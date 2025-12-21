A Kisvárda ritkán látható góllal nyert Debrecenben

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

Debreceni VSC–Kisvárda Master Good 0–1 (0–0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5133 néző. Vezette: Rúsz

Gólszerző: Jordanov (55.)

Kiállítva: Kocsis D. (87. – DVSC, a kispadról)

KEGYESEK VOLTAK az égiek 2025-ös esztendő utolsó meccséhez. Vasárnap délutánra felszállt a Debrecent egész hétvégén ellepő köd, s hat fokot mutattak a hőmérők, amikor Rúsz Márton játékvezető jelt adott a kezdésre – három nappal szenteste előtt ez meglehetősen szurkolóbarát időjárás.

Két olyan csapat találkozott az évzárón, amelynek nem lehet panasza a szezon eddigi részére. A Kisvárda újoncként a középmezőny masszív tagja, több mint tisztes távolságra a veszélyzónától. A DVSC pedig… Egy évvel ezelőtt a 17. forduló után kezdődött a téli szünet, akkor 13 pont állt a debreceniek neve mellett, míg most ugyanennyi mérkőzésen 31 pontot gyűjtött a Loki, azaz az esetleges győzelemmel decemberben elérhették volna a legutóbb szűkös bennmaradást érő 34 pontot.

Mindkét csapat a biztonságos futballra alapozta a taktikáját, talán annyi volt meglepő ebben, hogy az összecsapás első periódusában a vendégek voltak mezőnyfölényben. A debreceniek játékából hiányzott az az agresszivitás, az a dinamizmus, amellyel egy héttel korábban a Groupama Arénában kerekedtek a Ferencváros fölé. Sok volt a hiba a hazai együttes játékában, ráadásul éppen azoknak nem ment jól a futball, akik egész ősszel a hátukon vitték a csapatot. Ezzel szemben a várdaiak bátran, felszabadultan járatták a labdát, mintha ezúttal ők játszottak volna olyan felfogásban, mint egy héttel korábban a DVSC az Üllői úton, szurkolóiknak mindössze egyszer kellett felszisszenniük, amikor az egyébként jól védő Popovics Ilja bizonytalankodott.

A nagy iramú, ám nem igazán látványos első játékrész után abban lehetett reménykedni, hogy a folytatásban javul a színvonal, ebben nem is volt hiba, s ez még akkor is pozitívum, ha hozzátesszük, hogy nem volt magasan a léc.

Magasabb fordulatszámon futballoztak a hazaiak, a Kisvárda pedig felvette a ritmust.

Aztán az 55. percben jött Toniszlav Jordanov nagy pillanata. A vendégek bolgár légiósa ugyanis kiszúrta, hogy Varga Ádám messzire kijött a kapujából, ezért a kezdőkörből, még a saját térfeléről, kicsivel a felezővonalon túlról lövésre szánta el magát, és amikor a labda elhagyta a lábát, már látszott, hogy erről a nagy gólról még sokáig beszélnek majd.

Az ellenfél vezetése természetesen extra motivációt jelentett a Debrecennek, beszorult a Kisvárda. Az egyenlítéshez Szűcs Tamás állt a legközelebb, a középpályás közeli fejesénél Popovics nagyot védett, majd a 92. percben a léc mentette meg a góltól a szabolcsiakat. Paprikás lett a hangulat, röpködtek a sárga lapok, a már lecserélt Kocsis Dominik pedig a kispadon kapott piros lapot reklamálásért. Rosszul zárult tehát a Loki remek ősze, de az összkép több mint pozitív Debrecenben, míg az újonc Kisvárda nyugodtan térhet pihenőre a Nagyerdei Stadionban szerzett három ponttal a tarsolyában. 0–1

