|19–34
|–15
|14
|12. Kazincbarcika
|18
|3
|2
|13
|17–38
|–21
|11